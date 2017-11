Laenuvõrdlusportaal aitab paljastada laenude tegeliku kulukuse

TASUTUD TEKST

Laenu võtmine on tihti tabuteema, kuid kiire rahahäda korral ei pruugi olla teist väljapääsu. Vältimaks, et astud ämbrisse otsuse tegemisel ja satud võlalõksu, tuleks enne laenulepingu sõlmimist hoolikalt võrrelda erinevaid laenuandjaid ja mõningaid peeneid nüansse või veelgi parem – kasutada laenukalkulaatoreid ja võrdlusportaale, mis paljastavad taolised nüansid paari hetkega.

Millele tuleks tähelepanu pöörata enne laenulepingu sõlmimist?

On vana teada-tuntud tõde, et iga lepingut tuleks enne allkirjastamist lugeda mitu korda ning veenduda, et kõik punktid on selged. Paraku ununeb see tõde tihtipeale ja soovis kiirelt laen kätte saada, allkirjastatakse leping ilma teadmata, mida see endaga kaasa toob. Vahel võivad peene tekstiga punktid põhjustada tohutut peavalu, kõike rutakuse tõttu.

Siin on mõned asjaolud, millele peaksid tähelepanu pöörama enne, kui astud laenusuhtesse:

• Intress vs krediidi kulukuse määr – kui võrdled erinevate laenuandjate tingimusi, võid märgata, et laenukulukust märgitakse erinevalt. Mõnel pool on märgitud kuuintress, mõnes kohas aastane intress: näiteks võid kohata teksti „intress 3% kuus“, mis ei tundu ülemäära kõrgena, kuid aastas tähendab see juba 36%-st intressi. Ole sõnastuse osas ettevaatlik ja veendu, et mõistad intressimäära õigesti.

• Laenulepingu sõlmimisega kaasnevad lisakulud – olenevalt sõlmitava laenu olemusest võib laenulepingu sõlmimine tuua kaasa veel lisakulusid, näiteks on enamikel laenulepingutel sõlmimise tasu, mis võib sõltuda laenusummast. Hüpoteeklaenude puhul tuleb arvestada ka hindamisaktiga ja hüpoteegi seadmise lisakuludega.

• Kas laenulepingut saab soovi korral ennetähtaegselt lõpetada? – laenulepingu sõlmimise alguses ei pruugi sa küll sellele mõelda, aga mis saab siis, kui soovid laenu varem tagasi maksta? Paljud laenulepingud kohustavad sind tasuma ennetähtaegse lõpetamise korral ka leppetrahvi.

• Maksepuhkus – kunagi ei tea, mida elu ette toob. Mis siis, kui kaotad järsku töö ja pead laenu tasumisega viivitama? Veendu, et maksepuhkusega seotud punktid oleksid sulle sobivad.

Loe lepingut mitu korda punkt-punkti haaval ja veendu, et ükski punkt ei põhjustaks sulle muresid. Hiljem lepingupunktide üle vaidlemine on tunduvalt tülikam kui koheselt korrektse lepingu tegemine.

Miks on laenuvõrdlusportaal kasulik?

Kogu ülalmainitud informatsiooni võiksid muidugi otsida ka ise, kuid enamus laenuotsuseid saavad alguse kiirest vajadusest, mis tähendab, et aega pole raisata. Selle asemel, et teha rutakat otsust, mida võid hiljem kahetseda, oleks mõistlik hoopis pöörduda internetiavaruste poole ja võrrelda laene laenuvõrdlusportaalis.

Üks suurimaid taoliseid portaale Eestis on Financer.com laenuinfo portaal, kus antakse kasulikke nõuandeid rahateemade kohta ning sugugi mitte üksnes laenude, vaid ka säästmise ja investeerimise kohta.

Sellest aga olulisemad on laenukalkulaatorid ja võrdlustabelid, mis aitavad mõne hetkega selgeks teha, milline laenupakkumine on turu kõige soodsam. Olgu selleks kogukulukus, intress või muud faktorid – kõik, mida sul on vaja selguse loomiseks, on vaid paar hetke. Võrdlemise tulemuseks on aga tunduvalt arukam otsus. Sellele lisaks ei pea sa kulutama tunde laenuandjate otsimisele, kuna kõik Eesti laenuandjad on reastatud vastavalt erinevatele kriteeriumitele.

Ainus tee oma rahaasjade joonde ajamiseks on tähelepanelik ja eesmärgikindel tegutsemine, mis saab alguse olemasolevate ressursside kasutamisest. Kui soovid võtta laenu, avada hoiukonto või suurendada oma sissetulekut, pöördu esmalt erinevate infoallikate poole ja ära unusta ka konsulteerimast asjatundjaga.

Laen ei pea olema raske rahaline koorem, vaid võib olla hea abimees, kuid seda ainult siis, kui sa suhtud otsusesse ülima hoolikusega.