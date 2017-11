Kuusalu jalgrattatalent: “Nii kaua, kui hästi läheb, on tahtmist ka”

Aidi Gerde (15) on treeninud koduse Kuusalu mändide all, Tallinna lähistel, aga ka Hispaanias. Neiu unistab profiratturi karjäärist mõnes Belgia klubis.

Rattasadulasse istus Aidi Gerde esimest korda lasteaias, kui proovis sõitu venna maastikurattaga. Tema õnneks tegutseb Kuusalu vallas kogenud jalgrattatreener Kaido Laas, kelle käe all tüdruk 2007. aastal treeninguid alustas.

“Sõitsime koos ja tegime erinevaid mänge, et oleksime hästi aktiivsed,” meenutab Aili Gerde. Laasi Kuusalu Rattaklubis treeniti kolm-neli korda nädalas. Esmalt prooviti viite kilomeetrit, järk-järgult jõuti 60-kilomeetriste sõitudeni.

Eelmise aasta sügisel alustas Kuusalu neiu treeninguid Tallinnas André Adusoni käe all CFC Spordiklubis. Treeningud leiavad aset linnast väljas Maardu, Kostivere, Raasiku ja Aruküla teedel. Rühmas sõidab tavaliselt viisteist ratturit. Nende seas on 14-aastaseid, aga ka juba täiskasvanud sportlasi.

Kaheksa kuu eest oli Aidi Gerde kevadlaagris Hispaanias Olivas, kus 15. märtsil väntas lausa 139 kilomeetrit. Sõitu alustas ta hommikul pool üksteist, lõpetas pool neli õhtupoolikul. Tõsi, sõidu ajal oli lubatud teha pause ja täita veepudelit, aga treening toimus mägedes, mis jällegi nõudis täiendavat pingutust.

Saksamaale ja Ungarisse

Treeningutega paralleelselt on käidud võistlustel. Väikelapsena pani ta end esmalt proovile kodusel Team Rattapood Cupil, kus tehti maastikusõitu. Sõita tuli kilomeeter või paar mööda metsarada.

Kogemuste ja oskuste lisandudes on neiu võistluskalender tihedaks muutunud. Tänavu tuleb võistluste koguarvuks ligemale viiskümmend. Aidi Gerde võistleb U-16 kategoorias, mille alla kuuluvad nii 15- kui 16-aastased neiud. Võistlustest osa on olnud rahvusvahelised.

25.-27. juulil käis Aidi Gerde Ungaris Györis Euroopa Noorte Olümpiafestivalil. Enam kui saja võistleja seas tuli ta esmalt eraldistardiga sõidus 17. kohale, siis grupisõidus 7. kohale.

25.-27. augustil peeti Saksamaal Berliinis noortetuur. “Seal me sõitsime poistega koos, aga tüdrukuid oli kuskil nelikümmend. Lõpuks olin tüdrukutest viies,” meenutab Kuusalu neiu.

Kodumaistest võistlustest peab neiu ise kõige olulisemateks eestikaid ehk Eesti meistrivõistlusi. Nendest osales ta tänavu talikrossis, kriteeriumis, eraldistardis, grupisõidus ja cyclo-krossis.

Talikross oligi noore jalgratturi tänavuse hooaja avalöögiks. See peeti 4. märtsil Elvas. Kolm päeva varem 15-aastaseks saanud Aidi Gerde tuli seal kolmandaks.

Kriteeriumi võitja selgitatakse viie etapi peale kokku. Viies ehk viimane etapp oli 3. juunil Viljandis, kus neiu sai esikoha ning viie etapi peale saavutas ta kindla Eesti meistritiitli U-16 vanuseklassis.

Eraldistardi võitja selgus 21. juunil Lähtes. “Seal ei läinud nii hästi, kui ma oleksin lootnud, sest ma ei olnud nii heas vormis. Ka rada oli minu jaoks päris raske. Tulin neljandaks,” ütleb Aidi Gerde.

28. juunil grupisõidus Otepääl sai Kuusalu neiu kolmanda koha. “Seal oli ka päris tõusune rada, mis mulle hästi ei istunud.”

Selle aasta võistluskalendrile tõmbas Aidi Gerde joone alla 21. oktoobril cyclo-krossi etapiga Pärnu juures Audrus, kus tuli taas kolmandaks.

Parim neiu

8. novembril jagas Eesti Jalgraturite Liit Tallinnas Hotell Europas auhindu selle hooaja parimatele Eesti jalgrattaspordis. Tunnustuse Eesti parim neiu pälvisAidi Gerde Tuisk. Sellega kaasnes karikas ja tšekk 500 eurole.

Palju raha aga jalgrattaspordile kulub? Aidi Gerde märtsikuine kevadlaager Hispaanias läks maksma natuke üle 600 euro, millest pool tuli Kuusalu vallalt, teine pool vanematelt. Juulis Ungaris käis ta Eesti riigi kulul, augustis Saksamaal tuli vanematel kukrut kergitada 400-500 euro võrra.

Itaalias valmistatud Wilier maanteeratta hind algab 3000 eurost, üks ratas peab vastu maksimaalselt kaks hooaega. Kiiver on 300 eurot. Kui kõik kulud kokku lüüa, jääb noore jalgratturi ühe hooaja eelarve 8000 euro kanti.

Spordi kõrvalt õpib Aidi Gerde Kuusalu keskkooli 9. klassis. Kuidas kooli ja tippsporti õnnestub kokku sobitada? “Praegu õnnestub. Õpetajad lasevad treeningutele ja võistlustele. Hinded on enam-vähem,” arvab neiu.

Millised on jalgratturi tulevikuplaanid? “Järgmisel aastal mingit tähtsamat rahvusvahelist võistlust ei olegi, aga tahaks Eesti meistrivõistlustel hea tulemuse teha. Ma tahaksin ära võita kriteeriumi, maanteesõidu, grupisõidu ja eraldistardi,” ütleb ta.

2019. aastal on Aidi Gerde esimest aastat juunior. “Siis ma tahaksid Euroopa meistrivõistlustele saada ja seal korraliku tulemuse teha,” arvab neiu.

2021. aastal võiks alata profikarjäär. “Kui saaks mõnda Belgia klubisse, siis saaks seal proovida, kuidas taseme poolest olen,” unistab Aidi Gerde.

Kaua on soov jalgrattasporti teha? “Nii kaua, kui isu on ja hästi läheb, siis on tahtmist ka,” arvab Aidi Gerde. Päris elukutse osas on neiul siiski natuke teised soovid. “Tegelikult tahaksin spordiarstiks saada,” ütleb ta.