Näidend suhtenõuandest tõi Kernule festivali peapreemia

Möödunud nädalavahetusel peeti Kiisa rahvamajas maakonna harrastusteatrite festivali. Et Harjus tahetakse endiselt lavastada ning näidelda, näitas 11 etenduse mängimine. Peapreemia viis koju Kernu näitering etendusega “Perekond”, tunnustust jagus teistelegi truppidele.

Festivali programm oli pikk ja tihe. 4. novembril mängis Kiisa laulu- ja mänguseltsi trupp “Toatüdrukuid” (juhendaja Marianne Õun), Raasiku rahvamaja lustiring “Hüpe abiellu” (juhendaja Helle Vaga), Saue valla mänguteater “Tüürimeest” (Kersti Simon ja Rednar Annus), Kernu näitering “Perekonda” (Jaanus Kõrv) ning Kose näitering “Mulluta Mari ja Uiu küla” (Maie Matvei).

Pühapäev, 5. november, tõi tublisti lisa. Kiisa rahvamaja draamaring mängis “Piire ületades” (juhendas Tiiu Rõuk), Kiili harrastusteater “Ostan teie mehe” (Ellen Teemus), Kostivere näitrupp “Maardu armunud” (Kersti Laanejõe) ja Neeme teater “Merineitsike ja Palmse härra” ning “Keistri rebasejahti” (Merike Kahu). Festivali lõpetas Jõelähtme lavagrupp, mida juhendab Maie Ramjalg. Nemad mängisid “Võidulaenupiletit”.

Etendusi hindas žürii koosseisus Vilma Luik, Margit Aasmaa ja Toivo Arnover.

Mängitakse rõõmuga

“Harrastusteatrid on Harjumaal väga tublid. Tervis on neil hea ja inimesed naudivad teatritegemist. Seda oli ka festivalil näha,” kiitis Kehra Nuku eestvedaja Aasmaa. Ta möönis, et inimestel on keeruline oma pere ja muude kohustuste kõrvalt tegeleda näitlemisega. “Õnneks on Harjus täiskasvanute harrastusteatreid üha rohkem juurde tekkinud,” rõõmustas Aasmaa.

Varem on Aasmaa on küll festivale ise korraldanud, kuid näidendeid hindas ta esimest korda.

Peapreemia anti tänavu Kernu näiteringile etenduse “Perekond” eest. Aasmaa sõnul toimetasid näitlejad laval ühise eesmärgi nimel ja nautisid seda, mida nad teevad. “Žüriid paeluski just see lustlikkus, ühtsus, lavaline vabadus, see kõik oli ka saali näha ja tunda,” võttis ta esituse kokku.

Kas Kernu rahva etendus esindab Harjumaal Eesti harrastusteatrite kokkusaamisele jaanuaris 2018 Võrus? “Kahjuks valitakse festivalile etendused videode põhjal. Meie kohalik festival pakub lihtsalt võimalust teine-teise tegemistel silma peal hoida, nautida suurepäraseid etendusi, tuttavatel kokku saada ja suhelda,” ütles Margit Aasmaa.

Suhteteraapia aitab

Kernu rahvamaja juht ning trupis osalev Merle Beljäev meenutas, et nad on varemgi tunnustust saanud. Seltskond alustas näitlemist 2004. Ning juba kaks aastat hiljem märgiti Kernut Harju parima komöödia ehk “Kolmandal korral” esitajana. 2009. aastal toodi 9. külateatrite festivalilt taas parima komöödia autasu etendusega “Hajameelsed”, lavastajatunnustus ning kaks meesosatäitja preemiat.

Kiisal peaauhinna toonud tükiga “Perekond” nähti parasjagu vaeva. “Nagu ikka tuleb hooaja algul valida näidend. Meie arvulisele ja soolisele koosseisule ühtki sobivat lugu ei leidunud. Sõelale jäi kaks käsikirja ja nii oleksime pidanud üle aastate suure trupi kaheks jagama. Aga siis tuli trupi liige Maarja Lillemäele mõttele kirjutada ise näidend, mis meie arvuga sobiks,” meenutas Beljäev.

Etenduse sisu on tema kinnitusel väga eluline. Vastabiellunud paari uues kodus kohtub laiendatud perekonnaring koos ämmade-äiadega, kes parimate kavatsuste juures sekkuvad laste ellu. Õnneks on moes teraapias käimine ja väikelinna uue suhteterapeudi abil jõuavad kõik osapooled endas selgusele. Oma vürtsi lisavad osatäitjate maisel matkateel ajakirjanik, pesupoe müüja, maksuametnik ja koduabiline. “Lavaproovid kestsid viis kuud ja seda igal esmaspäeval. Lavastas Jaanus Kõrv,” ütleb Beljäev.

TEAVE: Näitlejate ning eripreemiad Kiisalt

• Näitlejapreemiad: Merike Veinberg – Kose kultuurikeskuse näitering, Kalev Keso – Raasiku rahvamaja lustiring, Kersti Simon – Saue valla mänguteater ning Kristi Hunt – Kiisa rahvamaja draamaring.

• Eripreemiad: Marianne Õun – julge dramaturgilise valiku eest, Ellen Teemus – partnerit ei jäeta hätta, Urmas Kingsepp – hea heli- ja valguslahendus, Neeme teater – must-valge üllatus sinise rõhuasetusega, Jõelähtme lavagrupp – Eesti algupärandi särtsakuse sähvatus ning Kose kultuurikeskuse näitering – stiilne kostüümivalik.