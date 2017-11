Keila noormees sai vabatahtliku preemia

8. novembril toimunud tunnustusüritusel “Aitame Eesti turvaliseks” tänati ja tunnustati tublisid vabatahtlikke, kes on aidanud muuta elu meie ümber turvalisemaks. Aasta sekkuja tiitli võttis vastu Keila noormees Roland Wilhelm Rozin.

Alates septembri algusest on If Kindlustusele saadetud ligi 60 lugu, mis räägivad elupäästjatest, kes pole ohuga silmitsi seistes jäänud ükskõikseks, vaid asunud tegudele. Julgeid vabatahtlikke tõstsid Lennusadama tänuüritusel esile algatuse eestvedaja Rasmus Kagge, If Kindlustuse juhatuse liige Artur Praun, PPA peadirektor Elmar Vaher, abipolitseinike kogu ja päästeliidu esindajad

Esitatud kandidaatide seast kuulutati välja neli preemiat. Aasta Sekkuja on Roland Wilhelm Rozin Keila linnast.

“Oma noore vanuse kohta jõuab ta kohaliku kogukonna turvalisuse heaks ära teha väga palju. Noormees, kes teadis juba 18-aastaselt, et soovib turvalisust looma asuda, on tänaseks 22-aastane ning töötab kolmandat aastat Keila G4S patrullis ning teist aastat vabast tahtest kohaliku abipolitseinikuna. Et veelgi rohkem ära teha, asub ta peatselt õppima erakorralise meditsiini tehniku eriala, kuna puutub oma töös turvafirmas ning politseis tihti kokku olukordadega, kus hädasolija vajab esmaabi,” seisab tema iseloomustuses.

Noormees julgeb ja tahab sekkuda ning aidata nii turvatöötajana, abipolitseinikuna kui ka vabal ajal linnas ringi liikudes. Vanus on talle abiks noortega suhtlemisel, nende aitamisel ja korrale kutsumisel. „Mäletan veel ise hästi, kuidas selles vanuses mõtlesin ja toimetasin,” ütles ta.