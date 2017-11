Balsnackist leiti veerand sajandit kogutud krõpsupakid

Kastides on sadu pakendeid ning karpe. Samuti on ka plakateid ning muudki põnevat. Reigo Rusing näitab, kuidas on aastatega arenenud Kartulivahvlite karp.

1992. aastal moodustatud Balsnack on tänaseks ainuke omataoline Eestis. Juubeli eel leiti raamapidamise dokumentide arhiiviruumist kastid, kus peidus kõikvõimalikud tootepakendid läbi tegutsemisaja.

Kartulikrõpsude tootmine Ääsmäel algas 1983. aastal. Seda toonases Ääsmäe Agrofirmas Ivar Voitese ettevõtmisel. Peale firma likvideerimist 1992. aastal moodustati kartulikrõpsude tootmiseks AS Balsnack ja 1996. aastal Balsnack International Holding. Täna on Balsnack I. H. ainuke kartulikrõpse tootev ettevõte Eestis.

Juubeliaastal tuli välja tore leid, mis andis mõtteid koostada aja- ning pakendiloost ka raamat. Balsnacki arendusjuht ning juhatuse liige Reigo Rusing räägib, et neil käis vabariigi 100. sünnipäeva saate jaoks külas teleajakirjanik Indrek Treufeldt. “Ta küsis, et kas firmal on olemas ka tootenäidiseid.

Meil on nõupidamiste saali kõrval akendeta ruum raamatupidamisdokumentide riiulitega. Seda koristades leidsime kolm suurt kasti kilede, pakkide, plakatite ja muuga,” ütleb Rusing.

Ööklubi andis nime

Kastides on sadu näidiseid. Rusingu sõnul on väga hästi näha ühe kindla toote pakendi areng läbi aastate. “Võtame näiteks Kartulivahvli, millel on praegu kolmas pakend. Esimene on veel 1990ndate alguse agrofirma toodang. Valge pakk, mis ei kutsu eriti ostma,” ütleb Rusing. Hambameeste arvates meenutab see kruvide või kruvikeeraja pakendit. Kümnendi keskel aga mõeldi välja kollane kartongpakk, mis oli kasutusel veel 2000ndate alguses. Täna müüakse vahvleid kiletud plastkarpides.

Loomulikult on alles kartulikrõpsu Piraat kilepakendid. Krõps on siiani tootmises ning selle pakk võrreldes vahvlite omaga vähem muutunud. “1990ndate keskaigani oli Pirital TOPis ööklubi Piraat. Sellega koostöös hakatigi populaarset krõpsu valmistama. Klubist on alles vaid mälestus, aga toode elab endiselt,” räägib Reigo Rusing.

Mälestustesse on jäänud aga mõnglid Tortilla ning Peipsi krõpsud. “Tortillat pakiti käsitsi ja seejärel keevitati kilekotid kinni. Võib öelda, et 1990ndatel ei pandud suurt rõhku tohutule müügitööle. See-eest on tegeldud tootearendusega,” arvab Rusing.

Plakat taaslavastatakse

Aastast 1993 või 1994 on pärit plakat, millega reklaamiti Powersnacksi Vigur. Fotol on suupisteid krõbistav noormees ning kaks neiut. All teatab aga kiri: „Armastan Sind…“. „Nüüd oleme leidnud Facebooki kaudu neiud üles. Olemas on ka noormehe kontaktid. Ta ei ela küll Eestis, kuid ikkagi on plaan taaslavastada plakat 20 ja rohkem aastat hiljem,” räägib Rusing. 90ndatel ilmus ka noorteajakiri Kuum ning selle reklaamimiseks valmistati samanimelisi krõpse.

Leitud pakenditest ning muust koostatakse ilmselt album. “Tahaks sellist raamatut, mida lehitsedes tabab inimest “ohoo” efekt. Et kas tõesti oli kunagi ka selline toode olemas,” ütleb mees.

Läbi veerand sajandi on totaalselt muutunud Balsnacki ruumid. Sajandi lõpus oli Rusingu sõnul täitsa tavaline see, et uksed hoiti lahti ning linnud lendasid tootmises ringi. Töötajate lapsed tulid pärastlõunal Ääsmäe koolist ülesandeid lahendama. Seda tehti tihti liinide kõrval. “Ehk piltlikult hoidsid lapsed ühes käes pastakat ja teisega pistsid krõbuskeid suhu,” räägib Rusing.

Sajandivahetusel aga tulid euronõuded. Praegu linde ringi ei lenda, tootmisse saab ühest uksest, tsehhis tuleb kanda kaitseriietust ja liinide juures ei sööda.

Praegu valmistab Balsnack Ääsmäe 4000 ruutmeetril aastaga 1500 tonni krõpse, chipse ning muid suupisteid. Tooteid on kokku 150, millest Eestis müüakse veidi alla poole. Eksport viib Ääsmäe tooteid Euroopasse ning ka Aasiasse. Uus tootegrupp on linnutoidud, mida valmistatakse Saue linnas.