Mõned mõtted mõtlemiseks

Kunagi ammu räägiti ühest nukuteatri lavatöölisest, kes pidi etenduse ajal avama dekoratsiooniks olnud värava. Kui ta selle unustas ja talle seda ainsat kohustust meelde tuletati, vastas mees rahulikult: „Mis loeb universumi seisukohast üks nukuteatri jalgvärav!“

Tal oli mõneski mõttes õigus, sest maailmas on palju tähtsamaid asju, mille peale mõelda. Ehkki töö tegemata jätmist ei saa muidugi heaks kiita, kulub selle mehe suhtumine praegusesse aega väga ära. Kui me muul ajal ei suuda argiasju unustada või igapäevaseid uudiseid ignoreerida (need on lihtsalt igal pool!), siis hingedeajal tasub seda rutiini muuta.

Selle aasta kohalikud valimised olid intensiivsed ja täitsid pikka aega enamiku meediakanaleid. Paljud muud elulised uudised jäid selle kõrval märkamatuks. Meediaportaalides võis kogeda inimeste pahameelt, aga ka tõsist viha nii Eestis kui maailmas toimuva ja kaasinimeste vastu, ka lootusetust, usu puudumist tulevikku.

Vastuoluline on see, et kui inimestega rääkida, siis enamik tegelikult ei mäleta, kuidas läksid eelmised valimised või kes olid ministrid paar aastat tagasi (rääkimata kaugemast ajast), ei mäletata enda kunagisi argiprobleeme ega uudiseid, mis ilmumise ajal lõid justkui jalust maha. Kui me neid asju tegelikult sügaval sisimas ei väärtusta, siis kas tasub lasta neil enda üle võimust võtta? Kui paljud meist mäletavad, mis probleemid olid meil aasta, viis või kümme aastat tagasi?

Võitle olulise eest

Peab meeles pidama ka seda, et probleemid ja soovid muutuvad ajas. See, mida me tahame täna, ei pruugi homme enam oluline olla. Nõukogude ajal unistas enamik vaid sellest, et kauplused oleksid kaupa täis ja saaks vabalt reisida. Nüüd ajab inimesi see kunagine lihtsameelne soov naerma. Mõni aeg hiljem olid ärkamisaja, iseseisvuse taastamisega seotud unistused, kuid samal ajal ka talongiaja, kaubapuudusega seotud probleemid ja hirm Venemaa ees. Tundus, et kui need saab lahendatud, siis on õnn õue peal. Aga ikka tulid uued probleemid ja unistused asemele.

Seegi peaks olema märk, et iga argiuudis või -probleem pole nii oluline. Iga asi, mis tundub algul hull, ei pruugi kokkuvõttes üldse seda olla. Ja vastupidi, algul tühisena tundunud asjad on kokkuvõttes meie elus olulise väärtusega.

Õppigem nägema suuremat pilti, asjade omavahelisi seoseid, mõistma ennast ja arendama oskust panna ennast teiste olukorda. Võidelda tasub pikemas perspektiivis oluliste asjade eest, mitte hetkeliste emotsioonide või päevauudiste ajel.

Eile, 2. novembril, oli hingedepäev: nii sel õhtul kui ka järgneval pimedal ajal kuni jõuludeni vaadatakse rohkem enda sisse, mõeldakse olnule, kes olid meie esivanemad, mis elu nemad elasid või mis on tegelikult üldse elu väärtus ja eesmärk.

Kui argirutus võib minevik tunduda tühine, siis aastaid hiljem tihti kahetsetakse, et ei küsitud vanaemadelt-vanaisadelt õigel ajal oma suguvõsa või kaugema mineviku kohta.

Seega on eesootav aeg parim mälestuste ja lugude kogumiseks, oma vaimu tugevdamiseks, uue lootuse tekkimiseks.

Me saame hakkama

Kui käisin eelmisel suvel Poolas Augustowi kandis, oli mul imelik mõelda, et seal võitles mu vanaisa (jah, ta oli sündinud 1891 ja oli vanaemast 25 aastat vanem) I maailmasõja lahingutes ja sai põlvest haavata. Ta oli rääkinud hiljem, kuidas rongiga Leedu suunas sõites paljud noored poisid hirmust värisesid või lausa peast segi läksid. Hirm sõja ja surma saamise ees oli suur. Tema oli aga öelnud, et „ma tulen tagasi, kas või pea kaenlas, aga sõtta ma ei jää!“. Ja tuligi, oli ka Vabadussõjas reservis ning elas üle 80 aasta vanaks.

Kui algaval pimedal ajal – novembris või detsembris – külastate oma sugulasi, siis paluge igaühel mõni minevikulugu rääkida. Kui varem tuli kõik kirja panna, siis nüüd on vaeva vähem – lindistage lood telefoni või diktofoniga üles. Te võite saada nii enda kui oma suguvõsa kohta palju põnevaid ja uusi asju teada, mis aitavad teil enda elu uutmoodi mõtestada ja praegust aega teise pilguga vaadata.

Hästi, praegune aeg võib tunduda paljudele raske, aga kas me tahaks ikka minevikku tagasi või mida teeksime, kui olukord oleks veel hullem? Ilmselt hakkaksime siis meenutama, kui ilusad olid Eesti jaoks aastad 1991-2017 ja paljud tänased probleemid tunduks tühistena.

Meie taust, kogemused ja minevikulood on need, mis aitavad elus toime tulla, näha asju teises valguses või mis veelgi tähtsaim – hinnata praeguse aja eeliseid, võtta kergemalt oma argimuresid, tähtsustada rõõme. Igal ajal on inimesed hakkama saanud ja saadakse ka nüüd. Head ajad ei ole kindlasti möödas, vaid uued ja teistmoodi ilusad ajad tulevad alati asemele.