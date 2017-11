Lääne-Harju volikogu juhib Külli Tammur

30. oktoobri õhtul avaistungit pidanud uue Lääne-Harju volikogu valis ühehäälselt esimeheks Külli Tammuri. Asejuhid on Olga Kugal ning Tanel Lambing, vallavanem saab tõenäoliselt ametisse laupäeval.

Lääne-Harju valimiskomisjoni juht Ulvi Pallase oli esimese istungi kutsunud kokku Vasalemma vallamajja. Kohal olid kõik 21 saadikut, kellest 13 kuuluvad valimisliitu Valimisliitude Ühendus.

Esimese päevakorrapunktina tuli valida uuele esinduskogule esimees. Valimisliitude Ühenduse nimekirjas 401 häält kogunud Jaanus Saat esitas Külli Tammuri kandidatuuri. “Olen Sisekaitseakadeemia ning Tallinna ülikooli haridusega. Töötan keskkonnaalal. Padise volikogusse olen kuulunud kolmes koosseisus, neist kahes viimases olnud esinduskogu juht,” ütles Tammur, kes kogus valimistel 134 häält. Plaanidest rääkides ütles naine, et tööd on uue valla käivitamisel väga palju. Omavalitsusel puudub põhimäärus, arengukava, üldplaneering ning muudki alusdokumendid. Volikogul pole kodukorda ning puudu on muudki olulist. “Saadikutele soovitan, et ärge pöörake tähelepanu sellele, kes on kõvem. Teenige rahvast ja valijaid,” soovitas Tammur.

Salajasel hääletusel olid saadikud üllatavalt üksmeelsed. Külli Tammur kogus 21 häält ning asus volikogu juhtima. Valimisliitude Ühendus tegi ettepaneku valida kaks aseesimeest. Saadik Elena Villmann (VL Hea Tahe) arvas, et kaks aseesimeest on liiga palju. “Kohad ei ole palgalised,” vastas Tammur. Kandidaatideks esitati Olga Kugal ning Tanel Lambing (mõlemad Valimisliitude Ühendus) ning Jaan Alver (Reformierakond).

Esimese aseesimehe ametisse sai kunagine Vasalemma volikogu juht Olga Kugal (14 poolthäält) ning teise aseesimehe ametisse Keila valla mees Tanel Lambing (samuti 14 häält). Jaan Alver kogus seitse häält.

Kõik senised vallavanemad ning Paldiski linnapea esitasid volikogule tagasiastumispalve. Kuni uue vallavanema ja -valitsuse ametisse asumiseni täidavad nad siiski endiseid ülesandeid. Järgmisel korral on volikogu Vasalemmas koos laupäeval, 4. novembril. Siis hääletatakse ametisse vallavanem.

INTERVJUU

Vallavalitsus asub Paldiskis, volikogu käib külakorda

Vallavanema kandidatuuri hääletatakse Lääne-Harju volikogus homme hommikul. Kandidaat on valimistel 401 häält kogunud Jaanus Saat, kes kandideeris valimisliidus Valimisliitude Ühendus. Pärast volikogu esimest istungit andis Saat Harju Elule intervjuu.

Laupäeval saab ametisse vallavanem. Kui palju on aga uues vallavalitsuses liikmeid ning kas esindatud kõik endised Lääne-Harju neli omavalitsust?

Jaanus Saat: Edasi saab olema väga palju tööd, mis tuleb suhteliselt kiiresti ära teha. Vallavalitsuse liikmeid saab olema seitse ning kõik neli omavalitsust saab olema esindatud.

Kõik olemasolevad vallavalitsused töötavad kuni selle aasta lõpuni. Kuni aasta lõpuni juhivad vallavalitsuste tööd piirkonna juhid. Kolme vallavanema ja ühe linnapea volitused kehtivad kuni 4. novembrini.

Kus hakkab käima koos volikogu? Kus asub uue valla valitsus?

Esialgu hakkab volikogu koos käima erinevates kohtades ehk Vasalemmas, Padisel, Keila vallas ja Paldiskis. Meie eesmärk on tulla rahvale lähemale ning et elanikud saaksid mugavalt tulla istungeid vaatama ja kuulama. Uus vallavalitsus hakkab paiknema Paldiskis.

Millised on lähinädalate suurimad ülesanded? Nagu ütles eile Külli Tammur, siis pole uuel omavalitsusel mitte midagi, alates üldplaneeringust ja arengukavast kuni volikogu pitsatini välja.

Lähinädalate suuremad ülesanded on uue põhimääruse koostamine, 2018. aasta ühine eelarve ning panna kokku toimiv meeskond. Aga juba täna me tegeleme nende küsimuste lahendamisega, et kõik asjad saaks kiirelt toimima.

Kas 1. jaanuariks on vallavalitsuse uus struktuur paigas? Kui palju inimesi ametnikena tööle hakkab?

Selleks ajaks on uus struktuur kindlasti paigas. Sellega oleme juba aktiivselt tegelenud. Ametnike arv jääb umbes 70 inimese kanti.

Kuidas leitakse uuele vallale lipp ja vapp?

Uus vallavalitsus saab järgmine nädal paika ning koheselt hakkame tegelema nende küsimustega. On mitmeid võimalusi, kuidas uus lipp ja vapp valida. Soov on kaasata ka elanikke, et ka nemad saaksid valiku protsessis osaleda.