Linnamäe hüdroelektrijaama ostis Wooluwabrik OÜ

Augustis kuulutas Eesti Energia välja Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõiguse enampakkumise. Enampakkumise vastu tundis huvi kuus ettevõtjat, oma pakkumuse esitas ainsana Wooluvabrik OÜ. Sel kolmapäeval toimus hüdroelektrijaama üleandmine ostjale.

Enampakkumise alghinnaks oli 648 076 eurot, millele lisandus käibemaks. Poolte kokkuleppel ostusummat ei avaldata.

Jõelähtme vallavolikogu arutab Linnamäe hüdroelektrijaama eesostuõiguse kasutamist lähikuudel, valla soov on senise tegevuse jätkamine.”Kõigepealt peab notar saatma ostueesõiguse kohta teate, siis mõtleme ning eks siis volikogu otsustab,” ütles Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja BNSile.

Vallavanema sõnul peaks olema vallal aega otsuse tegemiseks paar kuud ning esmalt kavatseb vald rääkida elektrijaama uue omaniku Wooluvabrik OÜga ning otsustab ostuõiguse kasutamist selle põhjalt.

“Räägime uue omanikuga, et kas nende plaan läheb valla plaaniga kokku. Valla eesmärk ei ole saada hüdroelektrijaama omanikuks, vaid see, et senine olukord säiliks koos elektritootmise ja paisjärvega,” lisas Umboja.

Linnamäe hüdroelektrijaama haldamisega seni tegelenud Enefit Taastuvenergia juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul oli enampakkumine ja müümine muutunud seadusandluse ja regulatsioonide tõttu möödapääsmatuks.

„Linnamäe elektrijaama toodang eelmisel aastal moodustas ligikaudu ühe protsendi kogu Eesti Energia taastuvenergia toodangust, seetõttu oli meie jaoks tegemist südamelähedase, kuid pigem sümboolse tootmisüksusega. Uute võimsuste rajamisel keskendume hetkel päikese- ja tuuleenergia võimsustele,“ selgitas Kaasik.