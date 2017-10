Noored rändavad maakonna peol läbi aja ning lugude

Järgmise aasta 2. juunil Viimsi staadionil peetav maakonna laulu- ja tantsupidu tähistab Eesti riigi sajandat suurjuubelit. Läbi kolme tunni tehakse laulude ja tantsudega ring peale maakonna pärimustele, paikadele ning lugudele.

Suure kultuurisündmuse ettevalmistused algasid juba talvel. Tänaseks on valmis peo ideekavand, mille keskmed on lood erinevatest Harju kohtadest, inimestest ning loodusest. Selle autor on lavastaja, pedagoog ning näitleja Jaanika Juhanson. Kavandis on võrreldes varasemate pidudega nii mõndagi uut. Kuid kindlasti ei puudu ka laulu- ja tantsupidude klassika.

“Kuidagi on läinud nii, et minu poole pöördutakse siis, kui on vaja muutusi. Seekord pöörduti minu poole talvel, et koos panna paika idee ja lugu,” ütleb Jaanika Juhanson. Harjumaaga on tal otsene side, sest aastal 1995 lõpetas Juhanson toonase Keila gümnaasiumi.

Konkreetne töö koos liikide juhendajatega algas kevadel. Arutati, kuidas saaks laulud ja tantsud siduda üheks looks. “Kogu pidu peaks saama vaadata algusest lõpuni. Et näiteks lapsevanemad ei tuleks ainult selleks ajaks kohale, kui ta laps tantsib,” ütleb Juhanson.

Läbi aja ning ruumi

Lavastaja pakkus välja idee rännakust Harjumaal läbi aja ning ruumi. “Lugu saab alguse sellest, kuidas keskkoolinoorte klass on ekskursioonil. Kahjuks ei ole nad sellega eriti rahul, sest oleksid tahtnud minna kuhugi kaugemale kui Harjumaa,” seletab Juhanson.

Korraga toimub noortega ajanihe ning nad satuvad mitmetesse maakonna paikadesse. Algab seiklus, kus tüdruk ja poiss püüavad erinevaid situatsioone lahendada ning lõpuks koju jõuda. “Idee põimib kokku väga palju põnevaid paiku, isikuid ja sündmusi. Tahame kaasata ka mitmeid harrastusnäitlejaid. Uue aasta alguses on taas kohtumised, kuhu ootame soovijaid. See seob tegijaid ja kogukonda veelgi,” ütleb Juhanson.

Ta lisab, et käsikiri on tegelikult väga paljude inimeste koostöö. Eriti suurt abi on andnud HOLi kultuurijuht Ruth Jürisalu ja maakonna rahvakultuurijuhtide ühendused. “Rännak läbi maakonna algab jääajast ja jõuab tänapäeva välja. Isegi lendav rändrahn ehk Muuga Kabelikivi on sees. Selle kirjutasin käsikirja juba enne rändrahnu kampaaniat,” ütleb Jaanika Juhanson.

Põnevad on faktid, et 18. sajandil olid esimesed Eesti naissoost kooliõpetajad just Harjus. Või et B. G. Forseliuse tegevus algas Lääne-Harjumaal Madisel ja Ristil. “Meil on Tuhala Nõiakaev, ürgsed Rebala põllud, filmi “Stalker” võtteplats Jägalas, Kuusalu pärimused, Kalevipoeg ja Turje keldri viinaallikas, Kolga mõis ja Erik Stenbock, Anija Eit ja teised toredad lood ning pärimused,” loetleb Juhanson.

Harjulaste lood

Tantsu- ja laulupeo pikkuseks on plaanitud umbes kolm tundi. Et Viimsi staadionile pole ehitatud spetsiaalset laululava, tuleb peo ajaks püsitatada tribüünid ning ajutised lavad.

Peo ajal kuuleb ja näeb tuntud laulu- ja pillilugusid ning tantse. Esinevad kõik kooriliigid, tantsurühmad ning orkestrid. Pidu algab hümniga “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Kavas on kindlasti Tõnis Mägi “Koit”, Mart Siimeri “Homme” ning katkend Tauno Aintsi “Lauritsa lubadusest ”. Loomulikult esitatakse Kuusalu mehe Veljo Tormise lugusid. Kavas on tema laulupeokantaat “Laulu algus”.

“Tantsumemm Anna Raudkats elas Aegviidus ja on sinna ka maetud. Seepärast ei saa mööda tema “Tuljakust”. Rahvamuusikast on kavas veel “Kuusalu torupilli polka”. Juhan Trumpilt Arukülast on kavas laul “Nagu muinasjutt”, Riine Pajusaarelt aga “Samblalõhnaline”,” ütleb Juhanson.

Kindlasti saab peoks uue kuue kunagine ETV Vandersellide laul “Maailm on imeline”. Täpsemalt teeb Viimsis elav tantsujuht Agne Kurrikoff-Herman 3.-4. klasside väikestele tantsijatele loo jaoks uue seade. “Kavas on ka osa Eugen Kapi balletist “Kalevipoeg” ehk “ Mõõkade tagumine”. Sest siinkandis on väga palju Kalevipoja lugusid ja pärimusi,” ütleb Juhanson.

Peol juhatavad koore, orkestreid või juhendavad tantsurühmasid harjulased Taavi Esko, Linda Pihu, Krista Kukk, Elina Krasmus, Kersti Ulmas, Ilma Adamson, Juta Helilaid, Kadri Tiis, Triin Aas, Maido Saar, Harry Illak, Hando Põldmäe, Heli Karu, Ott Kask, Kätlin Puhmaste, Heli Sepp, Grete Põldma jpt.