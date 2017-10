Facebook: sõda valimiste eelõhtul

Kui sul on koduvallas rohkem kui 7000 kaaslast– suhtluspartnerit Facebookis, kelle mõtetest ja tegemistest iga päev loed, kelle arvamustega harjunud oled, siis tundub see sama loomulik kui kraanist voolav soe vesi. Ja kui ootamatult ühel hetkel neid enam ei ole, siis….

Ei oskagi korraga midagi arvata. Tühi tunne on. Nagu oleks millestki väga olulisest ilma jäänud. Aga just sedamoodi juhtus Harku vallas 14. oktoobri keskpäeval, mil suleti Harku valla Facebooki kommuun „Harku valla elanikud“ (edaspidi HVE). Kommuun ja kommunikatsioon olid kadunud, keeratud kinni nagu vallamaja uks suvekuudel. Miks aga just valimiste eelõhtul ja kelle tahtel vallakodanike lemmikportaal toimimast lakkas, sellest ei teadnud keegi täpselt.

Väike ülestunnistus

„Lõin suhtlusportaali “Harku valla elanikud“ 2010. aastal. Puht pragmaatilistel põhjustel: kogu riigis korrutati mantrat iibe kasvatamisest, riik ja omavalitsused pidid toetama lastega peresid. Et meie perre olidki just kaksikud sündinud, läksin Harku vallamajja lasteiakohta nõutama. Seal ei võetud mind jutulegi, paluti kirjalikult pöörduda; pöördusin siis kirjalikult, aga tulemus oli ikka sama: valla lasteaedades vabu lasteaiakohti pole ega tule,“ kõneleb suhtlusportaali HVE käivitaja ja kauaaegne administraator Alari Ilves.

Noor isa tahtis kaaskodanikega muret jagada, kaksikmoraalile vastu astuda – lapsi on vaja, aga ei riik ega omavalitsus tee omalt poolt midagi, et lastega peredel natukenegi lihtsam oleks.

Nüüdseks on sellest möödas kaheksa aastat. Ühe mehe portaal on kasvanud oma 7200 liikmega tõeliseks suhtluskommuuniks. Kirjutatakse kõigest, mis Harku valla elanikele korda läheb: olgu mureks siis kaduma läinud kass või külatänaval hulkuv võõras koer; äsja metsa alla tekkinud prügihunnik või auk maantees. Ei puudu ka teravad arutelud vallavalitsemise kitsaskohtade üle.

„Inimesed, kellel on oma arvamus, oma nägemus – just nemad teevadki sellise suhtluskanali huvitavaks, mitekülgseks ja jälgitavaks,“ arutleb Alari Ilves.

Alari Ilves meenutab nende kaheksa administraatoriaasta jooksul aga ka teistsuguseid postitusi.

Ka valla võim pole oma kodanike aruteludesse sekkunud.

„Pigem on need üksikud poliitikud, kes siis kas omakasuajendist või kellelegi teisele „ärategemise“ huvist nõuavad mõne arvamuse eemaldamist. Valla võim on siiani väga tolerantne erinevate seisukohtade suhtes olnud,“ kiidab administraator Harku vallavalitsust. Tegelikult – mis saakski võim teha – suur Facebooki kogukond on eraalgatuslikult loodud ja kogukonnaliikmete toel kasvanud.

Üheks suuremaks viimaseks töövõiduks peab Alari Ilves Tiskre ringile püstitamata jäänud rauast kuue meetri kõrgust kolepuud. „Poleks inimesed nii üksmeelselt sellele rumalusele vastu astunud, oleksime enne valimisi näinud lindilõikamist,“ on Alari Ilves kindel.

Päev enne valimisi

Laupäeval, 14. oktoobri keskpäeval HVE suleti. Ja keegi 7000 liikmest ei teadnud täpselt, mille pärast, milles on küsimus, kes andis käsu.

„See oli minu vaba otsus. Minu postitusi hakati ründama. Räigelt. Põhjuseks arvatavasti see, et olin vastu teatud poliitilistele tegevustele. Ja otsustele,“ kõneleb Alari Ilves. Kes hakkas ründama, seda mees ei ütle. Vihjab ainult ühele Harku valla poliitilisele grupile.

„Esimese emotsiooni pealt tahtsin selle lehekülje üldse kinni panna, ära kaotada. Aga kuna Facebook seda lambist teha ei lase, siis sulgesin,“ ütleb Alari Ilves. Ta tunnistab, et kaasmõtlejad ja kaasloojad, kes olid sellise kommuuni tekkeks palju panustanud, olid segaduses.

„Aga muud võimalust ei olnud, rünnakud minu ja minu pere vastu läksid üle piiri,“ ütleb mees.

Loodus ei salli tühjust

Kaks minutit peale grupi kustutamist oli EKRE eestvedaja Jaanus Härmsi ja kellegi Don Simon Tompeli (arvatavasti varjunimi – Ü.R.) poolt loodud uus kodanike grupp. „Selline kiirus lubas arvata, et agressiivsed rünnakud administraatori aadressil toimusidki eesmärgil, et ta kodanike sotsiaalmeedia kommuuni kinni paneks,“ arvab üks HVE aktiviste Gert Silling. Õnneks oli temagi koheselt märganud kommuuni sulgemist ja…

„Kahe minutiga oli mul konkureeriv grupp loodud,“ ütleb Gert Silling. Esimest Gert Sillingu kommuuniga konkureerivat gruppi asus administreerima valla infojuht Aule Sagen. Ja IRLi kõige kõvem hääletoru Harku vallas, Kaido Kruusoja kirjutas:

„Iseenesest on hea, et hetkel on selle grupi modereerimise enda kätte võtnud valla infojuht. Tegelikult on ju olnud eesmärk, et tõusetunud probleemid jõuaksid vallani ja saaksid adekvaatse vastuse. Alari Ilvese poolt administreeritud ja täiesti ettehoiatamata suletud grupp muutus nii suureks (ca 7200 liiget), et selle erapooletu administreerimine hakkas talle üle jõu käima. 7200 liiget ei ole enam mingi eravestluse klubi, mis kuulub Alari Ilvesele või Gert Sillingule vaid see on enam kui pool valla elanikest. … Minu arvates on valla infojuht Aule Sagen selleks igati sobilik. Kutsun kõiki liituma ja jätkama arutelusid (ka teravaid).“

IRLi juhtpoliitikule sekundeeris samas grupis kohe ka valla infojuht Aule Sagen. Tema arvamus on siin:

„Ootame kõigilt grupi liikmetelt vastastikust lugupidamist ning austust suhtlemisel, samuti viisakat ja argumenteeritud arutelu, õhutamata sealjuures vaenu või mustates teisi. Poliitiline reklaam jäägu sellest keskkonnast välja. Ebasobivad postitused eemaldatakse“.

Millised on ebasobivad postitused, seda valla infojuht ei täpsustanud. Seda võib vaid arvata: eemaldatakse need arvamused, mis ei ühti vallavalitsuse omadega.

Sellega polnud rahul aga vallakodanikud. Riho Kirss kirjutas: „Iseenesest valla elanike modereeritav grupp pole hea mõte:“

„Miks?“ tahtis Kaido Kruusoja teada.

Riho Kirss: „Kaido, vallal võib ka grupp olla. Elanike grupp ei tohiks sõltuda valla otsustest. Valla kommunikatsioonijuhti ei saa lugeda erapooletuks modereerimise mõistes.“

Gert Silling: „Ma siin natuke mõtlesin tulevikku ja kujutan vaimusilmas ette teabenõudeid stiilis “Soovin informatsiooni, miks minu postitus FB grupis kustutati.” Ja siis on vallal 30 päeva vastata, ja kuna vastus on keeruline, saab kodanik 30 päeva pärast vastuse.“

Selline vaidlus käis päev enne valimisi vallakodanike vahel.

Alari Ilves: „Adusin, et kui luuaksegi uus grupp, ei saavuta see tõenäoliselt kodanikusõltumatust. Otsustasin grupi taas avada, aga seda tulevikus enam mitte modereerida. Liig palju olin endast juba andnud.“

„Selline sõltumatu kommuun on vallarahva jaoks suur väärtus, ei tahtnud, et see kaoks või läheks mõne vallaametniku kontrolli alla. Tuli päästa, mis päästa annab,“ kõneleb Muraste külaseltsi kauaaegne juhatuse liige, erakondadest sõltumatu kodanikuaktivist Andrus Saliste, kes ka ise HVEs tihtipeale kaasa mõtleb, ideid pakub.

Andrus Salistele Alari Ilves HVE administreerimise usaldaski.

„Olen võtnud tagasi nüüd ka need grupiliikmed, kes retsenseerimise hirmus vahepeal lahkusid,“ kõneleb HVE uus moderaator Andrus Saliste. Kuna täpselt kirjapandud reegleid pole, kuidas niisugused grupid toimima peaksid, mida retsenseerida, mida mitte, on Andrus Saliste aluseks võtnud Vabaühenduste eetikakoodeksi. Tulevikus loodab ta aga koos grupiliikmetega välja töötada reeglid nii suure ja olulise grupi administreerimiseks ja modereerimiseks.

Et selliste suurte Facebooki kommuunide kohta reeglid puuduvad, palus Harju Elu kommenteerida Harku valla kommuunis toimunut ka Tartu Ülikooli meediaõppejõul Maria Murumaal. Kas näiteks vallaametnikel on õigus üle võtta kodanike kommuun ja seda administreerima asuda.

ARVAMUS: Maria Murumaa

Üldiselt on reeglina ikka nii, et grupi loojal-haldajal on selle grupi tegevuse üle kontroll, õigus kustutada poste, sulgeda grupp jne. Probleemid võivad tekkida mitme administraatoriga gruppides, kus on teoreetiliselt võimalik ühel üldõigustega administraatoril teine kustutada vms. Igal teisel inimesel või institutsioonil on aga õigus luua konkureeriv grupp. Kasutajatel on omakorda otsustusvabadus, millistesse gruppidesse nad soovivad kuuluda ning ka kustutada tagantjärele enda tehtud postitusi, jagatud linke jne.