KK Viimsi: samm-sammult kõrgliiga poole

15 aastat tagasi sattusid kolm meest, kellel oli üks ja seesama idee, üsna juhuslikult kokku. Need kolm meest olid Tanel Einaste, Teet Tiisvelt ja Anti Kalle ning ideeks oli luua Viimsis korvpalliklubi ning hakata lapsi ja noori treenima.

Tänavu 11. aprill, Viimsi kooli spordihoone. Korvpalliklubi (KK) Viimsi alistab 350 pealtvaataja marulisel toetusel Saku II liiga ehk Eesti tugevuselt kolmanda liiga finaalis TTÜ Korvpalliklubi II meeskonna ja võidab liiga.

Kaks nädalat hiljem, Aravete. KK Viimsi vastaseks on seekord Ambla Spordiklubi ning mängus ei rohkem ega vähem kui koht Saku I liigas ehk Eesti tugevuselt teises liigas. Kodus peetud mängu oli Viimsi kaotanud nelja punktiga, nüüd oli vaja vähemalt viiepunktilist võitu. Mäng aga võidetakse koguni 20 punktiga ja koht aste kõrgemal on kindlustatud.

„Kes kohal oli, teab, mis toimus teise liiga finaalturniiril Viimsis – sellist korraldust ja publikuhuvi pole varem olnud,“ räägib klubi tegevjuht Tanel Einaste. „Sportlik tulemus oli see, mida ootasime. Pandi i-le täpp peale. Saku I liiga on üks samm jälle kõrgemale, ja nii me seda teekonda käime, kivi kivi haaval. Spordis otseteid väga ei ole.“

Einaste ei tee saladust, et Viimsi klubi eesmärk on jõuda korvpalli meistriliigasse. Kuid see pole kõige olulisem. Peamine eesmärk on elujõuline klubi, mis kasvatab endale ise mängijaid.

Kasvamise filosoofia

Kui ehitad maja, siis on vaja kõigepealt rajada tugev vundament. Korvpallikeelde tõlgituna tähendab see, et alustada tuleb kõige väiksemate treenimisest. Loomulikult, klubi võib luua ka teisest otsast, kui on piisavalt suur rahakott – ostad kokku kogenud pallurid ja hakkad kohe tiitlitele mängima. Kuid see pole jätkusuutlik, leiab Einaste.

KK Viimsi treeningutel käis esimese ehk 2002. aasta lõpuks 25 poissi. Nüüd on neid 20 korda rohkem – 500. Treenitakse lapsi üle valla – lisaks Viimsi keskusele ehk Haabneemele ka Püünsis ja Randveres. Laienetud on üle valla piiride – Pirita ja Merivälja kooli. KK Viimsile kuulub ka Kesklinna KK Tallinnas. Tänavu alustati laste treenimist Gustav Adolfi gümnaasiumis. Areng on olnud märkimisväärne.

Arenetud on lausa nii kiiresti, et vallas pole enam piisavalt spordisaale, kus saaks kõiki trenne läbi viia. Kuid seegi mure saab varsti lahendatud – järgmise aasta sügisel valmib Viimsis Karulaugu spordihoone, mis saab KK Viimsi kodusaaliks.

„Oleme kaks aastat töötanud selle nimel, et klubile kerkiks korvpallihall, sest me ei mahu täna enam lihtsalt ära,“ räägib Einaste. „Kui valmib uus spordihall, siis suudame ka kohapeal teha väga kvaliteetset tööd igas vanuses ja tasemel mängijatega, ja see on meie jaoks uus olukord.“

Siiani on andekamaid suunatud edasi – enamjaolt Audentese spordigümnaasiumisse, kuid paar poissi, keda Einaste nimetab „kroonijuveelideks“, on sattunud Euroopa tippklubide huviorbiiti. Nii on Sander Raieste (18) jõudnud välja Euroliiga klubisse Saski Baskonia, kus on juba esindusmeeskonna eest ka väljakul käinud.

Tuleb teha otsus

Mullu komplekteeriti esimest korda esindusmeeskond, mis hakkas mängima Saku II liigas ning mis koosnes peaasjalikult kohalikest poistest. Lisaks paar kogenumat mängumeest – nt Tartu Rocki eest mänginud Kristjan Evart – kes üht või teistmoodi KK Viimsiga seotud – kas klubis hariduse saanud või siis ise noori treenimas.

Tänavu tuleb hakkama saada aste kõrgemal, esiliigas. „Võtame sammu korraga. Sellel hooajal on eesmärk olla play-offis ehk kaheksa parema hulgas. Sealt edasi on kõik boonus,“ ütleb Einaste, kelle sõnul pole tänane eesmärk iga hinna eest kõrgliigasse murda, vaid esiliigas kanda kinnitada.

„Me oleme parem noor ja vihane esiliiga võistkond, kuhu on oma kasvandikel võimalik pääseda, kui läheme proffide palkamise teed,“ räägib ta.

Iga aastaga peab esindusmeeskond aina rohkem minema meie nägu ehk üha rohkem kannavad vastutust meie juures korvpallihariduse saanud mängijad.

Algus on hooajal olnud igati korralik – esimeses mängus hakati vihaselt vastu mullusele esiliiga võitjale Betoonmeistrile (peatreeneriks Tiit Sokk), kuigi lõpus tuli siiski vastaste paremust tunnistada. Ülejäänud kolmest mängust on võidetud kaks. „Oleme täiesti õiges kohas,“ arvab taseme kohta Einaste.

Juba praegu on KK Viimsi eelarve esiliiga kõige suurem. Suur osa rahast läheb kodumängude korraldamisele – eesmärk on ikkagi võimalikult palju kohalikke saali meelitada. See, kuidas KK Viimsil läheb, peab olema kogukonna jaoks oluline, leiab Einaste. Nii tuuakse oma lapsed trenni, nii tekivad kohalikud toetajad, nii paneb klubile oma õla alla ka vald. See on loomulik osa klubi arengust.

Kuid mis saab siis, kui üllatatakse kõiki, kaasaarvatud iseennast, ja jõutakse juba esimesel esiliiga hooajal meistriliigasse? „Kui läheb hästi, siis mõtleme kõrgliiga peale, aga ma ei saa praegu kinnitada, kas me läheksime sinna mängima või mitte. See peab tulema orgaaniliselt, klubi seest. Iga aastaga peab esindusmeeskond aina rohkem minema meie nägu ehk üha rohkem kannavad vastutust meie juures korvpallihariduse saanud mängijad,“ selgitab Einaste, kelle sõnul tuleb siis teha pragmaatiline otsus – kas kõrgliigasse minek mõjub klubile praegu hästi. Näiteks peaks esindusmeeskonna eelarve kolme-neljakordistama, mis ei pruugi nii järsku olla jõukohane.

KK Viimsi loojate filosoofia nõuab, et klubi on loodud oma kogukonna, laste ja noorte jaoks – võõraste sulgedega end korraks ehtida, et teiste seast välja paista, pole mõistlik.

„Kui see mõte on meeles, siis on lihtne teha ratsionaalseid ja õigeid otsuseid,“ ütleb Einaste.

Juba täna õhtul on KK Viimsi kodusaalis ehk Viimsi kooli spordihoones esiliiiga mängus vastamisi Tamsalu võistkonnaga Los Toros/Karud.