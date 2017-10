Anija ja Aegviidu ühinemist tähistati pulmapeoga

Haldusreformiga kadus Eesti kaardilt Aegviidu vald, mis oli Harjumaa väikseim. Et lõpp mõnus ja muhe oleks, korraldati nädal pärast kohalikke valimisi – 22. oktoobril – Aegviidu rahvamaja kõrval “pulm”, kus laulatati Anija Eit ja Aegviidu Matkasell.

Rahvamaja kõrvale hakati kogunema pärastlõunal poole ühe paiku. Harju Elu tundis huvi, et mis on plaanis. “Kahe valla pulm,” muigas Aegviidu vallavanem Riivo Noor, kes võttis pulmast osa abikaasa ja kolme lapsega. “Et tantsida ja olla osa sellest asjast.”

Pulma idee käis välja vallavanema abikaasa Annika, kes juhendab kohalikku rahvatantsurühma “Anna Aega”. Säärast nime kannab rühm tantsupedagoog Anna Raudkatsi auks, kes veetis Aegviidus oma vanaduspõlve.

“Anna Aega” mehed kannavad tänu LEADERi toetusele juba õigeid ehk Ambla kihelkonna rahvarõivaid. Naised on sünnitud leppima veel nõukogude aja lõpus soetatud Pühalepa rõivastega, mis ei ole Põhja-Eestis päris kohane, sest Pühalepa paikneb Hiiumaal. “Nüüd on õmbleja käes juba seelikukangas ja naised saavad ka aasta jooksul uued riided selga,” lootis Annika.

Peo põhikorraldajaks oli Aegviidu rahvamaja juhataja Virge Palmsalu. “Mina olen see, kes lükkas selle vankri käima ja võttis inimestega ühendust, et tulgu laulma, tulgu tantsima,” ütles Virge.

Peigmees ja pruut

Pulmaisaks oli kutsutud TV3 uudisteankur Mart Mardisalu, kes septembri lõpus paistis silma valimisdebati meeleoluka juhtimisega Kuusalu valla Kolgaküla rahvamajas. Kes olid aga Aegviidu Matkasell ja Anija Eit?

“Pärisnimi? Sven Luks,” naeris Aegviidu Matkasell. “Tegelikult ma olen Aegviidust pärit, aga elan praegu Kehras. Tegelengi matkade korraldamisega. Olen täitsa autentne matkasell.”

Mida matkaselli seljakott sisaldas? “Täna ongi võetud selle arvestusega, et kott on ainult täitematerjali täis. Kerge-kerge materjal, ei ole midagi rasket,” ütles Sven. Kuidas käis sõnalise osa ettevalmistamine? “Puusalt tulistasin.”

Naispooleks osutus samuti Kehras elav Margit Aasma. “Mina olen Anija Eit,” ütles ta ja lisas: “Päriasameti poolest olen ettevõtja, iseenda tööandja.”

Kaua pulmadeks ettevalmistamine aega võttis? “Minul võtab see väheke. Ma olen praktiliselt kogu oma elu harrastusteatris “Kehra Nukk” mänginud, tükki nelikümmend aastat,” rääkis Margit.

Lähinädalad näitavad

Mardisalu poolt ülesköetud rahvas tundis end mõnusalt, ehkki ilm oli pigem jahedapoolne. Peole kringliga tulnud Anija vallavanem Arvi Karotam oli silmnähtavalt heas tujus. Ühendvalla valimistel anti talle kui valimisliit Anija-Aegviidu Ühendus juhile 402 häält.

“Anija valla rahvas on mulle vallavanema mandaadi andnud. Loodan, et eelseisvatel volikogu istungitel see mandaat ka kinnitatakse,” kinnitas Karotam juba varem Harju Elule.

Millised on aga Riivo Noore, kes tegi samas valimisliidus teise tulemuse 208 häälega, tulevikuplaanid? “Eks see sõltub nüüd volikogust. Siis saab need plaanid täpselt paika panna, kuidas elu edasi läheb. Ega ma vallavanemaks ei kandideeri, see on praegusel hetkel selge,” arvas Noor.

Aga näiteks abivallavanemaks? “Miks mitte,” elavnes Noor. Kas on tulnud pakkumisi erasektorist? “Ma ei ole midagi uurinud ega otsinud ja keegi praegu ei ole tulnud pakkuma ka,” lisas mees.