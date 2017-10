Rae vallavanemana jätkab Võrklaev, volikogu esimeheks Laine Randjärv

Sel teisipäeval allkirjastasid Reformierakonna ja IRLi Rae piirkonna juhid Mart Võrklaev ja Priit Põldmäe koalitsioonilepingu, mille alusel kavatsetakse Rae valda juhtida järgneval neljal aastal.

Koalitsioonilepingus on seatud peamiseks eesmärgiks töötada Rae valla arengukava 2016- 2025 ja teiste arengudokumentide alusel. Valmis lubatakse ehitada keskväljakud nii Peetrisse kui Jürisse, Ülemiste promenaad ja oluliseks peetakse esimese vabaõhulasteaia loomist.

26. oktoobril toimuval volikogu istungil tehakse ettepanek kinnitada ametisse volikogu esimehena Reformierakonna kandidaat ning aseesimeheks Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaat. Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et volikogu esimehe kandidaadiks on Laine Randjärv ja aseesimehele kohale asub Agu Laius.

Vallavalitsuse koosseisu osas plaanitakse jätkata praeguse meeskonnana, kuhu kuuluvad vallavanemana Mart Võrklaev ja abivallavanematena Madis Sarik (majandusvaldkond ja vallavara haldamise valdkond ), Priit Põldmäe (ehitus- ja planeerimis- ning keskkonna valdkond) ja Jens Vendel (hariduse ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkond).

25-mandaadilisest volikogust sai Reformierakond 14 kohta ja Isamaa ja Res Publica Liit 3 kohta.