Olümpiakomitee tunnustas Rae spordikeskust

Eesti Olümpiakomitee andis oma tunnustuse 18 piirkondlikule spordikeskusele, mis paistavad silma kvaliteetse taristu ja teenuste poolest ning kus on võimalik noorte- ja harrastusporti edendada. Harjumaalt pälvis tunnustuse Rae spordikeskus, mille koosseisus on viis spordipaika.

EOK täitevkomitee liige, sporditaristukomisjoni esimees Riho Terrase sõnul annavad piirkondlikud keskused suure panuse eestimaalaste liikumisharjumuste kujundamisesse. “Eestis on palju spordikeskusi, kus tehakse igapäevaselt pühendunult tööd selle nimel, et inimesed saaksid mugavates ja turvalistes tingimustes mitmekülgselt liikuda ja sporti teha. Nii areneb liikumisharrastus ning sirguvad ka uued tippsportlased,” lausus Terras.

Rae spordikeskuse direktor Ülo Timuska ütleb, et tähelepanu on meeldiv tunnustus tehtud tööle. Rae vald paistab silma suure spordi- ja liikumislembuse poolest. “Väga suure osavõtuga on valla mängud, kus kohal on üle 30 esinduse. Ka valdade mängudel oleme viimasel ajal väga hästi esinenud,” loetleb Timuska.

Tartu valla esindajad küsinud kolm aastat tagasi, et kas ja millal Rae vald neid võidab. “Ja ei läinudki kaua aega, kui olime suvemängudel juba esimesed,” ütleb keskuse juht.

19 võimalust spordiks

Mida EOK tunnustus juurde annab? Timuska sõnul on suurim tunnustus see, kui kohalikud koolilapsed ning vallarahvas on terved. “Ja mida rohkem on tervemaid inimesi, seda rohkem nad tööl käivad ning makse laekub,” rõõmustab Timuska.

Keskuse peahoone asub Jüri gümnaasiumi juures. Lisaks hallatakse ning korraldatakse spordielu Peetris, Järvekülas, Vaidas ja Lagedil. Kokku on keskuse koosseisus 19 erinevat sportimisruumi, neli staadionit, spordiväljak ning rajatav kettagolfi rada Kurna mõisa pargis. Kokku töötab viies spordihoones 34 inimest.

Suurim hoone asub Jüris. Selles kolm aastat tagasi valminud pallihallis on väljakute ääres kohta kuni 600 pealtvaatajale. Suurimad võistlused on olnud Eesti kümne tantsu meistrivõistlused. Samuti on hallis pidanud korvpallikohtumisi Kalev/Cramo. Peetud on ka U18 võrkpalli EMi mänge.

Tunnustusplaat seinale

“Lisaks on spordihoones solaarium, massaažituba, kardiosaal 21 ratta ja kümne ergomeetriga, aeroobikasaal ning ka sisekergejõustiku nurk. Seal saavad õpilased joosta siserajal 30 meetrit, heita ketast ja visata oda,” räägib Timuska.

Eraldi saalis treenivad tantsijad. Jõusaal asub kõrgemal korrusel ning seal näeb hästi ujulasse. “Suures basseinis on 25-meetrised rajad. Lisaks veel lastebassein ja 34-kraadise veega mullivann. Keldris asub ka õhkrelvadeja vibude 50-meetrine lasketiir,” tutvustab Timuska. Kooli kõrval asub staadion, mis läheb ilmselt paari aasta pärast ümberehitamisele. Mehe kinnitusel rajatakse täismõõtmetega kergejõustikustaadion ning ka uus jalgpalliväljak. Samast algab ka 5,2 kilomeetrit pikk ning valgustatud terviserada.

Tunnustuse pälvinud keskused saavad oma hoone fassaadile üles panna tunnustusplaadi: “Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordikeskus”. Tunnustussilti saab kasutada kümme aastat.

Millal Rae keskus sildi saab, pole veel teada. “Need valmivad käsitööna ning kulub pisut aega,” ütleb Timuska.