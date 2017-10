Kes saab Raasiku vallavanemaks: kaalukausil on kaks meest

Raasiku vallas võitis valimised valimisliit Raasiku Vald, mis sai 1017 häält (8 mandaati). Järgnes Kodukoha eest valimisliit 809 häälega (7 mandaati), üksikkandidaat Garina Toomingas258 häälega, valimisliit Üheskoos Edasi 191 häälega (1 mandaat) ja IRL 56 häälega (0 mandaati).

Et Raasiku vallavolikogus on 17 kohta, näitab lihtne aritmeetika, et absoluutset enamust ei saavutanud ükski seltskond. Vaja on liitlast, kuid kumb jääb peale: kas valimisliit Raasiku Vald või Kodukoha eest valimisliit?

Valimisliitu Raasiku Vald veab reformierakondlane Andre Sepp, kes on aastatel 1999-2011 Raasiku vallavanema ametit juba pidanud.

“Hea tulemus. See tagas meile valimiste võidu,” ütles Sepp oma valimisliidu häältesaaki kommenteerides. “Meie valimisliidu kandidaat vallavanema kohale olen mina. Nüüd me peame läbirääkimisi ühe koha juurdesaamiseks.”

Ühe täiendava mandaadi saaks valimisliit Raasiku Vald meelitades enda poole valimisliidus Üheskoos Edasi kandideerinud talunik Tõnu Suurkuuse või siis kultuuritöötajast üksikkandidaat Garina Toominga. “Volikogu istungit planeeritakse järgmisse nädalasse. Selleks ajaks peaks olema need läbirääkimised lõppenud,” arvas Sepp.

“Nad pakkusid mulle koalitsiooni. Ma ütlesin, et ma võtan mõtlemisaega,” ütles Toomingas Sepa pakkumise kohta ja lisas siis: “Ma olin seda meelt, et võiks jätkata praegune vallavanem.” (Praegune vallavanem on Raivo Uukkivi – A.T.)

Praeguse vallavanema jätkamist pooldab ka Aruküla põhikooli direktor Avo Möls, kelle Kodukoha eest valimisliit sai seitse mandaati. “Me oleme selle ju ammu välja ütelnud, enne valimisigi – meie kandidaat on Raivo Uukkivi,” ütles ta. Möls ise vallavanemaks saada ei soovi.

Kuidas sotsiaaldemokraadist Uukkivi tarbeks hääled kokku saadakse? “Sellest on veel vara rääkida, aga seitse pluss üks pluss üks annab ju üheksa kokku,” arvutab Möls. See tähendab, et lisaks Garina Toomingale läheks vaja Tõnu Suurkuuse toetust. “Jutud käivad alles. Aga võimalus on,” arvas Möls.

Andre Seppa Möls toetada ei soovi. “Me oleme Raivoga rahul olnud ja see on ka teisel poolel teada. See ei ole mingi saladus,” lausus Möls.

„Kes, kas ja kuidas saab vallavanemaks, seda mina kommenteerida ei oska,“ teatas Uukkivi ise. „Ma pole Raasiku valla poliitik, pigem sisse ostetud palgatööline.“

Mida arvab aga kaalukeeleks kujunev Tõnu Suurkuusk? “Eks elu näitab, aga see on sama nagu ilma ennustamine. Keegi täisvõitu ei saanud ju. Eks nüüd hakatakse kosjas käima,” muigas mees.

Suurkuusk lubab oma otsuse teha nädalavahetusel. “Mõlemad on nähtud mehed, mõlemal on oma head ja vead,” ütles ta Sepa ja Uukkivi kohta.