Saue valimisliit alustas läbirääkimisi Reformierakonna ja IRLiga, vallavanemaks Andres Laisk

Saue valimisliit „Koostöö-Meie vald“ tegi Saue vallas valimistel üsna puhta töö – uue valla 27-liikmelises volikogus on neil lausa 13 kohta. Kuigi valimistel läks hästi, tähendab tulemus ka seda, et tuleb otsida koalitsioonipartnereid.

Praegune Saue vallavanem Andres Laisk, kes oli valimisliidu esinumber ja vallavanema kandidaat, ütles Harju Elule, et konsultatsioone on alustatud Reformierakonna ja IRLiga, kes said volikogusse vastavalt viis ja kolm kohta. Kui läbirääkimised peaksid mõlemaga edukad olema, oleks taolisel võimuliidul volikogus 21 kohta 27-st.

Suure tõenäosusega jätkab Laisk ka senisest märksa suurema Saue vallavanema ametis. „Mina olen tõepoolest meie liidu vallavanema kandidaat ja praeguse nägemuse kohaselt ka selles ametis võiksin jätkata,“ ütles Laisk.

Vallavalitsuse koosseis peab olema paigas hiljemalt kaks kuud peale volikogu uue koosseisu esimese istungi toimumist. Saue vallavolikogu esimene istung toimub Saue linnas, nii on Laisa sõnul kokku lepitud.

Enne valimisi spekuleeriti palju ka selle üle, kas Saue valla ühinemisleping, mis sõlmitud Saue valla ja linna ning Kernu ja Nissi valla juhtide vahel, peab ka peale valimisi. Laisa sõnul pole nende valimisliit kunagi ühinemislepingus sõlmitud kokkuleppeid kunagi kahtluse alla seadnud. „Ühinemisleppe mittetäitmise üle on spekuleerinud eelkõige ühinemisvastalised ja mingis mõttes ka meie oponendid nendel valimistel. Meie jaoks pole see küsimus kunagi aktuaalne selliselt olnud,“ rääkis ta.

Uus Saue vallavalitsus alustab ametiasutusena tööd 1. jaanuaril 2018. Seni tegutseb neli ametiasutust, mille kõigi juhtorganiks on peale ametisse nimetamist uus vallavalitsus.