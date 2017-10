Siim Kallas: olen võhik kohalike valimiste alal

Nõnda ütles pühapäeva pärastlõunal Harju Elule Reformierakonna auesimees, kelle valimistulemuseks loeti sama päeva õhtul Viimsi vallas 1082 häält. Kokku sai Reformierakond vallavolikogu 21 kohast üheksa – kolme võrra enam kui nelja aasta eest.

Viimsi vallas oli kohalike valimiste eel tasavägine seis – volikogu 21 kohast kuulus IRLile kuus, Reformierakonnale kuus, SDEle kolm ja Keskerakonnale kaks. Valimisliitudest kolme kohta hoidis Parteivaba Viimsi, ühe kohaga oli esindatud Rannarahvas.

15. oktoobri hommikul avati vallas kokku neli valimisjaoskonda: Viimsi vallamajas, Viimsi koolis, Randvere lasteaias ja Prangli saarel.

Kallas andis e-hääle

Valimisjaoskondades trügimist ei olnud, sest paljud tavakodanikud ja ka kandideerijad olid oma hääle andnud juba elektrooniliselt, teiste seas Siim Kallas.

Kaua elektrooniline hääletamine aega võttis? “Ma arvan, et tubli minuti,” muheles endine Euroopa Komisjoni asepresident. Elektroonilise hääletamise harjumus tekkis tal Brüsselis töötades.

“Olen võhik kohalike valimiste alal. Tahaks head tulemust saada, aga kui palju see täpselt on… Ma parem ei prognoosi midagi,” arvas Kallas enda skoori kohta pühapäeva pärastlõunal.

Valimiste eel oli Kallas avaldanud valmisolekut vastu võtta Viimsi vallavolikogu esimehe koht. “Ma olen igal juhul otsustanud valla tegemistes kaasa lüüa. Mis see koht nüüd täpselt on, sõltub tulemustest,” jättis Refoirmierakonna esinumber otsad lahtiseks.

Elektrooniliselt andis oma hääle ka rahandusminister Toomas Tõniste, kelle erakonnaks on IRL. Kas ta andis hääle iseendale? “Andsin küll,” tunnistas mees.

“Kui meil praeguses volikogus on kuus kohta, siis järgmises viis kohta,” lootis Tõniste pühapäeval, kui tulemused polnud veel selgunud. „Ma arvan, et Reformierakond võidab,“ ütles ta siiski.

14 599 valimisõiguslikku

Viimsi koolis paiknevat valimisjaoskonda juhtis Velly Sild, kes on ametilt vallavalitsuse referent. “Terves vallas on elanikke 19 599. Valimisõiguslikke on nendest 14 599,” täpsustas ta.

184 kandidaati jagunesid Viimsi vallas seitsme nimekirja vahel: Reformierakond – 33, EKRE – 30, Keskerakond – 22, Valimisliit Rannarahvas – 22, Valimisliit Kogukondade Viimsi – 22, IRL – 21, SDE – 17, Tuleviku Viimsi Valimisliit – 16, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei – 1.

Teiste seas täitis oma kodanikukohust legendaarne korvpallitreener Jaak Salumets abikaasa Valentina Vainoga. “Mulle meeldib ikka käia kohapeal valimas, mitte e-hääletada interneti kaudu,” ütles mees.

“Siin volikogus käib võitlus kogu aeg viiest üheksa kohani. Absoluutset ülekaalu keegi ei saavuta,” prognoosis Salumets valimistulemust.

Harju Elule hakkas Viimsi kooli valimisjaoskonnas silma ka Keila vallavanem Jaan Alver. “Ma ei ole hääletamas, ma olen saatmas oma abikaasat, kes hääletab praegu just kabiinis,” selgitas asjaosaline. Abikaasa Külli Alver elab Haabneeme alevikus.

Jaan Alver selgitas, et tema sissekirjutus on Keila vallas Lehola külas. Kuidas on võimalik, et abikaasad elavad erinevates kohtades? “See on normaalne. Näiteks minu tütar elab Singapuris ja me suhtleme iga päev,” väitis Keila vallavanem.

Harju Elu pinnimise peale selgus siiski, et ka Jaan Alveri tegelik elukoht on Viimsi vallas ning Keilas käib ta lihtsalt tööl. “See alla tunnikene sõitu edasi-tagasi on liikuv kontor ja see on väga produktiivne,” ütles vallavanem.

Reform tõusis, IRL hävis

Valimisjaoskonnas hakkas silma hulgaliselt lastega peresid, ehkki imikud, mudilased ja väikelapsed alla 16 eluaasta valida ei saa. “Käiakse ilusa ilmaga jalutamas ja siis käiakse ka valimas ära,” arvas Sild päikeselise pühapäeva kohta, mil kraadiklaas näitas kuni 13 soojakraadi.

Kas esines valjuhäälset protesteerimist? “Lihtsalt on oldud pahased, kui inimesed ei ole siin nimekirjas, kui nende küla ja tänav on Viimsi aleviku jaoskonnas või siis Randveres,” rääkis Sild. Selliseid inimesi oli tema sõnul kümmekond.

Kokku anti Viimsi vallas 8903 häält.

Elektrooniliste häälte, jaoskondades eelhääletanute ja valimispäeval kastide juurde tulnud inimeste tahet kokku liites selgus, et seljavõidu on võtnud Reformierakond 3370 häälega. Sellest 1082 oli auesimees Siim Kallase teene.

IRL jäi kaugele maha 1057 häälega. Rahandusminister Toomas Tõniste panuseks sellest oli tagasihoidlikud 61 häält, millega volikogu liikmeks ei kvalifitseeru. Tõsi, mees oli varasemalt öelnud, et jätkab kohalike valimiste järel ministrina, mis ilmselt vähendas häältesaaki.

EKRE nimekirja vedanud Hannes Võrnolt loodeti kübaratrikki, aga imet ei sündinud. Kokku saadi 932 häält, millest 341langeb Võrno arvele. Telenägu pääseb küll volikokku, aga seal ootab teda ilmselt opositsionääri roll.