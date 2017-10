Vajame häid arendusi, mitte vastasseisu

“Võin kinnitada, et praegu oleme ette valmistamas kolme kohtuasja: Priit Kotkase, Kaido Kruusoja ja Val Rajasaare vastu. Nende juhtumite olemuseks on asjaolu, et meil on alust uskuda, et nimetatud härrad võivad olla esitanud Harku volikogule ja Harku valla elanikele nende arvamuse mõjutamiseks valeandmeid.“

Need sõnad kuuluvad Soraineni advokaadile Triin Toomile, kes seega viitab sellise tegevuse võimalikule ebaseaduslikkusele.

Nõustugem, et vajaksime hädasti valla etteotsa liidreid, keda saaks täiel määral usaldada.

Olen oma varasemas artiklis (“Harkus pole piisavat arengut”, 18. september 2017) välja toonud, et valla arengu ja arenduste osas on tulemusi vähe.

Ikka ja jälle kordub juba tuttav lugu, kus ühed ja samad vallavolikogu liikmed on tingimusteta vastu arendusele, mida kohalikud elanikud enamuses pooldavad. Nii juhtus ka Harku valla valimisdebatil 29. septembril Vääna-Jõesuu koolimajas, kus osalesid valla kõigi erakondade ja ühe valimisliidu esindajad ning üks üksikkandidaat.

Kaks eespool mainitud meest ilmutasid vastuseisu Klooga ja Vana-Klooga maantee nurgale planeeritava kaubandus -ja teeninduskeskuse loomisele. Seejuures korrates kulunud väiteid detailplaneeringu hirmuäratava mastaapsuse kohta, mis ammugi ei vasta tõele. Irooniline on seegi, et mõlemad elavad Vääna-Vitist eemal, ent arvavad kindlalt teadvat, et Viti mäe arendus on igal juhul halb või olevat äärmisel juhul mõeldav ülimalt minimaalses mahus (Kotkas). Sellised jäigalt esitatud isiklikud arvamused ei pruugi sugugi kokku minna kohalike külaelanike seisukohtadega, pigem vastupidi.

Meenutagem, et kõik siiani Eestit valitsenud koalitsioonid on olnud ühel meelel investeeringute ligimeelitamise kasulikkuses.

Küllap oleks tagumine aeg jätta selja taha suhtumine, mis kuulub ühesse varasemasse ajastusse ja liikuda kaasaegse Euroopa kombel üldisema detsentraliseerimise suunas. Suurem

sõltumatus ühest tõmbekeskusest, mis tähendab tarvilike rajatiste ja teenuste loomist väiksemate keskuste juurde, on ainuõige tee ja peaks olema igati kooskõlas õige kandipõhise lähenemisega.

Kui loobume edasiliikumisest, sealhulgas vajalikest arendustest, siis on tagajärjed külaelanikele kurvad. Kaduma lähevad nii rahalised vahendid kui ka töökohad, vald kaotab maksutulu. Paraku säilib transpordiprobleem ühes pendelrändega Tabasalu või Tallinna vahet, kuna kohapeal pole midagi peale poekese, kui sedagi. Tulemuseks on noorte inimeste lahkumine linna ja lisaprobleemid töötavatele perekondadele.

Nimetatud tegurite ilmnemist ei saa nimetada teisiti kui vallarahvale vaenulikeks.

Mõnikord omavad kaheldava moraaliga inimesed väljapaistvaid oraatorlikke võimeid, mis aitavad neil tõusta võimupositsioonile. Hea esinemisoskuse juures on iseäranis ohtlik, kui sellega kaasnev eksitava sisuga infomüra levitamine on isiklike huvide teenistuses – nagu võib ilmneda eelmainitud kohtumenetlustest.

Vääna-Jõesuus osalenud kandidaadid soovisid oma sõnades paremat Harkut, küllap mõeldi seda küllaltki siiralt. Samal ajal loeme Harku Liidu infolehelt seda, et „Harku valda on viimased kümme aastat juhtinud sama seltskond, kes on juba aastaid tagasi jõudnud pika võimuperioodi lahutamatu osani – stagnatsioonini“. Sellega võib nõustuda, ent kas mitte mõni valimisliitu kuuluv volikogu liigegi pole omal moel panustanud paigalseisu? Nagu näeme, on liidu liidridki andnud oma parima, et kõigiti vastu seista arendustele.

Igatahes pole hilja minna vastu muutustele. Harku heaks liikumine on põhimõtteliselt vastu igasugusele valele ja vassimisele ning korruptsiooniilmingutele, isegi kui need on oskuslikult peidetud veenva sõnakasutuse varju.