Vaidas avati kooli juurdeehituse teine osa

Vaida põhikooli 129 õpilast ning pedagoogid said 9. oktoobril avada peaaegu 800-ruutmeetrise uue hoonetiiva. Järgmisena uuendatakse vana majaosa fassaadi ning kaasajastatakse spordihoonet.

Praeguse põhikooli hoone valmis õppeaastaks 1959-1960. Juba mõne aastaga oli maja kitsas ja kevadel 1965 valmis Jüri-poolne juurdeehitus. Sellel kümnendil on aga põhikooli laiendatud koguni kahe uue juurdeehitusega. Kusjuures plaane ja mõtteid nende jaoks hakati pidama juba üheksa aastat tagasi, kuid siis tuli kahjuks peale majanduskriis ning ehitus lükati edasi.

Esimene juurdelisatud ehk Kose-poolne tiib valmis aasta tagasi septembris. See sisaldab tööõpetus- ja kunstiklasse, abiruumi keraamikaahju jaoks, astmeliselt tõusva põrandaga auditoorium-muusikaklassi, mitmeotstarbelist söögisaali ja kaasaegset kööki.

Saal ja õppeköök

“Mitmeotstarbeline söögisaal tähendab seda, et turvakardinaid üles tõstes avaneb õpilastele õppeköök toidutegemise õpetamise tarvis. Saalis on kaasaegne helitehnika ning projektor. Suur ekraan, võimalus näidata filme. Helitehnika olemasolu annab võimalusi söögisaali kutsuda ka erinevaid ansambleid esinema. Olemas on ka täiendavad tualettruumid,” selgitas kooli direktor Piret Hallik.

Teise juurdeehituse ajal lammutati 1960ndate kuue klassiga Jüri-poolne majablokk. Selle asemele ehitati täiesti uus hoonetiib suurusega 795 ruutmeetrit. Esmaspäeval avatud tiivas on kaheksa klassiruumi ehk põhikooli esimene aste, võõrkeeled, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus ja kodundus/käsitöö. Samuti on seal lugemissaal, lavaga puhkeala, garderoob ning viis tualettruumi.

“Uuenduskuuri said ka fuajee ja ootesaal. Mõeldes aleviku ja siin elavate inimeste heaolu peale, siis valmis ka põhikooli spordikompleksi osas jõusaal. See on Rae spordikeskuse osa,” lisas Piret Hallik.

Üle miljoni euro

Kogu teise etapi ehitustööde üldmaksumus oli koos käibemaksuga veidi üle 1,1 miljoni euro. Projekteeris RGT Projektbüroo, ehitasid riigihanke alusel valitud Riito Ehituse AS ja Sand Ehituse OÜ.

Oktoobris on Vaida põhikoolis õpilasi 129. Veel eelmisel aastal oli nende arv 113.

Kuid sellega pole ehitustööd Vaida koolis sugugi lõppenud ja ees ootab kolmas järk. See peaks plaanide järgi valmima aastal 2019. “Etapp sisaldab vana majaosa ning spordihoone välisfassaadi uuendust – soojustamist ja uut välisilmet ning spordikompleksi rekonstrueerimist. Niisamuti haljastustöid,” lisas Hallik.