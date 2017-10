Saku alevikku istutati 130 puud

Möödunud laupäeval talgutega kolmele hektarile istutatud parkmets jääb aleviku elurajoonide vaheliseks rohealaks, kus valla inimesed saavad edaspidi jalutamas ja lõõgastumas käia. 7500 eurot maksnud puud toodi Ignase ja Karukäpa puukoolist.

“Paneme Saku metsa kasvama,” ütles istutamist vedanud Ülle Kivirähk 7. oktoobri hommikul paarisajapealisele rahvahulgale, kes kella kümneks olid kogunenud Saku alevis Nurme tänava ja Männituka tee nurgale.

Parkmetsa mõte hakkas Kivirähkil idanema juba kevadel. Suvel Saku vallavanem Tiit Vahenõmme ja volikogu esimees Tanel Otsaga asja arutades leiti sobiv plats. “Peale seda hakkasime organiseerima kampaaniat, et Saku inimesi kaasata. Nüüdseks oleme kogunud ligi 130 puud,” selgitas Kivirähk Harju Elule.

Puud telliti Ignase ja Karukäpa puukoolist. Need toodi kohale 4. ja 5. oktoobril. “Puid on ligi 30 eri liiki. On tavalisi kohalikke puid nagu vahtrad, pihlakad, tammed ja männid, aga on ka täiesti põnevaid tüüringi kirsse ja mandžuuria nulge,” kirjeldas Kivirähk.

Puud maksid kokku ligi 7500 eurot. Summast kolmandiku annetasid Saku Lionsid, aga oluline roll oli ka Saku Õlletehasel, Saku Lättel, Puumarketil, Fujitsul ja Avantirendil. Üle 30 Sakuga seotud inimese toetasid puudega, nendest noorimad olid Saku gümnaasiumi kolmandate klasside õpilased ja kõige vanem 104-aastane.

Kuidas istutada?

“Mina istutan kõrgetüvelise sarapuu,” täpsustas Kivirähk. Nii suurte puude istutamine ei ole lihtne.

Kohaletulnute teavitamiseks korraldati näidisistutamine vastava masinaga. Puukoolide taimed nimelt on sedavõrd suure mullapalliga – kuni sada kilo –, et tavakodaniku ihurammust alati ei piisa.

Abiaednik Kersti Klaani valvsa pilgu all võttis Taivo Puuoru juhitud tõstuki käpp puu juurepalli õrnalt oma haardesse ja tõstis eelnevalt kopa poolt kaevatud auku.

Siis lõikas Klaan tangidega traadid ja riide juurte ümbert lahti, et puu saaks vabalt kasvada. “Kuna need mullapallid on saanud päris palju litsuda ja pigistada, siis väga hirmsasti ei tohi rapsida,” soovitas ta.

Puule löödi toeks kaks vaia ja kinnitati tüvi nende külge. Siis kühveldasid Klaan ja aednik Joel Villem labidatega auku mulda. Nõnda sai kõigile selgeks, kuidas üks õige istutamine välja nägema peab.

Õpetussõnade järel asuti tegutsema, sest 130 puu istutamiseks kolmele hektarile oli ette nähtud kaks ja pool tundi.

Vallavanem ja jaapanlane

Teiste seas rassis Saku vallavanem Tiit Vahenõmm abikaasa Tiinaga. “See park tuleb ilus ja suur. Siin saab hakata jalutamas ja istumas käima. Loodan, et seened ka kasvavad, et ma saaks seenele tulla,” naeris naine.

“Loodame, et väikevorme tekib ka juurde nii pinkide, atraktsioonide kui kõige muu näol. Ajapikku kujuneb sellest aleviku inimeste jaoks mõnus puhkekoht,” arvas vallavanem.

Kohalike elanike kõrval hakkas silma Jaapani suursaatkonna töötaja Shunsuke Kondo abikaasa Azusa ja tütar Maijaga, kes igapäevaselt elavad Tallinnas. Jaapanlased kutsus kohale ürituse üks sponsoritest, Fujitsu.

“Me teame, et suurem osa teie riigi territooriumist on metsaga kaetud. Eesti ekspordib puidutooteid Jaapanisse,” rääkis Shunsuke. “Mets ei ole oluline mitte üksnes majanduslikust seisukohast, vaid ka ilu poolest.”

“Meile meeldib ka Saku õlu. Joon seda peaaegu iga päev,” ei unustanud diplomaat komplimente õlletehase aadressil. Istutajatele õlut siiski ei pakutud, küll aga Saku Lätte pudelivett.

Pärastlõunal söödi talgusuppi ja talgujogurtit. Kell üks õnnistas Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster metsa sisse ning sellega oligi üritusele punkt pandud.

Sellega parkmetsa arendamine Nurme tänava ja Männituka tee nurgal ei piirdu. “Siin on ruumi 270 puule,” ütles Taivo Puuorg, andes mõista, et tulevikus istutatakse alale veel 140 puud.