Hea valimisreklaami valem: tekst pole oluline, pilt on põhiline

Alates esimestest vabadest valimistest aastal 1989 on volikogudesse, riigikogusse ning Euroopa parlamenti kandideerinud sadu harjulasi. Välja on antud hulgaliselt lubadusi, jagatud reklaame, kinke ning tänavaid on kaunistanud hiigelplakatid. Pärnumaa noormees Lauri Tolmats on viis aastat kogunud reklaame ja kingitusi.

Audrus elav Lauri Tolmats ütleb Harju Elule, et kogu sai alguse kevadel 2012 kohalikus koolis toimunud vanapaberi kogumise kampaaniast. Sealt jäi alles kuni sadakond erinevat valimisreklaami, mille ta vanapaberi hulgast välja korjas.

“Aja jooksul see hobi süvenes. Praeguseks on mul erinevaid valimisreklaame umbes 5000. Minu kogu täieneb peamiselt kampaaniate perioodil. Kuid ka valimiste vahelisel ajal olen ostnud erinevaid meeneid. On olnud ka selliseid juhuseid, kus võõrad inimesed astuvad tänaval ligi ja annavad kogu täienduseks erinevaid valimisreklaame alustades tassidest, lõpetades plakatitega,” räägib Tolmats.

Harjumaalt on vanimad paberreklaamid pärit juba 1980ndatest. Esimesed esemed ehk pastakad ja pudeliavajad on 1996. aastast. Läbi 21 aasta on plakatitel vähenenud tekstiosa, mis veel 90ndatel oli reklaamis väga oluline. Viimasel ajal on mindud üle suurtele piltidele.

Lumememm jäi meelde

“Vähesel määral oli värvilist valimisreklaami juba 1980. aastatel. 1992. aasta riigikogu valimiste ajal oli värviline valimisreklaam veel küllalt eriline nähtus. Selliseid reklaame tegid ainult Kindel Kodu ja Eesti Ettevõtjate Erakond. Sellel ajal oli ainus valimisnänn rinnamärgid, kuid nende kogused olid üpriski tagasihoidlikud,” seletab Tolmats.

Tikutoosid muutusid valimiskinkideks 1999. Laiem valimisnänni kasutamine algas aastatel 2005-2007, kui hakati jagama pastakaid. Sealt edasi on jõutud muude reklaamesemeteni, nagu näiteks taskupeeglid, tassid, aroomiteed ja meresool. Kinkide osas tekkis mõõnaperiood 2011. aastal, kui uued reklaamiideed jäid tagasihoidlikuks.

Millised on huvitavamad reklaamid ning uskumatumad lubadused? “Üks omapärasemaid valimisreklaame on Mailis Repsi pisike pildiraam 2011. riigikogu valimiste ajast. Selle muudab omapäraseks see, et taolist reklaami väga ei kohta. Kuigi sõnum, mida pildiraam kannab, on ääretult siiras,” ütleb Lauri Tolmats. Hästi on jäänud talle meelde Kalev Lillo lumememme kujuline trükis, mis hakkas silma eelkõige omapärase kujunduse poolest.

Vähem juttu!

“Olen näituste avamistel tihti küsinud inimestelt, mis on teie jaoks kõige edukam valimisreklaam, mille põhjal võiks inimesele hääle anda. Tavaline vastus sellele küsimusele on: reklaami peab saama kasutada ka peale valimisi. Olgu see siis kokaraamat, taskukalender, pastakas, tee jne,” lisab Tolmats.

Hea valimisreklaam sõltub täielikult piirkonnast. Näiteks Ida-Virumaal on noormehe sõnul peamised ja parimad valimisreklaamid taskukalendrid, sest nendele ei paigutata pikki tekste. Harjumaal on aga põhireklaamid suure formaadiga trükised, milles sisalduv tekstiosa maht on jäänud samale tasemele 1990. aastatega. “Hea reklaam on siiski see, millel on võimalikult vähe teksti ja hea kujundus,” lisab Tolmats.

Tänavustel valimistel pole erakondade valimistele kulutatud rahahulk vähenenud. “Kui vaadata valimisreklaami hulka ühinevas Saue vallas, siis sealne reklaamihulk on kasvanud võrreldes eelmiste kohalike valimistega. Välja on tuldud mitmete uudsete reklaamivariantidega, nagu näiteks vihmakeebid, millele on kantud erakonna sümboolika,” räägib Tolmats.

Samas on näha, et Saue piirkonnas on reklaamid muutunud konkreetsemaks ning neis on kasutatud rohkem värvikirevaid lahendusi.