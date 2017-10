Harjumaal valitakse taas aasta tegijaid

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kuulutas välja konkursi, et leida 2017. aasta Harjumaa tublimaid tegijaid kategooriates aasta ettevõte, aasta väikeettevõte, aasta kodanikuühendus, aasta toetaja, aasta sädeinimene ja aasta tegu. Kandidaate saab esitada 31. oktoobrini HEAKi kodulehel.

Ankeedid on leitavad HEAKi kodulehel „aasta tegija“ alajaotuses. Kandidaat peab vastama esitatava kategooria tingimustele. Kandidaate võib üles seada üksikisikuna, koos sõpruskonna või kogukonnaga. Esitaja võib olla nt kogukonna elanik, külaliider, ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja vm.

Harju maavanem Ülle Rajasalu on kindel, et igas Harjumaa piirkonnas leidub neid, kes tunnustust väärivad: „Kutsun harjumaalasi märkama tublisid tegijaid enda ümber ja võtma endale see aeg, et esitada kandidaate. Parima tiitleid ei jagu kunagi kõigile, aga ka nominatsioon on juba tore tunnustus,“ rääkis maavanem.

„Inimeste tunnustamine on üks võimalusi avaldada tänu nende tegevusele valla elu edendamisel. Pean lugu inimestest, kes panustavad oma oskusi ja aega kogukonna liikmena, küsimata, mis ma selle eest saan. Neid peame üheskoos märkama,“ ütles Anija vallavanem Arvi Karotam, kelle juhitavast omavalitsusest esitati 2016. aastal konkursile tunnustamiseks kõige enam kandidaate. Aasta tegu 2016 – Anija Lüliti – sai tuntuks just tänu valla inimeste initsiatiivile.

Harjumaa aasta tegija on konkurss, millega Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning inimesi, kodanikuühendusi ja ettevõtteid, kes on panustanud maakonna arengusse. Tallinna linn tunnustab oma parimaid eraldi.