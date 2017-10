Kosel toimus esimene kohalik malefestival

Möödunud nädalavahetusel kogunes Kose kultuurikeskusesse nii Eesti tippmaletajaid kui kohalikke harrastussportlasi, kes kahe päeva jooksul malefestivalil oma võimed proovile panid.

Eelmisel aasta sügisel peeti Kose vallas Harju meistrivõistlused kiirmales. Pärast seda loodi Kose male-kabeklubi.

Nüüd astuti sammuke edasi ja jõuti esimese Kose malefestivalini. “Tõnu Kalveti mõte see oli. Ta tegi ettepaneku enne jaanipäeva. Me arutasime seda ja leidsime, et see oleks väga hea variant,” rääkis Kose vallavanem Merle Pussak.

Kalveti sõnul oli oluline roll kohalikel entusiastidel. “Üks tublimaid eestvedajaid on Jaan Urgas, kes on Oru kooli matemaatika õpetaja ja on aastakümneid olnud Kose valla üks paremaid maletajaid üldse,” selgitas ta.

Kose vallavalitsus eraldas malefestivali toetamiseks 2500 eurot ja tasuta saalid. Lisatulu saadi osavõtutasust. Oma valla inimestele eelregistreerimisega oli see viis, mujalt tulnutele seitse ning viimasel hetkel saabujatele kümme eurot.

Esinduslik osavõtt

Eesti esinumber Kaido Külaots malefestivalile tulla ei saanud, sest ta oli lubanud osaleda turniiril Rootsis. Kõrvale jäi ka Jaan Ehlvest, kes viimased üksteist aastat esindab Ameerika Ühendriike.

Küll sõitsid laupäeval Kosele rahvusvahelistest suurmeistritest Ottomar Ladva, Meelis Kanep ja Aleksander Volodin. Kokku oli sel päeval võistlejaid 66, neist täiskasvanuid 49, noori 17. Males arvestatakse täiskasvanuteks need, kellel passis on vanust kirjas vähemalt 16 aastat.

Kõige noorema osalejana astus üles 7-aastane Aurora-Johanna Vattis. “Vahepeal ma mängin kodus, aga esmaspäeviti on male-kabetrenn Oru koolis,” selgitas tüdruk oma harrastuse tausta.

Vanimaks osalejaks oli 81-aastane Merike Rõtova, kes on tunnustust kogunud nii mängija, treeneri kui maleraamatute koostajana. “Ma hakkasin malet mängima 8-9-aastaselt,” meenutas ta minevikku ja lisas siis: “Kuulge, turniir hakkab peale. Mul pannakse kell käima.”

Malelauad, nupud ja kellad renditi Eesti Male Toetusühingult, mille esimees on Sakus elav Toomas Valgmäe.

Peavõit Haapsallu

Turniir korraldati nii, et ühes ruumis mängisid korraga nii täiskasvanud kui noored. Laupäeval võisteldi individuaalarvestuses kiirmales. Kui täiskasvanutel oli ette nähtud kaheksa vooru, siis noortel seitse. Mängiti Šveitsi süsteemis.

Noorteturniiri võitis Nikita Rõtšagov seitse mänguga seitsmest. Võitja sai kena karika, raamatu Paul Keresest ning auhinnarahana tagasihoidlikud 30 eurot. Teiseks tuli Jaan Oskar Narva ja kolmandaks Wilhelm Tomingas.

Pingereas järgmised kolm – Uku Keskküla, Kerttu-Lisett Parik ja Henri Konnimois – on Kose valla lapsed ja see pani kohalikel mõistagi silma särama. Eraldi tunnustati Aurora-Johanna Vattist kui kõige noorimat osavõtjat, ehkki tema tulemuseks jäi 16. koht.

Täiskasvanute esikoha, millega kaasnes 500 eurot, diplom ja karikas, pälvis Ottomar Ladva. Teiseks tuli Aleksander Volodin, kolmandaks Jüri Krupenski. Järgnesid Nikolai Kunitsõn, Meelis Kanep ja Robert Dubrovin.

20-aastane Haapsalu noormees Ladva on malet mänginud alates kuuendast eluaastast. Rahvusvahelise suurmeistri normi täitis ta mullu augustis Riias RTU Openil. Kose malefestivali individuaalturniiril võitis ta viis mängu, kolm jäid viiki.

“Ma olen praegu poolprofessionaal. Üsna raske on niimoodi ära elada. Enamasti tuleb minu tasemel raha liigamängudest. Käin välismaal liigades mängimas,” rääkis Ladva. Natuke toetavad teda vanemad, aga firmadest keegi veel sponsor ei ole.

Täiskasvanute individuaalarvestuses Kose valla inimestel nii hästi ei läinud kui noorte kategoorias – parim oli 23. kohaga Tõnu Kalvet. Harju Elule tunnistas mees küll, et elab tegelikult Tallinnas, kuid naine ja laps olevat siiski Kose elanikud.

Võistkondlik nurjus

Pühapäevaks kavandati võistkonnaturniir, kus Kose valla parimad oleksid läinud vastamisi sõprusomavalitsuste esindajatega Leedust Pagegiaist, Poolast Ilawast, Slovakkiast Plastovcest ja Ungarist Ocsast. Igasse võistkonda nähti ette viis liiget: kaks meest, üks naine, üks poiss ja üks tüdruk.

“Võistkonnaturniir jäi üldse ära, sest välismaalasi ei tulnud kohale. Nad ei ole isegi põhjendanud,” ohkas Kalvet.

Vallavanem Pussak arvab, et sõprusomavalitsuste teavitamine jäi liiga hilja peale. „Me järgmine kord saadame juhendid varem,“ lubas ta.

Võistkonnaturniiri aseainena tehti kümne kohaliku Kose inimesega individuaalturniir. Rahalist auhinda polnud – oli esikohakarikas. Peeti viis vooru, kust võitjana väljus Villy Saviir.

Nukravõitu pühapäevale Kosel pani punkti simultaan, mille andsid kaks meistrikandidaati – Erkki Lokotar ja Tõnu Nael – kuuele malehuvilisele.