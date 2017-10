Teise Veskimöldre taristu sai paika

Brave Capital alustas kahe aasta eest Saue vallas Veskimöldre II elamispiirkonna arendamist. Nüüdseks on paika saanud veetorustikud, reoveekanalisatsioon, truubid, gaasitorustikud, tänavavalgustus ja asfaltkattega teed.

Veskimöldre II laiub 70 hektaril Saue vallas Laagri asumi külje all. Sellest 2/5 on põllu peal, 3/5 aga metsasel alal. “Siin olid varem riigivanem Jaan Teemanti maavaldused,” selgitab Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk.

Ambitsioonika arenduse tõukejõuks on Tallinnasse Nõmme linnaossa jääva Veskimöldre I edu. Veskimöldre II jääb linnast pisut välja, aga Kuusk on kindel, et eramajad ja ridamud kerkivad ka sinna.

Müük edeneb visalt

Veskimöldre II ala jagas Brave Capital 167 krundiks. Neile kerkivad kavade kohaselt nii eramud kui ridaelamud, kus tulevikus peaks elama ligikaudu 1000 inimest. Arenduse ajaliseks raamiks on aastad 2015-2022.

Kinnistutest õnnestus Brave Capitalil eelmisel aastal müüa vaid kolm, tänavu neli. “Minu teada on seitse krunti kokku maha müüdud,” tunnistab Kuusk. See tekitab kahtlusi, kas Veskimöldre II ikka saab viie aasta pärast valmis.

Miks protsess venib? Kuuse sõnul algavad kinnistute hinnad 69 000 eurost. Selle eest saab ostja 1500 ruutmeetrit põldu või harvendatud metsatukka, mille juurde on veetud asfalttee, elektrijuhtmed, veetorud, kanalisatsioonitoru, gaasitoru ja Starmani sidekanal.

Ühtekokku on Brave Capitali allhankija MSM OÜ veetorustikke ehitanud 8 kilomeetrit, reoveekanalisatsiooni 7 kilomeetrit, gaasitorustikke 10 kilomeetrit ja tänavavalgustust 15 kilomeetrit.

Veskimöldre II kuivendati sügavate kraavidega. Et alaga piirneb Pääsküla jõgi, ehitatakse kolm silda. Kuuse sõnul kaalutakse tammi taastamist jõel, et seal saaks paadiga sõita.

Kokku on Brave Capital taristusse investeerinud 7,5 miljonit eurot. Kuna ala omandamise eest maksti 2,5 miljonit, ulatub ettevõtte investeering 10 miljoni euroni.

Krundiga kaasneb ehitusõigus 350 ruutmeetri peal, kuhu võib püstitada kuni 10 meetrit kõrge hoone või kaks hoonet. Maja ehitamise peab krundi ostja organiseerima ise ning omaenda kulu ja kirjadega.

Ehkki seitse krunti on juba müüdud, märkab silm kõigest üheainsa maja ehitust Veskimöldre II mändide vahel. “Siin päikeselisel aasal peaks nüüd esimene ehitusluba välja tulema selle kuu lõpuks ja siis ka hakkab maja kerkima,” loodab Kuusk.

“Kui sa võtad metsase krundi, on sul vähem valgust, rohkem lehti, rohkem okkaid. Okkad on happelised, söövad muru. See on inimese valikute küsimus,” arvab Kuusk.

Kopsakat kuupalka

Kui suur peab aga olema keskmine kuupalk, et Veskimöldre II-s krunt osta ja sinna maja püsti panna? “Elamisväärse maja hind koos kinnistu, piirdeaedade ja muruga algab 250 000 eurost,” kalkuleerib Kuusk.

Kui ostjal on 50 000 juba olemas, tuleb võtta 200 000 laenu. Kuuse sõnul on sellise laenu tagasimakse 1400 eurot kuus. “Kui peremees ja perenaine mõlemad on spetsialistid ja kumbki teenib 2000 eurot kuus, siis nad saavad seda rahulikult lubada,” arvab ta.

Mõnevõrra odavam on ridaelamuboks, mille hind jääb 180 000 ja 226 000 euro vahele.

Kuusk näeb Veskimöldre II tulevaste asukatena noori peresid, kes on vanuse poolest kolmekümnendatesse jõudnud, kellel on väiksed lapsed ja kes ei taha mudilasi kortermaja hoovi omaette mängima jätta. Teiseks sihtrühmaks peab ta vanemaid inimesi, kes on oma majast ära tüdinenud.

Plaanide järgi hakatakse koostöös Saue vallaga tänavu projekteerima ja järgmisel aastal ehitama Veskimöldre II kooli, mis valmib 2019. See arendatakse vastavalt nõudlusele kas lasteaed-algkooliks või lasteaed-põhikooliks.

Tulevikus lisanduvad tankla, pood, ärihooned, mänguväljakud ja spordirajatised. See kõik on hetkel siiski unistus. “Praegu neid inimesi, kes siin sportimas käivad, veel ei ole,” tunnistab Kuusk.