Valimislubadused: tramm Jürisse ja unistuste kodu

Harju Elu ajakirjanikud tegid väikese ekskursiooni erakondade ja valimisliitude valimislubaduste maailma ning leidsid sealt nii mõndagi põnevat. Auhinnalisi kohti me seekord välja ei jaga, kuid eriauhindu küll. Kokku sai päris mitu kategooriat.

Julge hundi rind

IRLi Rae valla valimisprogrammis on muuhulgas ka punkt: „Jätkame läbirääkimisi Ülemiste-Peetri-Assaku-Jüri trammiliini ehitamiseks.“ Kuigi tegelikult ju trammiliini ei lubata, vaid jätkata läbirääkimistega, siis juba see idee – trammiga Jürisse – tundub märksa kõrgelennulisem kui paljude muude erakondade-valimisliitude nimekirjade omad kokku. Kuid ehk ongi see hea – kui ise suurelt ei mõtle, kes siis veel?

Kommenteerib abivallavanem Priit Põldmäe: “Valla areng on olnud kiire. Kui algselt oli valla põhimure lasteaia- ja koolikohad, siis täna on uus probleem ummikud tipptundidel ja seda linnapiiril. Peetri piirkonna ristmikud on kõik tipptundidel umbes ja läbilaskevõime suurendamiseks tuleb need ümber ehitada kahetasandilisteks. Hinnanguliselt võib see maksma minna kümneid miljoneid eurosid. Seetõttu võib osutuda miljon eurot kilomeeter maksva trammiliini rajamine isegi mõistlikumaks investeeringuks. Tramm võib jõuda Rae valda palju varem kui me arvame!

Meie rõõmuks on Tallinn suure töö ära teinud ja trammirööpad Suur-Sõjamäe ja raudtee alt lennujaamani ära toonud. Tallinna Lennujaamaga oleme ka kohtunud ja nemad planeerisid trammi edasi liikumiseks maa uue parkimismaja ja Tartu maantee vahelt kuni linna piirini. Algselt mõeldi isegi tramm parkimismajast läbi viia.

Kuna juba tänane üldplaneering näeb Peetri piirkonnas ette linnalist arengut, siis tuleb ka ühistranspordi küsimused linnaliselt lahendada. Ehitamiseks tuleb raha siiski väljastpoolt otsida.”

Ulme eriauhind

Sealsamas Rae vallas on aga Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Indrek Uuemaa lubamas miskit, mille kõrval kahvatub ka trammiliin. Lubadus „Igale perele unistuste kodu!“ kuulub ilmselgelt ulme valdkonda, alustades sellest, et taolise lubaduse elluviimiseks pole raha vist ka riigieelarves, ning lõpetades sellega, et kui paluda inimesel kirjeldada oma unistuste kodu, siis selle ehitamiseks kulub tõenäoliselt kümneid aastaid, sest kui juba tasuta saab, siis tekib ka „häid“ ja „huvitavaid“ soove pidevalt juurde.

Nostalgia preemia

Märksa lihtsamaid lubadusi antakse Rae naabri Raasiku valla nimekirjades. IRLi lubaduste sekka kuulub muusika- ja laulukultuuri ning kehalise graatsia kujundamine neidudele ning isamaaline kasvatus ja koduaedade kultuuri edendamine. Kuivõrd Viimsi vallas lubab EKRE luua poisslaste gümnaasiumi, mis Hannes Võrno sõnul hakkab kasvatama „mehelikke mehi“, siis läheb nostalgia preemia eriauhind seekord jagamisele.

Võõrad suled

Reformierakond lubab Harku vallas Tabasallu ehitada riigigümnaasiumi. Nagu kooli nimetusestki aru saada, rajab selle riik, mitte Harku vald ega Reformierakond. Peale selle on Tabasalu riigigümnaasiumi rajamine juba ammuaega tagasi ära otsustatud. Seega läheb võõraste sulgedega ehtimise väärikas eriauhind Harku valla reformikatele. Lisada tuleb, et nad pole muidugi ainsad, kes lubavad asju, mille ehitamine-rajamine on juba ammuilma otsustatud.

Absurd kuubis

„Kui eesti ühiskond on lõhki kistud kas meid jagatakse ka õnnelikemaid kvoodi järgi ja hellitatakse, kellegi teise raha eest?“ (kirjapilt muutmata – toim.) Selline ühtaegu meeleheitlik ja arusaamatu karjatus on kirjas EKRE valimisprogrammis Kuusalu vallas. Pärast selle lugemist ei tundugi Märt Sultsi kuulus „kiillause“ enam nii absurdne.

Parem hilja, kui…

Rae vallas lubab IRL eakatele alates 85. sünnipäevast tähtpäevatoetust 50 eurot. Sellega saab kõrges eas sünnipäeval endale väheke rohkem lubada ja sõpradele senisest laiemalt käristada. Arvestades eestlaste keskmist eluiga, tuleb tunnistada, et väga paljud seda toekat sünnipäevasummat välja ei teeni ja sõidavad enne seda üle Toonela jõe. Seega läheb tänavune „Parem hilja kui…“ auhind Rae valla IRLi inimestele.

Kiri jõuluvanale

Kui lapsed jõuluvanale kirjutavad, siis nad lubavad ikka asju, mida nad ehk nagunii tegema peaks – olla tubli ja tore ja hea laps, aidata vanemaid jne jne. Samalaadse lubaduse on andnud Viimsi valla Reformierakonna kandideerijad – nimelt lubavad nad, et tervise- ja metsarajad on hästi hooldatud. Pole viga, ehk toob jõuluvana tänavu isegi kinki, kui sama head lapsed edasi olete.

Kantseliidi kuningad

Eesti keel on kaunis ja rikas keel, ja seetõttu tõmbubki kulm kipra, kui kuuled sellist lauset: „Rahuldame õigeaegselt ja paindlikult elanike muutuvaid vajadusi ja oleme suunatud uute toetusvõimaluste leidmisele.“ Mis kõige hirmuäravatam – sellisel moel eesti keelt terroriseerivaid tegelasi on sadu, võib-olla tuhandeid. Siintoodud näide kuulub Keila valla reformierakondlastele ja nad õigustatult teeninud ära auhinna „Kantseliidi kuningad“.

Kaks mõtet korraga

Viimsi IRLi rakuke on valimisprogrammi pannud hüüdlause „Piir sisserändele!“ Tõenäoliselt mõeldakse selle all Viimsi valla rahvastiku kasvu kontrolli all hoidmist, sest olgem ausad, sinna tõesti enam rohkem inimesi elama ei mahu, kuid samamoodi võib sellest hüüatusest välja lugeda märksa globaalsema sõnumiga loosungi. Mida tegelikult mõeldakse, jääb IRLi inimeste siseasjaks.