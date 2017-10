Viimsisse rajatakse tipptasemel rahvusvaheline kool

Möödunud kolmapäeval sõlmiti Viimsis ühiste kavastuste protokoll, mis tulevikus muudab oluliselt Eesti hariduselu – Miiduranda tahetakse rajada rahvusvahelisel tipptasemel haridust andev teadus- ja innovatsioonikeskne erakool.

Kooli rajamise taga on kaks sihtasutust – Tuleviku Kool ja Viimsi Teadus- ja Tehnikahariduskeskus –, mille esindajad on vastavalt Taavi Kotka ja Marek Kiisa. Viimane on kooli idee autor ning tegelenud sellega enda sõnul viimased kaheksa aastat.

„Tänaseks on õige hetk käes,“ ütles ta Harju Elule. „Sisuliselt konkureerib Suur-Tallinn Helsingi ja Stockholmiga ajude pärast. Ajud liiguvad ringi ja üldjuhul on tegu mees-naine paariga, kellel on lapsed, kellele tahetakse parimal tasemel haridust. See kool ongi see magnet, mis tõmbab siia sellist seltskonda, keda me tegelikult tahame Eestisse saada.“

Tegu saab olema rahvusvahelise kooliga, mis tähendab, et õppetöö on inglise keeles. Samamoodi siin töötavate välismaalaste lastega saavad koolis haridust omandada eesti lapsed, kellele see on Kiisa sõnul suurepärane võimalus õppida maailma tipptasemel õppekeskkonnas, kus on moodsaimad tehnoloogialaborid ja õpiklassid. Praeguste plaanide järgi oleks pool õpilastest välismaalased ja pool eestimaalased.

Laborid ettevõtetelt

Miiduranda plaanitav kool saab olema teadusele ja innovatsioonile suunatud, kust saab laiapõhjalist tehnika- ja tehnoloogiaharidust, mis oleks IB ehk rahvusvahelise bakalaureuseõppe tasemel. See on kõrgeim rahvusvaheline haridusstandard, mida tunnustatakse üle maailma.

Kuigi ühiste kavatsuste protokoll allkirjastati alles nüüd, on Kiisa sõnul oldud kooli loomisele lähedal ka varem. „Umbes neli aastat tagasi jõudsime läbirääkimistega juba nii kaugele, et kes teeb füüsika-, kes keemiaklassi. Suured ettevõtted nagu näiteks Telia olid esimesest momendist nõus. Aga ehitamisload ja planeerimine võtab aega,“ selgitas ta. „Meie tahame kooli teha ja loodame, et Viimsi vald aitab sellele kaasa.“

Praegu oodatakse selle taga, et vald kehtestaks detailplaneeringu, mis avaks tee kooli ehitamisele. Krunt, kuhu kooli ehitatakse, kuulub SAle Tuleviku Kool.

Vald toetab ideed

Viimsi vallavanem Rein Loik ütles, et vald toetab mõtet kahe käega. „Näeme võimalust, et Viimsis oleks olemas ülihea haridus. Et tekiks võib-olla tipptunnil praegusele vastupidine liikumine, et kooli tullakse Tallinnast Viimsisse, aga see pole kindlasti eesmärk omaette,“ rääkis ta. Praegu käib Tallinna koolides u 700 Viimsi valla last.

Loigu sõnul võiks just IT ja tehnoloogia valdkond olla see, millega Viimsi vald tulevikus teistest eristub. „Oleme viimastel aastatel haridusse investeeritud väga suuri summasid. Järgmine samm on tähelepanu suunamine kvaliteedile. Vald toetab pigem seda, et siinses hariduses oleks suund eelkõige reaalainetele ja IT-le,“ märkis ta.

Millal Miidurannas asuv kool võiks uksed avada, ei julge Marek Kiisa praegu pakkuda, sest enne on vaja kehtivat detailplaneeringut. Et kool tulevikus uksed avab, selles ei tundu ei tema ega vallavanem kahtlevat.