Raivo Uukkivi esitles uut raamatut

Aastatel 2004-2010 Rae vallavanema ametit pidanud Raivo Uukkivi, kes praegu juhib küll Raasiku valda, aga on ka Rae vallavolikogu liige, ei pidanud paljuks septembri lõpus raamatu“Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia” avaldamist.

Õigupoolest on Uukkivi sulest ilmunud juba viis raamatut – kokku 1848 lehekülge teksti. Neist “Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem” (2013) käsitleb mehe tööd Vihula vallavanemana aastatel 2011-2013, “Teekond” (2017) on Uukkivi ja tema naise lugu.

Peamine osa Uukkivi loomingust – “Vallavanema aruanne” (2009), “Aruanne. Mälupildid” (2013) ja “Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia” (2017), keskendub aga Rae valla tegemistele.

Vald varjab tõde?

“Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia” käsitleb Rae valla tegemisi aastatel 2013-2017. “Seal on läbi perioodi kirjutatud lood. Need on lihtsalt kokku võetud. See kokkupanemine võtab kolm-neli nädalat. Siis võib ta trükikotta saata,” selgitab Uukkivi.

Uukkivi nimelt on veendunud, et Rae praegune vallavalitsus ja valla häälekandja Rae Sõnumid edastavad infot valikulisel, vaikides maha näiteks korruptsioonikahtlusi, aga ka Järveküla kooli ehitushankega seotud tagasilööke jne.

Et enda nägemus tõest esile tuua, on Uukkivi Rae vallavolikogu liikmena jooksvalt teinud kokkuvõtteid volikogu istungitest, mis nüüd raamatus kajastamist leiavad. Teost on ta tutvustanud Lagedil, Jüris ja Vaidas.

“Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia” ilmus tiraažiga 200 eksemplari, selle väljaandmisele kulus 2000 eurot, mille Uukkivi maksis oma taskust. “Seal on e-raamat ka juures,” täpsustab mees.

Tuleb raamat Raasikust

Et Uukkivi on viimased neli aastat pidanud Raasiku vallavanema ametit, ilmub peagi raamat Raasikust, “Alati on nii olnud” – 262 lehekülge. “See on praegu trükikojas ja nädala pärast on ta väljas,” lubab Uukkivi.

Millest selline pealkiri? “Kui ma sinna tööle läksin, siis iga asja peale, kui ma küsisin, et miks te nii teete, siis vastus oli, et alati on nii olnud. Ja alati, kui ma olen vallavanem olnud, siis on alati nii olnud, et ma olen raamatu kirjutanud,” muheleb Uukkivi.

Kumma poole aga süda tõmbab – kas kohalikel valimistel on eesmärk saada rohkem Rae või Raasiku vallavanemaks? “Seda on palju küsitud. On küsitud ka seda, et millineke vald kõige kihvtim on. Ma võin rahulikult öelda, et kõige huvitavam vald on raudselt Vihula,” keerutab Uukkivi.

Lõpuks tunnistab mees, et kõige olulisem koht on ikkagi see, kus inimene ise elab ehk tema puhul on selleks Rae vald. “Isegi selle kampaania käigus, mis Raasikul toimus, olid mul naise ja laste ankeedid valmis kirjutatud, et nad sinna sisse registreerida, aga ise ma ei oleks sinna läinud,” ütleb Uukkivi.

Mida teeb Uukkivi aga siis, kui ta valimiste järel enam vallavanemaks ei saa? “Ma olen erialalt masinaehitusinsener. Mul on siinsamas turismitalu. Eks seal ole tegemist ka küll ja küll,” arvab ta.

KOMMENTAAR: Signe Heiberg, Rae Sõnumite toimetaja

Mul tekkis sügavam huvi, milline oli Uukkivi-aegsete Rae Sõnumite nägu. Paljud Rae valla uued elanikud ehk ei tea, et Uukkivi on ka ise olnud aastatel 2004–2010 Rae vallavanem ja võtmetegelane Rae Sõnumite loomisel. Analüüsisin vanu numbreid ja võin öelda, et üldine tonaalsus on rõõmus. Tooni andsid positiivsed lood saavutustest ja toimunud üritustest. Väga paljude lugude autor on Uukkivi ise, välisautoritest saavad sõna enamjaolt allasutuste juhid/töötajad või tema enda mõttekaaslased.

Uukkivi valitsemisajal välja antud Rae Sõnumite kohta võin kinnitada järgmist: kui praegune vallavanem Mart Võrklaev on oma valitsemisajal olnud esikaanel viie aasta jooksul kaks korda, siis Uukkivi oma viis ja pool aastat kestnud valitsemisaja jooksul ehib esikaant tervelt 16 korda! Aasta 2006 numbris 9 leidub tema fotosid tervelt seitse tükki!

Tulles praeguste Rae Sõnumite juurde, saan väljaande tunnustuseks öelda, et lehe laienenud autorite ja teemade ring on lisanud lehele oluliselt kogukonna häält.

Uukkivi tunnustuseks peab kindlasti ütlema, et valla elu demokraatlikke väärtusi kandvas tervikpildis on tal olnud opositsioonipoliitikuna oluline roll. Usun temasse kui võimekasse poliitikusse, aga ma kindlasti jään taunima alusetut Rae Sõnumite ründamist.