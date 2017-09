Kuidas tähistab Kaitseliidu Harju malev sajandat sünnipäeva?

Vastab Eero Kinnunen, Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant.

Kuidas tähistab malev enda 100. sünnipäeva?

30. septembri õhtul toimub kontsert-aktus Estonia kontserdisaalis. Sellel on kavas malevapealiku ning ka naiskodukaitse (NKK) ringkonna esinaise tervitus aastapäeva puhul. NKK esineb ka ühe tantsunumbriga. Seejärel tunnustatakse endisi malevapealikke. Samuti antakse kätte ka autasud malevlastele ja koostööpartneritele. Kontsertosas esineb tütarlastekoor Aarne Saluveeri (samuti Harju maleva liige) juhatamisel. Üritus on planeeritud kestma paar tundi.

Kas ilmub ka ajalooraamat?

Juubelit spetsiaalselt tähistanud me ei ole. Kordame kõikidel oma üritustel, et need on seotud meie 100. aastapäevaga. Ajalooraamatut hetkel ei ilmu. Kui autorid oma käsikirjad valmis saavad siis vaatame edasi.

Mis elu Harju malevlased praegu elavad?

Harju malevas on ligi 2000 liiget. Liikmeskond hetkel ei kasva. See õigub siia ja sinna poole 2000 liiget. Väljaõpe toimub rutiinselt ja sellel aastal osaleti ka õppusel Kevadtorm. Praegu käib ettevalmistumine järgmise aasta õppuseks Siil 18.

TEAVE: Kaitseliidu Harju malev asutati veel enne iseseisvuse väljakuulutamist ehk 25. septembril 1917. Siis võttis maakonnanõukogu vastu otsuse, et vallavalitsused organiseeriks öiseid vahisalku kaitsmaks elanikkonda ja nende vara Vene sõjaväe jõukude eest. 1. jaanuaril 1925 eraldati maakonna kaitseliidust Tallinna malev. Eesti vanim on Sakala malev , mis loodi 7. septembril 1917.

Harju malev taasloodi aastal 1990. Esimene pealik oli 9. augustist 1990 kuni 19. augustini 1991 Manivald Kasepõld. Augustist 2016 on pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen ning maleva koosseisu kuulub praegu neli malevkonda.

Vaata lisa: http://harju.kaitseliit.ee/