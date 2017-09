Kaberneemes valmib vabatahtlike päästjate maja

25. septembril pandi Jõelähtme vallas Kaberneemes nurgakivi vabatahtliku päästekomando hoonele. Detsembris peaks valmima esimene osa, kus asub garaaž tehnikale. Puuduvad veel ruumid meeskonnale ja merepäästekaatrile. Et ehitus on jõudnud juba katuseni, peeti samal päeval ka sarikapidu.

Ehitus on küll lõppjärgus, kuid sellele eelnes väga pikk asjaajamine ning ettevalmistusaeg. Päästeliidu nõukogu esimees ja Kaberneeme klubi juhatuse liige Rait Killandi ütles Harju Elule, et kõik algas aastal 2008. “Plaani pidasime mitu aastat. Seega on ettevalmistatud üle tosina aasta,” lisas Killandi.

Nüüdseks katuse alla saanud osa on hoone esimene etapp ehk garaaž. “Pinda on juhuslikult sümboolsed 112 ruutmeetrit ja see hoone osa on ühekorruseline. Põhjus lihtne, sest meie päästeautod on nii kõrged, et nende kohale ei mahu midagi ehitama,” selgitas Killandi. Garaažis on ette nähtud kohad Kaberneeme päästetehnikale ehk 26-tonnisele paakautole ja kolmesillaveoga põhiautole. “Lisaks mahutame sinna ära meie reostustõrjekonteineri. Ülejäänud tehnika, sealhulgas ka merepäästekaater, jäävad ootama hoone teise etapi valmimist,” rääkis vabatahtlike juht.

Esimene osa peaks olema kasutusloa saamiseks valmis hiljemalt tänavu detsembris. Ehitajad on Killandi sõnul tublid ja peavad oma lubadust. “Kogu hoone valmimine sõltub väga palju rahast. Kui meil õnnestub ka teisele etapile PRIA tugi taha saada, siis on tõenäoline, et saame selle katuse alla aasta pärast,” ütles Killandi.

Kindlasti jääb ka pärast seda veel palju teha, sealhulgas meeskonna olmeruumid ja küla turvalisuse keskus. Rajatis on oluline veel selle poolest, et on Eestis esimene, mis rajatud täiesti tühjale kohale. Seal polnud ei vana hoone vundamenti ega ühtegi seina.

Kui palju ehitus maksab ja kuidas see kokku saadi? Killandi ütles, et esimese etapi ehituse maksumus käibemaksuta oli 127 000 eurot. Sellest 70 000 eurot saadi toetusena PRIA Leader meetmest MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu toetusvoorust. “Üle 10 000 on kohustuslik omaosaluse summa ja ülejäänu tuleb kokku koguda meie heade toetajate abiga. Pean tunnistama, et see on päris suur väljakutse, aga oleme puuduolevaga pea poole peal,” lisas päästejuht.

Tänutäheks on lubatud, et kõik toetajad saavad nimeliselt ära märgitud hoone seinale kinnitataval vaskplaadil. Motivaator on kogukonna turvalisust oluliselt tõstev investeering ja kõigi turvatunde paranemine. Tõuseb ju koos Kaberneeme garaaži viimisega vabatahtlike valvesoleku päevade hulk kahekordseks. Seni saadi anda abi vaid soojal ajal.