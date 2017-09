USA kossutähed trikitasid koos Jüri koolilastega

Esmaspäeval astusid Rae valla Jüri gümnaasiumi aulasse Anthony “Buckets” Blakes ja Crissa “Ace” Jackson. Nad mõlemad mängivad Harlem Globetrottersi meeskonnas.

Ameerika korvpallurid olid 23.-29. septembrini Eestis säärase teema nagu koolikiusamine raames. “Tuleb olla vapper ja teiste suhtes mõistev,” ütles Anthony Harju Elule.

Külalised just pika kasvuga ei hiilanud. Anthony on 188 sentimeetrit, Crissa kõigest 163. “Aga ma olen väga kiire,” arvas Crissa.

Sport ja teater

Chicagost alguse saanud mustanahaliste Harlem Globetrotters on rohkem näidismeeskond, mis kombineerib spordi, teatri ja komöödia elemente. Meeskonna hingekirjas on mitu õrnema soo esindajat, nagu Crissa.

Kas naiskorvpallurina on lihtne või raske toime tulla? “See on väga lihtne. Me oleme perekeskne organisatsioon. Kõik need mängijad on nagu minu suured vennad,” arvas Crissa oma meeskonna kohta. “Elame girl poweri ajastul. Naised suudavad kõike.”

92 hooaega tegutsenud Harlem Globetrotters on külastanud 126 riiki. “Me toome inimesi kokku. Me ületame lõhet Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide vahel,” selgitas Anthony oma missiooni.

Anthony ja Crissa külastasid Eestis Pae gümnaasiumi, Jüri gümnaasiumi ja Audentese spordiklubi. Seejärel liigutati edasi Rapla ühisgümnaasiumi, Rapla korvpallikooli, Kohtla-Järve Tammiku põhikooli, Narva spordiklubisse Energia, Jõhvi põhikooli, Iisaku gümnaasiumi, Mäetaguse põhikooli, Valga põhikooli ja Elva gümnaasiumi.

Jüri gümnaasiumisse jõuti teise koolina esmaspäeva lõuna paiku. Termomeeter näitas 15 soojakraadi ja see ei jäänud külalistel märkamata. “Meid üllatas, et ilm on nii ilus. Me arvasime, et on külm,” ütles Anthony.

See oli imeline

Algatuseks räägiti koolikiusamisest. Anthony nõuanded kõlasid – räägi sellest õpetajale või esimesele täiskasvanule, kes sinu lähedal juhtub olema. Kiusajat ennast soovitas ta ignoreerida või tema vigurite üle lihtsalt naerda. Crissal suurt midagi lisada polnud, sest naise sõnul teda koolipõlves kunagi ei kiusatud.

Järgnevalt tegid Anthony ja Crissa Jüri gümnaasiumi aula laval palliga trikke, millest said osa võtta ka kohalikud lapsed. Teiste seas kutsuti lavale 11-aastane Angelina Nester, kes käib kuuendas klassis.

“See oli imeline,” arvas Angelina. Tüdruk mängib nii korvpalli kui võrkpalli, eelistus kipub kalduma esimese poole.

Pikkuse poolest on Angelina 150 sentimeetrit ehk vaid pisut lühem kui Crissa. Kas korvini raske hüpata ei ole? “Natukene ikka on,” tunnistas tüdruk.

“Inimesed on väga sõbralikud, toit suurepärane,” kiitis Anthony. Toidust oli talle varasemalt muljet avaldanud Tallinna restoranis Pegasus pakutav leib.

“Mulle meeldib, et kooliprogrammis on palju sporti,” lisas Anthony. “Igaühel on erinev rõivastus. Igaüks on stiilselt riides,” arvas ta Eesti koolivormi või õigupoolest küll selle puudumise kohta.

Mis mulje aga Eesti lapsed ameeriklastele jätsid? “Sa pead nendega rääkima. Siis nad sulavad üles, hakkavad ennast mugavalt tundma, räägivad endast ja mida nad teavad Ameerika Ühendriikidest,” ütles mees.