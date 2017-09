Paldiski Nikolai kirikule kingiti uus orel

Kirkonummi sõpruskogudus kinkis Paldiski Nikolai kogudusele elektrioreli. Tegemist on pühakoja ajaloo kolmanda suurema pilliga.

Lahelinna luteri pühakoda valmis aastal 1842 ning kaks aastat hiljem sai kirik meister C.A. Tantoni oreli. See töötas 1940. aastani, kui kogudus oli sunnitud tegevuse lõpetama. Orel võeti lahti ning koliti Paldiskist ära. Uuesti pandi see üles 1943 ning hävitati neli aastat hiljem.

Uue vabariigi ajal kinkisid 1999 kogudusele pilli Upinniemi mereväe kabeli esindajad. Orel on valmistatud aastal 1955 ja teenis varem Helsingi Malmi kirikut. Tänaseks on pill kahjuks mängukõlbmatu.

Polegi vilesid

Uue pilli kohta rääkis Harju Elule koguduse õpetaja Merle Prass-Siim. “Uus orel on paigas. Pilli tõi kohale kullerfirma. Hollandist. Tegemist on elektrioreliga “Johannus Studio 150” ja see valmis tehases Johannus Orgelbouv b.v.,” ütles Prass-Siim.

Uue pilli kinkis Kirkkonummi soomekeelne kogudus, kes on Paldiski koguduse sõpruskogudus. “Üks meie väga hea sõber Matti Turunen tegi meile selle kingituse. Kuna meie vana orel on täiesti mängukõlbmatu ja juba päris pikki aastaid, siis Matti Turuneni soov oli: Paldiski kirikus võiks taas orelimuusika kõlada,” lisas õpetaja. Kuna tegemist on elektrioreliga, siis vilesid pillil ei ole. Küll on orelil kaks manuaali ja pedaal kokku 28 registriga.

Vana pill jääb seisma oma vanale kohale. Kogudusel on küll plaanis eemaldada vana oreli mängupult ja panna uus elektriorel selle asemele, kuid see on keeruline töö, mis nõuab natuke planeerimist ja läbirääkimisi orelimeistritega.

Ilmub kroonika

Uus orel pühitsetakse lõikustänupuha jumalateenistusel ehk 8. oktoobril. Avakotsert antakse kümme päeva hiljem. Siis esitletakse ka kiriku kroonikat 18. sajandist kuni aastani 1938.

Kas kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed orelikontserdid? “Tore, kui mõni kontsert ka tuleb. Kuid eelkõige kasutame orelit pühapäevastel jumalateenistustel ja ametitalitustel,” ütles Prass-Siim. Kuna kogudusel ei ole oma organisti, siis esialgu on plaanis teiste organistide abiga kahel korral kuus pidada jumalateenistust orelimuusikaga. Kuu teised teenistused on esialgu ilma muusikata.

“Oleme südamest tänulik neile organistidele, kes on valmis meile appi tulema, et vähemalt kaks korda kuus kõlaks orelimuusika,” ütles õpetaja.