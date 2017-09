Aivar Park: „Usun Savisaare valimisliidust kasu tõusvat ametiühingule!“

Edgar Savisaare Valimisliit on lisaks Tallinnale Harjumaal esindatud vaid Maardu linnas, seda 15 kandidaadiga. Nimekirja esinumbiks on keskerakondlane, Maardu linnavolikogusse kuuluv Nikolai Degtjarenko, teiseks numbriks Aivar Park.

Savisaare valimisliit lubab Maardus tasuta ühistransporti, tasuta toitlustamist koolides, ka gümnaasiumides, lasteaedade kasutamise soodustusi, uute töökohtade loomist Maardusse, võitlust korruptsiooniga, sõprussuhete loomist Venemaa, Valgevene ja Ukraina linnadega, hariduse säilitamist emakeeles.

Aivar Park, teie nimi on poliitikas, ka kohalikus poliitikas vähetuntud. Kas kandideerite esimest korda?

Aivar Park: Esimest korda. Pole varem kandideerinud ei kohalikel ega üleriigilistel valimistel.

Kas olete parteitu?

Jah.

Miks valisite just Savisaare nimekirja?

Kuulun juba 14 aastat Eesti Meremeeste Sõltumatusse Ametiühingusse, olen oma töökohas, Transiidikeskuses, ametiühingu usaldusisik. Kui Savisaare nimekirjast tuli ettepanek ühineda nende valimisliiduga, siis mõtlesin, et see võib mulle ja mu kolleegidele tööalaselt kasuks tulla, saan ametiühingu liidrina nii seista paremini oma kolleegide eest.

Kes Teile ühinemisettepaneku tegi?

Meie valimisliidu Maardu esinimber Nikolai Degtjarenko.

Kelle või mille eest tahate seista, kui valituks osutute?

Loomulikult oma kodulinna Maardu eest. Et siin oleks rohkem töökohti, et inimesed ei peaks Tallinnasse iga päev tööle sõitma. Ka oma kolleegide õiguste eest. Olen 31 aastat töötanud sadamas dokkerina, lossinud laevu, tegelenud logistikaga. Tean seda tööd, tunnen inimesi. Usun, et suudan nende õiguste eest seista.

Kellega valituks osutudes loodate koalitsiooni moodustada?

Sellel teemal peatuksin pikemalt pärast 15. oktoobrit.

Maardus on valimistel oma nimekirjaga väljas kaheksa erakonda või valimisliitu, lisaks kandideerib üks üksikkandidaat. Kokku on nimekirjades 144 inimest.

KOMMENTAAR: Vladimir Arhipov, Keskerakonna nimekirja Maardus juhtiv Maardu praegune linnapea

Varem kuulus Edgar Savisaare Valimisliidu Maardu esinumber Nikolai Degtjarenko tõesti Maardu linna volikogu Keskfraktsiooni, oli aseeesimees. Nüüd ta seda enam pole. Miks ta veel Keskerakonna nimekirjas on – seda tuleb küsida peakontorist.

Üldiselt arvan, et Keskerakond Maardus võidab ja kindlalt: 141 kandidaadist on peaaegu pooled ehk 64 Keskerakonna nimekirjas. Kas me aga ka kellegagi koalitsiooni peame tegema, eks seda ütle 15. oktoober.