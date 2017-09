Raasiku raamatukogu kolib kooli

Eha Podgornova räägib, et kogu on alates 18. septembrist suletud. “Plaan on teenindada lugejaid uutes ruumides alates 4. oktoobrist,” ütleb naine. Koos kolleeg Lii Otsaga mööduvad ta päevad raamatuid pakkides.

20 aastat rahvamajas töötanud Raasiku raamatukogus pakitakse raamatuid ning valmistutakse viima neid kooli vastvalminud juurdeehitusse. Raamatukogurahva soov on teenindada lugejaid juba oktoobri teisel nädalal, kui üle 20 000 raamatu ja muu teaviku on uues kohas.

Mullu sügisel 110. sünnipäeva tähistanud Raasiku kogu on aegade jooksul võtnud ette mitmeid kolimisi. Pikka aega teenindati lugejaid Jaama tänaval asunud majas, kuni see aastal 1995 omanikule tagastati ning raamatud kaks aastat hiljem rahvamajja koliti.

“Septembri keskel 1997 avati siin uus raamatukogu. Olime väga heal järjel, sest paljud teised maakogud olid kehvades tingimustes. Raasiku oli nii popp koht, et kultuuriministeerium tõi peaaegu alati enda väliskülalised siia,” meenutab juhataja Eha Podgornova. Tema staaž raamatukogus algas aastal 1983, juhina töötab aastast 1991. Lisaks temale tegutseb Raasiku kogus ka Lii Otsa.

Viimasel ajal on olnud tööd palju. Kuigi ametlikult suleti uksed kolimiseks 18. septembril, siis raamatute pakkimine algas nädal varem. “Kahekesi toimetasime, hoidla on juba pakitud. Nüüd avariiulid ja perioodika,” seletavad Podgornova ja Otsa. Raamatuid pakivad naised mitte kastidesse, vaid seovad need nööriga kokku. Nad panevad igale pakile ka numbritega lipiku juurde.

Kolida ligi 25 000 teavikut

Kokku on Raasikul ümmarguselt 22 000-25 000 raamatut, ajakirja ja muud infokandjat. Kuigi kogu enam eriti palju ei kasva, kipuvad riiulid ometi kitsaks jääma. “Köited on läinud oluliselt paksemaks. Eriti just ulme ja põnevike valdkonnas. Lugejad juba küsivad, et miks on tänapäeva trend nii paksude raamatute kirjutamiseks,” räägib Eha Podgornova. Õnneks on enamus põnevikke pehmes köites ning seetõttu mitte väga rasked.

Aastas soetab Raasiku raamatukogu juurde umbes 600 raamatut. Eelistatakse Eesti kirjandust ja väliskirjandusest väärtuslikumat osa. Samas kantakse ka osa raamatuid maha, saadetakse hoiukogusse või saab soovija neid kaasa võtta. “Kõike ei saa alles hoida. Me ei ole arhiiv. Ja pealegi on väga palju kirjavara digitaliseeritud ja hõlpsalt kättesaadav,” seletab Podgornova. Lisaks saab otsitud teavikut alati teistest kogudest tellida.

Kaks korda ruumi enam

Millised ruumid ootavad raamatukogu kooli juurdeehituses? Podgornova räägib, et töö- ja hoiuvõimalused on avaramad. Kogu asub kahel korrusel ning lisandub terve praeguse teenindussaali täis ruumi. “Teisel korrusel avatakse lasteosakond ning kooli kogu ühendatakse meie omaga,” ütleb kogu juht. Praegused korralikud puidust riiulid kasutatakse uues kohas hoidlas. Avariiulid ning teeninduslauad on uued.

Lisandub ka uusi kolleege, sest kahekesi ei tuleks naised ülesannetega toime. Juurde tuleb eraldi lasteosakonna töötaja ning poole kohaga õpikute ja töövihikute korraldaja. Samuti võetakse palgale eraldi koristaja. “Töö lastega on väga tähtis, sest ka tulevikus on meil tarvis lugejaid. Siin rahvamajas pole olukord halb. Aga koolis on olud veelgi paremad,” ütleb juhataja.

Esimene kolimispäev on plaanis ette võtta reedel või laupäeval. “Vallavanem Raivo Uukkivi lubas abi transpordis. Ehk laupäeval tulevad ka vabatahtlikud appi. Kolimise tahaks lõpetada oktoobri alguses ning lugejaid võiks teenindada juba alates 4. oktoobrist,” ütleb Eha Podgornova.

TEAVE: Noortekeskus saab ruumid

• Raamatukogu töötab praegu Raasiku rahvamaja esimesel korrusel. Samas kõrval tegutseb ka kohalik noortekeskus. Pärast kogu kolimist saab ruumid enda käsutusse noortekeskus. Selle ruumi omakorda saab muusikakool, kuhu lisandub viiuli-, klaveri- ja solfedžoõppele ka kitarr ning trumm.

• Rahvamaja välimust ootab aga ees muutus. Vana fassaadikate on tänaseks maha kooritud, ees ootab aga uue katte paikapanek. Erinevalt vanast heledast kattest on uus tunduvalt kirkum, lisandub näiteks punast ja beeži värvi. Lisaks vahetatakse majal mõned aknad, kavas on ka ventilatsiooni uuendamine.