Harkus pole piisavat arengut

Harku vallal on olemas kohaliku omavalitsuse arengukava aastani 2037, kus muuhulgas on paika pandud strateegiline eesmärk: Harku vallas on soodsad ettevõtlustingimused.

Samuti on selles “elavas dokumendis” kirjas, et eesmärgi täitmiseks vahetavad omavalitsus ja ettevõtjad regulaarselt infot, ettevõtjaid kaasatakse otsustusprotsessidesse ning neid teavitatakse elanike teenuste vajadustest.

Paraku oleme nimetatud eesmärgist kaugel, kuna teatud põhjustel on investeeringuid järjekindlalt pidurdatud ja tõkestatud.

Kaotatud 100 miljonit

Liikumine Harku heaks – loodud positiivsete muutuste õhutamiseks vallas – on välja arvutanud, et saamata on jäänud 100 miljoni euro ümber koos 700 võimaliku töökohaga.

See on hind volikogus menetlemise käigus hiljaks jäänud või tagasi lükatud projektide eest, mis on omakorda tingitud isiklikest huvidest või lihtsalt tahtlikust vastutegevusest.

Samal ajal kui Harkus valitseb paigalseis, on näiteks dünaamilisema arenguga Viimsi vallas rajatud moodsaid koole, sotsiaal-ja kaubanduskeskusi ning loodud võimalusi nii vaba aja veetmiseks kui ka meelelahutuseks. Ega Viimsigi pole ideaalne – sealtki kostub korruptsioonikahtlusi ja kurdetakse liiklusummikute üle: ometigi soovivad inimesed seal elada.

Harkul on vastu panna kergliiklustee, hajutatud majad ja mõned väiksemad kaubakeskused. Ühe kohaliku elaniku sõnul näeb Harku valla süda ehk Tabasalu alevik suuresti välja nagu nõukaaegne kolhoos…

Eks paljud nördinud elanikud ole nõudnud teenuste, kaupluste, sportimisvõimaluste ja äripindade avardamist ka väljaspoole Tabasalu keskust, loomaks tänapäevased elu- ja töövõimalusi eemal asuvate külade elanikele. Miks siis midagi ei toimu?

Kõnelusest Harku elanikega on tekkinud mulje, et mõningad vallavolikogu liikmed on blokeerinud arenguid ja planeeringuid sel lihtsal põhjusel, et selles ei nähta oma isiklikku kasu või huvi.

Ühe selge näitena võib tuua volikogu liikme Kaido Kruusoja sihiliku tegevuse oma naaberkinnistul asuva projekti tõkestamisel, mille suhtes ta ka kohtuprotsessi algatas, kuid kaotas. Protsess vältas tervelt kuus aastat – samal ajal vajab Harku vald uusi arendusi, mitte asjatut ja mõttetut ajakaotust.

Järjekordse juhtumina võiks tuua Klooga maantee ääres asuva Vääna-Viti detailplaneeringu, mille kasuks on toetavaid allkirju kokku 3079 inimeselt, seega pooldas arendust umbkaudu 90% kohalikest elanikest. Tegu on jätkusuutliku arendusega, projekti eesmärgiks on ilma igasuguse kahtluseta elutingimuste ja ettevõtluse arendamine ühes valla maksutulu tõstmise ja 300 töökoha loomisega, samuti tervishoiu-, sotsiaal- ja esmatarbeteenuste võimaluste parandamine. Sellele vaatamata on volikogu liikmeist eelkõige Priit Kotkas, Kaido Kruusoja, Val Rajasaar ja Aule Kikas projektile järjekindlalt vastu töötanud. Sel kombel on planeeringut, kuhu on pealegi tehtud soovitud muudatusi, kinni peetud juba 10 aastat.

Muutust on vaja

Need on vaid mõned näited (ja neid on palju). Seega on iga valimisliidu Harku Valla Kodanike Ühenduste Liidu – uuendatud nimega Harku Liit – volikogusse kuuluv liige, aga ka Kaido Kruusoja, silma paistnud suuremahuliste investeeringute ja uute töökohtade loomise peatamisega.

28. aprillil 2016 toimunud volikogu istungil, kus arutati detailplaneeringut, teatas Priit Kotkas otsesõnu järgmist: “Volikogu suveräänselt oma nägemise järgi planeerib valda. Ja vallavanema väited, et tuhanded inimesed pooldavad planeeringut, on naeruväärsed, seda ei ole üldse mõtet rääkima tulla.”

Ilmselt tunnevad mõned volikogu liikmed end juba jumalatena ignoreerides nende poolt hääletanud inimeste tahet ja soove. Õnneks on uued valimised juba üsna lähedal.

“Põhiseadusliku demokraatia süsteem on murdunud,” väidab advokaat Igor Stulov. “Ainuke lahendus volikogu liikmetest vabaneda on tõestada toimepandud laiaulatuslikke korruptsioonijuhtumeid. Või lihtsalt neid mitte enam valida”.

Kõik see peaks olema selge ja arusaadav. Selleks, et elanike soovid oleksid arvestatud, ei maksa uuesti ametisse valida korrumpeerunud poliitikuid, vaid asendama nad uute ja rikkumata inimestega.

On tekkinud olukord kus nii mõnigi elanik on vallast lahkunud, seda seoses volikogu liikmete tegevuse või tegevusetusega.

Advokaadid peavad valima oma sõnakasutust, kuid pole liialdus öelda, et isiklikes huvides tegutsevad võimukandjad kehastavad endas rikutust, labasust ja lihtsakoelisust.

Teatavasti toimuvad valimised juba 15. oktoobril. Kandidaate on rohkesti, nende seas ka uued ja värsked üksikkandidaadid nagu Kristi Nurme, Viktoria Kossenko ja Sander Klausen.

Valija võimuses on valida parema Harku ja muutuste poolt.