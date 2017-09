Meresalu on Paldiski linna esimene arendus

Praegu pole Pakri poolsaarele veel ühtegi eramut rajatud. Sügiseks on kogu arendusala Ivar Piirsalu sõnul kommunikatsioonidega kaetud. Taustal puude taga on näha Lahepere laht.

Lahepere lahe kaldal asuvad Meresalu kinnistud pakuvad arendaja kinnitusel rahulikku elukohta looduse keskel, toredaid privaatseid mererandasid, võimalust rajada endale ise maja ning kultuurilooliselt rikast kanti. Tänaseks on 15 krundist broneeritud neli.

Pakri poolsaare elanik Ivar Piirsalu on tänulik, et kümme aasta tagasi suurte kinnisvarabuumide ajal jäi Paldiski tähelepanuta. “Keegi ei märganud varem poolsaarele tulla ja see oli õnn. Sest muidu oleks see piirkond tihedalt täis karpmaju. Mõned krundid sobimatule pangapealsele siiski suure buumi ajal planeeriti,” räägib Real Kinnisvara OÜ osanik Piirsalu.

Meresalu arendus asub täpselt Paldiski linna ja Keila valla piiril, jäädes napilt linna territooriumile. Vana ja Uue Tallinna maantee ristmikul asus aastakümneid linna sulgev sõjaväe kontrollpunkt. Selle taga Lahepere lahe kaldal arendus paiknebki. Üle piiri asub Keila valla Kersalu küla.

“Paldiski kesklinnani on siit 7-8 kilomeetrit. Tallinnast tulles on Kersalu bussipeatuses 41. kilomeetripost,” räägib Piirsalu.

Vaba maad on Pakri poolsaarel palju ning asustus väljaspool linna hõre. On hoiualasid, matkamis- ja liikumispaiku. “Siin Leetses on paar maja. Edasi on mõis, veel paar maja ning muus osas katab Pakri poolsaart enamuses riigimaa. Rannikul on kogu mereäärses osas umbes 50 meetri laiune maastikukaitseala ja ehituskeelu vöönd,” tutvustab mees paikkonda. Tema sõnul ei saa seetõttu teid sulgeda ning pääs mereni on alati huvilistele avatud.

“Ei ole silte “Kuri koer” või “Eramaa”. Siin vastu Kloogaranda on ka ilus liivane kallas,” ütleb Piirsalu.

Arenduses on veel alles enne aastat 1940 ehitatud ja ENSV ajalgi kasutatud puhkemaja säilmed. Lähedal on ka näitleja Ants Eskola Leetses asuv Waariku talu, mille ta ostis 1934. Samuti Evaldite perekalmistu, kus puhkab ka kunstnik Nikolai Triik.

Neli krunti broneeritud

Kuidas ja millal algas aga kinnisvara arendus? “Arendus läks lahti sellest, et iga tuttav, kes siia sattus, soovis teada, kas siin mere ääres ka midagi püsivamat osta saab. Oskan hinnata ja väärtustada seda paika,” räägib Piirsalu.

Meresalu ala läbis kõik planeeringuastmed kuni detailplaneeringuni välja. Taristu ehitamine algas selle aasta alguses. “Tänaseks on rajatud uus alajaam, elektriliinid, teed ning vesivarustus. Kuu aja pärast valmib tänavavalgustus,” kirjeldab mees. Krunte puhastati mullu võsast ja väheväärtuslikust metsast.

Krunte on arenduses 15, millest neli on tänaseks broneeritud. Kruntide suurus algab 5000 ruutmeetrist ning ulatub 22 000 ruutmeetrini. Ehituspinda on kruntidel 400-500 ruutmeetrit, ülejäänu on maatulundusmaa. Kruntide hinnad jäävad 40-50 000 euro piiridesse. “Hinna sees on kogu infra. Vaid kogumiskaevu ehitab iga krundiomanik ise,” lisab Piirsalu.

Krundile ehitatava elamu lubatud kõrgus on kuni 9,5 meetrit ja abihoonel 6 meetrit. Välisviimistlusel tuleb kasutada looduslikke materjale. Krundid algavad merepiirist ning ulatuvad 250 meetrit poolsaare sisemaale.

Hea ühendus

Miks peaks soovija ostma krundi just Pakrile, mere kaldale? “Siin on metsa, kadakaid ja lagedust. Samas oled mere ääres ning rand on liivane. Poolsaare põhja- ja idasuund, kus me asume, on tuulte ja tormide eest kaitstud. Eesti põhjaranniku poolsaarte läänekaldad on valdavalt läänetuulte meelevallas,” ütleb Piirsalu.

Vastu Lohusalut ja Kloogaranda on aga vaikne ning varjuline. Lahepere laht läheb kiirelt sügavaks ning sinna on mugav paati vette lasta. “Lohusalus ja Laulasmaal saab ikka üle mere käidud. Üle lahe on kogu poolsaar Nabe saarest kuni Kloogrannani hästi näha,” ütleb Piirsalu.

Arendus on suurtest asulatest küll kaugel, kuid ühendusteed on head. Kersalu bussipeatus asub kohe Meresalu kõrval. Põllküla raudteejaamani on arendusest kolm kilomeetrit.

Piirsalu lapsed käivad rongiga Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumis. “Sõidavad ratastel jaama või viin nad autoga kohale. Lähimad kauplused on Treppojal, Kloogal või Paldiskis. Kloogaranda on viis kilomeetrit, Paldiski kesklinna seitse,” räägib Piirsalu.