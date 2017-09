Harju keskmine: 5,9 kandidaati volikogu kohale

Täpselt kümme päeva tagasi lõppes kohalike valimiste kandidaatide registreerimiseks esitamine. Valimisteni on jäänud omakorda täpselt üks kalendrikuu. Võrreldes eelmiste valimistega on Harjumaal kandideerijaid mitusada vähem, kuid vähem saab olema ka omavalitsusi.

Eelmistel, 2013. aastal toimunud kohalikel valimistel oli Harjumaal volikogudesse kandideerimas 2133 inimest. Tänavune koguarv on 1765. Võrdluseks: volikogusid oli toona 22, peale tänavusi valimisi jääb Harjumaale neid alles 15. Peale oktoobrikuu valimisi pole Eesti halduskaardil enam Saue ja Paldiski linna ega Keila, Nissi, Padise, Vasalemma, Kernu ja Aegviidu valda. Alles jääb nimeliselt küll Saue vald, kuid seda uue ühendvallana. Seega on tänavune kandidaatide väiksem arv igati loogiline.

Enim kandidaate on tekkivas Saue ühendvallas – 191. Järgnevad Viimsi vald 184 ja uustulnuk Lääne-Harju vald 178 kandidaadiga. Kõige napimalt on kandidaate Loksa linnas (46) ja Kiili vallas (51).

Suurim võitlus Viimsis

Enne kohalikke valimisi vaatavad volikogud üle, kui palju on rahvaarv nelja aasta jooksul kasvanud/kahanenud ning määravad seadusega ette antud piirides uue volikogu liikmete arvu. Mida suurem on rahvaarv, seda suurem on vahemik otsustamiseks, kui palju võib volikogus liikmeid olla. Nii on tekkinud olukord, kus rahvaarvu poolest väiksemas Rae vallas on uues volikogus rohkem liikmeid (25) kui suuremas Viimsi vallas (21). See on ka põhjuseks, miks Viimsi vallas on ühele volikogu kohale kandideerimas 8,8 kandidaati, Rae vallas on konkurentsinäitajaks 4,9.

Konkurents saab tihe olema ka Lääne-Harju vallas (8,5 kandidaati kohale), Kuusalu (8,3), Kose (7,2) ja Saue vallas (7,1). Kõige vähem nõudlejaid rahvasaadiku kohale on Loksa linnas (3,1) ja Kiili vallas (3,0).

EKRE tuleb pildile

Nagu neli aastat tagasi on (vähemalt) Harjumaal erakondade nimekirjades rohkem kandidaate kui valimisliitudel – arvud on vastavalt 971 ja 782. Erakondadest on selgelt enim kohalikesse valimistesse panustamas Keskerakond 277 ja Reformierakond 274 kandidaadiga. Keskerakond on oma nimekirjaga 13, Reformierakond 12 omavalitsuses. Valimisliidud on loodud 13 omavalitsuses, neid pole vaid kahes: Loksa linnas ja Rae vallas.

Uus tulija erakondade seas on EKRE – neli aastat tagasi ei olnud nad oma nimekirjaga väljas üheski omavalitsuses, sest erakonda veel ei eksisteerinud. Tänavu ollakse nimekirjaga väljas üheksas Harju omavalitsuses kokku 108 kandidaadiga.

Endine Saue linnapea ja tänavu Saue vallas EKRE esinumbrina kandideeriv riigikogu liige Henn Põlluaas ütles, et head tulemust loodetakse kõigis üheksas omavalitsuses. „Kuna ise kandideerin Sauel, siis loomulikult loodan, et teeme parima tulemuse meie ühendvallas,“ märkis Põlluaas, kes eelmistel kohalikel valimistel kandideeris valmisliidu nimekirjas, sai isikumandaadi ning valiti Saue linnapeaks.

Põlluaas on kindel, et ka tänavu tehakse Saue ühendvallas „väga hea tulemus“. „Minu linnpeaks olemise ajal oli Saue nii haldus- kui majandussuutlikkuse poolest Eesti parimaid omavalitsusi. Tänaseks on need positsioonid Saue linnas võimul olevate Reformierakonna ja IRLi poolt maha mängitud. Meil ei ole enam isegi bussiühendust Tallinnaga,“ märkis ta.

Põlluaasa sõnul ollakse Saue ühendvallas kohaliku elu edendamise nimel alati koostööks teistega valmis, sest on selge, et uus suur, 27 kohaga volikogu saab koosseisu poolest olema üsna kirju. Samas ei usu ta, et suurem omavalitsus ja volikogu tooks kaasa ka demokraatia kasvu. „Kuulda on juba, et mõned osapooled ei kavatse kõike liitumislepingus kokkulepitut täita. Segastes oludes ei saa demokraatia suureneda,“ ütles ta.

Viimasel ajal on kaks Eesti suurimat erakonda silma paistnud valimisliitudes kandideerivate liikmete väljaheitmisega. Põlluaasa sõnul kasutaks ja kasutab EKRE sama praktikat. „Valimisliidus kandideerimine on aktsepteeritud juhul, kui vastavas omavalitsuses puudub EKRE nimekiri. Enda erakonnale vastukandideerimine ja –töötamine ei tule loomulikult kõne allagi, selle välistab juba meie põhikiri,“ lausus ta.

Põlluaasa sõnul on üle Eesti mõni erakonna liige, kes seetõttu kuuluvad erakonnast väljaarvamisele. „Kahjuks on ka Harjumaal üks EKRE liige enda erakonnale vastu kandideerimas,“ märkis ta.

Pikemat intervjuud Henn Põlluaasaga loe www. harjuelu.ee.

TEAVE

Erakonnad ja valimisliidud Harjumaal

ERAKOND/NIMEKIRJU/KANDIDAATE

Keskerakond 13 277

Reformierakond 12 274

IRL 10 163

Sotsiaaldemokraatlik erakond 7 127

EKRE 9 108

Eestimaa ühendatud vasakpartei 2 22

Valimisliidud 13 782

Üksikkandidaadid 6 12

Konkurents ühele volikogu kohale

Viimsi vald 8,8

Lääne-Harju vald 8,5

Kuusalu vald 8,3

Kose vald 7,2

Saue vald 7,1

Maaardu linn 6,9

Harku vald 6,1

Saku vald 5,8

Keila linn 5,0

Jõelähtme vald 4,9

Rae vald 4,9

Raasiku vald 3,9

Anija vald 3,8

Loksa linn 3,1

Kiili vald 3,0