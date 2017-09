Viimsis avatakse suur Äritare

Eelmisel sügisel alanud ehitustööd on jõudnud lõpusirgele. 7600-ruutmeetrine äri- ja büroohoone täitub tasapisi rentnikega, kes tunnevad rahulolu hea asukohaga moodsa maja eelistest.

Kaarsilla Kinnisvara OÜle kuuluva Äritare projekti koostas arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ. Miks ikkagi otsustati ärikeskus luua just Viimsisse?

“Viimsis ei ole analoogset ärihoonet. Siin on väga palju firmasid ja elanikke,” arvab arendusjuht Mari-Anne Jaagant. 6,5 miljonit eurot maksnud Äritare ehitas aastaga Nordecon AS.

Uksest sisse

Äritare 7600 ruutmeetrist on kasulikku pinda ca 4200 ruutmeetrit. Sellest omakorda lepingutega on praeguseks kaetud 40 protsenti.

-1 ehk maa-alusel korrusel paikneb parkla, kus on 48 kohta autodele. Maa peal Äritare ümber leiab veel 58 parkimiskohta.

Esimese korruse rentnikest on juba uksed avanud A La Carte Design. “Paistab, et olen siin esimene pääsukene, kuigi pääsukesed hakkavad juba teispoole piiri minema,” naerab salongipidaja Küllike Hiiemaa.

Tema pereettevõtte müügiartiklitena hakkavad silma siidisallid, lambavillast sallid, samuti seinakellad, mis on kokku pandud erinevatest sisekujundusmaterjalidest.

Esimesele korrusele on kolimas kohvik Lyon. Selle naabriks loodetakse meelitada spordiklubi ja läbirääkimised käivad teisegi kohvikupidajaga.

Teine ja kolmas

Kui esimese korruse kõrguseks on 3,8 meetrit, siis teise ja kolmanda puhul on see 2,8.

Teisel korrusel on kanda kinnitanud kümmekond ettevõtet: Jälle ja KO AS, Asperi Raamatupidamisteenused, Salong Naeratus OÜ, A&K Holding OÜ, Baltic Food Company OÜ, Pink Beauty Permanent Makeup Studio, Maxx Pharma OÜ, Carine Salong OÜ ja ValiHeli/Arrat OÜ ja MNC Transport OÜ.

Osa kontoreid jääb akendega maja välisseina poole, osa siseküljele, kus nii teist kui kolmandat korrust läbib valgusküllane aatrium. Kontorite suurus algab 15 ja ulatub enam kui 100 ruutmeetrini. Teisel korrusel on ka koosolekute ruum.

Kiikan Salong Naeratuse ruumidesse, kus töötab üks küüne- ja pediküüritehnik. “Mina alustasin tööd 1. augustil, olingi vist üks esimesi, kes siin alustas,” räägib Kätlin Madis,kes teeb kliendile parasjagu pediküürihooldust. “Varem töötasin Tallinna kesklinnas, aga olen täiesti Pirita-Viimsi inimene.”

“Ma olen siin majas esimest korda. Väga hea oli tulla, maja oli lihtne üles leida. Ma elan Tallinna kesklinnas, aga ma olen juba aastast 2004 Kätlini klient ja jätkan,” arvab lamamistoolis mõnulev Kärt Tischler.

Kolmandal korrusel paiknevad BodyProff massaaž, Hingehooldus OÜ, BestEnergy OÜ, Taru Viimsi, Teraapiakabinet, OÜ Shared Wisdom, KT Europroject Management OÜ, Viimsi Jooga, Fiiberplast OÜ, ProEssence OÜ, Viimsi elektroonikaremont, Viimsi kitarriõpe, kaks kosmeetikakabinetti ja hoonet omava Kaarsilla Kinnisvara OÜ kontor.

Vaatan korraks ka, millega tegeleb Taru Viimsi. “See on avatud bürooteenuseid pakkuv ettevõte. Uus ettevõte, siia loodud. Sisuliselt saab huviline meilt töökoha ja kõik teenused sinna juurde,” lubab Taru juhataja Tõnu Tuulas, kelle põhitöökohaks on siiski Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid.

Äritare ametlik avamine leiab aset 21. septembril kell kolm pärastlõunal. “Kutsume siis oma praegusi kliente, valla inimesi ja kõiki huvilisi vaatama, mida me siin oleme teinud ja kuidas see maja välja näeb,” ütleb Mari-Anne Jaagant.