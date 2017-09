Hoolivus tõi Keila lasteaiale ministri tunnustuse

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis 12. septembril 43 ettevõttele või organisatsioonile peresõbraliku tööandja algmärgise, mis aitab töötajatele näidata, et tööandja hindab nende soove ning on valmis panustama nende heaolusse. Äramärgitute hulgas on ka viis Harjumaa ettevõtet.

Märgise saamiseks läbisid konkursiga valitud tööandjad eelhindamise. Nad koostasid tegevuskava, kuidas nad organisatsiooni töökultuuri peresõbralikumaks muudavad. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on tegemist esimese verstapostiga. “Asutused ja ettevõtted on oma tublide kollektiividega meie partnerid. Ütlen ka tänu neile, kes eelnevad 15 aastat on peresõbralikke ettevõtteid otsinud. Need on väljaanded Äripäev, Pere ja Kodu, Eesti Personalijuhtimise Ühing ja meie ministeerium,” sõnas minister.

Tublid harjulased

Tema kinnitusel oli osavõtt konkursist väga vilgas. See näitab, et innustus ja tegutsemissoov on olemas. Kokku oli kandidaate 66, pilootprogrammis osales veel 40 ettevõtet või organisatsiooni. Märgise saajaid on vaid 43. “Nende hulgas on tootmisettevõtteid, haridus- ja lasteasutusi, hoolekannet ja palju muud. Eriti palju on IT ja finatsvaldkonna esindajaid,” rõõmustas Kaia iva.

Tema sõnul ei küsi töölesoovijad enam ettevõtetes nii palju palganumbrit, vaid vaatavad tingimusi, peresõbralikkust ja töökeskkonda.

Harjumaalt pälvisid tunnustuse Lennuliiklusteeninduse AS Rae vallast Rae külast, AS Fertilitas Viimsi vallast, Keila Alushariduse OÜ Keila linnast ning Saue linnas tegutsevad Morek IT OÜ ja Paulig Grupp.

Alustati lihtsusest

Keila Alushariduse OÜ taga on Kruusa tänav 23 tegutsev Rukkilille lasteaed. Direktor Ülle Nõmm ütles, et tunnustuse saamine on alles pika tee algus. “Oleme praegu alles pronkstasemel. Tuleval aastal hakkame taotlema hõbetaset ja ehk edaspidi ka kuldtaset,” rääkis Nõmm.

Tema sõnul peab olema töötajatele kindel motivatsioonipakett ning kõik naised peavad tulema hommikul rõõmsa tujuga lasteaeda. Kõiki neid asju alustati tänavu juunis.

Kuidas seda saavutate? “Meil on väga paindlik suhtumine. Leiame võimaluse, et töötajad saaksid käia näiteks arstide juures. Aeg tuleb ju mitu kuud ette kinni panna,” üles õppejuht Astrid Hallikas.

Nõmm lisas: “Sõbralikkus peitub lihtsates asjades. Meil saavad ametis olla ka puuetega inimesed. Kas siis osalise ajaga või poole kohaga. Lõunapauside ajal saavad õpetajad ja abid ennast terviseradadel liigutada. Lisaks on olemas ka kingitused töötajatele. Kui õpetaja või abi laps läheb esimesse klassi, siis peetakse neid meenega meeles.“

“Uusi töötajaid tervitame meenega. Sünnipäevade ning jõulude ajal on ka kingitused,” kinnitasid Nõmm ja Hallik.

KOMMENTAAR: Ivo Saarma, AS Fertilitas juhataja

AS Fertilitas sai koos mitmete teiste ettevõtetega peresõbraliku tööandja algmärgise, mis annab meie praegustele ja tulevastele töötajatele signaali, et me hindame töötajate soove ning oleme valmis nende heaolusse panustama. Peame personalipoliitikat üheks olulisemaks osaks juhtimises ja me korraldame regulaarselt töötajate rahulolu uuringuid. Kõigi suuremate projektide puhul on meil alati esimeseks küsimuseks, kes on need inimesed, kes hakkavad ideid teostama ja kuidas neid selleks paremini motiveerida. Mitte kunagi ei ole nii, et enne ehitame maja ja siis hakkame vaatama, kes seal tööle hakkavad.

Algmärgise saamisele eelnesid mitmed hindamised, mille käigus selgitati välja kuivõrd on ettevõte tööandjana juba panustanud töö- ja pereelu ühildamisse. Samuti seda, milliseid praktilisi meetmeid juba rakendatakse. Kuna üle 90 protsendi meie töötajatest on naised ja me töötajatel on hetkel kokku 112 last, oleme hoolsasti tegelenud paindliku tööaja rakendamisega, samuti võimaldame lapsehoolduspuhkusel olevatele töötajatele osalise koormusega töötamist ja oma kvalifikatsiooni säilitamiseks koolitustel osalemist.