Harku vallal on valikuid!

Kohalike omavalitsuste valimised koputavad uksele ja nagu varemgi on valija jaoks õhus küsimus: keda tuleks seekord valida? Tuleb tunnistada, et möödunud nelja aasta jooksul ei ole Harku vallas erilisi muutusi märgata.

Käiku on läinud mõned vallavolikogu poolt toetatud isiklikud projektid, mitte aga arendused, mida soovinuks näha kohalikud elanikud. Vallavalitsus on üritanud kohati saavutada edasiminekuid, kuid paljud algatused on blokeeritud teatud volikogu liikmete poolt, kes jätkanud rahva tahte eiramist.

Midagi pole muutunud.

Praegune valimiseelne olukord ei erine sugugi aastast 2013.

Harku vallas, kus enamuse moodustavad haritud ja heal järjel olevad inimesed, käib juhtimine korrektsemalt kui Tallinnas, ent saaks palju paremini. Pealegi ei ole korruptsioon siingi olematu.

Selleks, et realiseerida elanike ideesid, ergutada tõelist demokraatiat ja võidelda korruptsiooni vastu – ühesõnaga panustada igati koduvalla arengusse – oleks hädasti vaja uusi inimesi ja ühendusi. Oleks aeg anda vallas kõigile “värskenenud” võimalus – kaua võib ühte ja sama (volikogu) suppi süüa…

Sellelaadseid mõtted kõlab sageli kasvõi sotsiaalmeedias – Facebooki Harku valla elanike avalikus grupis, vaadake järele!

Üksikkandidaadina valimistel kandideeriv Viktoria Kossenko on veendunud, et ei maksa järgida kutseliste poliitikute sõnu, vaid panustada võiks uuele liikumisele, mille kaudu teostada edukaid ja positiivseid muudatusi.

Pole kahtlust, et edasimineku eelduseks on ettevõtlike inimeste – olgu noored või vanemad – tulek Harku valla juhtimisse ja lähemale otsustusprotsessile. Muidugi mitte omakasu nimel, vaid Harku valla heaks, mille tulemusena saaks kõikide elanike elu parem.

Harku heaks!

Hiljaaegu moodustunud liikumine “Harku heaks” kutsub eelkõige üles korrumpeerunud kohalike ühenduste lahtiparteistamisele ja inimeste isiklikule osalusele. Niisiis on tegu selge alternatiiviga, mis ühendab vabu kodanikke erinevatelt elualadelt sooviga kujundada koduvallast parem elukeskkond.

Ühenduse nimekirjas kandideerivad üsna tavalised kohalikud inimesed, kes on valmis omapoolselt panustama. Seda selleks, et edendada Harku valla jätkusuutlikku arengut läbi investeeringute kaasamise ja töökohtade loomise arendamaks ümbruskonna taristut enam inimsõbralikumaks ja kaunimaks.

Kuidas seda saavutada? Vastus on olemas – läbi parema ja tihedama avaliku ja erasektori koostöö (AE-koostöö) mille käigus erasektor on seotud arengutega ja samaaegselt esindatud avaliku sektori poolsete ülesannete täitmisel, kattes ühtlasi valla vajadusi vastavate projektide teostamisel. Selline koostöö aitab omakorda kasutada olemasolevaid ressursse tõhusamalt ja koguda sääste, mis suunatakse elanike hüvanguks. Euroopa Liidus on sellist partnerlust kasutatud juba aastakümneid, eriti transpordi, ehituse, renoveerimise, hariduse ja rahva tervishoiu alal.

Harku heaks on võtnud kindla sihi arendada AE-koostööd Harkus sõlmides vallaga vastavasisulisi kokkuleppeid mõlemapoolse kasu põhimõttel.

Kahtlemata pooldame tõeliselt demokraatlikku lähenemist, ehk siis otsustusõiguse tagastamist kohalikele elanikele, seda ka rahastamise osas.

Vajame reaalseid plaane

Näeme ette eelarvest 1,6 miljoni euro eraldamist kohalike maksude vähendamiseks, sotsiaalsete toetuste suurendamiseks lastega peredele ja teistele sihtgruppidele ning 1 miljoni ulatuses sotsiaaltoetust pensionäridele.

Samuti kavatseb liikumine edaspidi astuda jõulisi samme selle suunas, et tõsta kolmekordseks toetust külaseltsidele ja teistele kogukondlikele ühendustele ning kavandatavatele projektidele.

Kust saadakse vajalik raha? Raha tuleb ja plaan on teostatav, kuna kulud kaetakse säästude ja hüvitiste summade arvelt, mis leiduvad Harku valla 20 miljoni euro mahulises eelarves. Läbi AE-koostöö ja optimeerimise laekub 3 aasta jooksul elanikele 20% lisaraha (4 miljonit eurot); aluseks on saadavad rahalised ressurssid (erasektor rahastab teid, lasteaedu jne).

Samuti on oluline tegeleda noorte tööhõivega ja noortele igakülgsete võimaluste loomisega. Teema puudutab kohalikke teenuseid ja eriti ühistransporti. Nagu kinnitab Murastes elav Sander Klausen, ettevõtja ja tehnoloogia õpetaja, on ühistranspordi kehv korraldus Tallinnaga – eriti nädalavahetusel ja hilisõhtul – peapõhjuseks mispärast noored kipuvad vallast lahkuma. Seega tuleb luua kohalikke rajatisi ja leida võimalusi ajakohaseks transpordiks ühes soodustustega noortele ja pensionäridele.

Paratamatult tuleb märkida, et korruptsiooni osas puuduvad Harku valla volikogu liikmetele piisavalt selged määrused. Elanikel ei ole infot, kas valituks osutunud kandidaat asub – oma põhitöö kõrvalt – volikogu töös aktiivselt osalema või mitte. Nagu sedagi kui palju praegused liikmed on valla arengusse panustanud. Leidub juhtumeid, kus volikogu liige tegutseb üksnes enda huvides, arvestamata ja isegi ignoreerides oma valijaskonna huve ning soove – seaduse järgi ei ole võimalik midagi ette võtta.

Seetõttu on tarvis avatumat ja läbipaistvamat valla juhtimist, sealhulgas volikogu istungite dokumenteerimist ja avalikustamist. Ei pea kartma ka rahva usaldushääletuse korraldamist volikogu liikmete jaoks vastavalt eetikakoodeksile – kui keegi peaks olema kaotanud usalduse, siis tuleb tal vabatahtlikult lahkuda.

Tööpõld on lai, mainida võiks veel naabrivalve loomist oma kodukohta ja teisigi ühistegevuse vorme ennetamaks kuritegevust ja tagamaks heakorda laiemas mõistes. Kaabliga internet oleks absoluutselt vajalik neile, kellel võimalus töötada kodus ja kodukohast lahkumata.

Peale selle võiks mõelda veelgi julgemalt, nii on liikumine Harku heaks valmis ära kuulama ja alustama diskussioone seoses julgete algatustega reaalsetelt inimestelt. Olgu selleks uute piirkondade üldine ja terviklik arendamine, kergeliiklustee jätkamine Türisalu pangani ja sealt edasi Keila linnani, jaekaubandus- ja spordikeskuse rajamine sobivasse piirkonda või koguni Naissaarega laevaühenduse taastamise võimaluste kaalumine.

Harku heaks saab edaspidi nii mõndagi ära teha isegi sõltumata valimiste tulemustest. Samas hoiame volikokku valitutel silma peal hoida ja kasutame kõiki võimalusi leidmaks ühisosa. Sest mainitud eesmärke ei saavutata üksi, küll aga üheskoos. Sarnaselt mõtlevate inimeste ideed, soovitused ja kaasalöömine Harku valla hüvanguks oleks meie siiraks sooviks.