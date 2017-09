Juubelikingid Eestile: rahnurakendusest mändidest maakaardini

Tuleva aasta 24. veebruaril täitub sajand Eesti vabariigi väljakuulutamisest. Kingitusi oma riigile saab teha kogu juubelikava vältel ehk kuni 2020. aasta veebruarini. Harjulased pole istunud käed rüpes ning on pakkunud välja või juba teinud nii mõnegi huvitava asja.

Veebruaris alustas keilalanna Kersti Lepik maakonna kõikide hiidrahnude kogumist nutitelefoni. Kokku on 25- ja enama meetrise ümbermõõduga kive Harjus 52. Iga loodusmälestise QRd ehk ruutkoodid plaanis Lepik koondada voldikutesse, millelt oleks neid lihtne üles pildistada. Nutiseadmest näeb kaardirakenduse abil andmeid kividest, asukohta ning teekonda nendeni.

Tänaseks on kõik kivid nähtud ning enamus veel teisel ringil üle kontrollitud. “Kuna ilusaid pilte sai väga palju, siis arendasin kingitust edasi ja nüüd on fotodest valmis ka rändnäitus. Kaks neist juba tehtudki,” ütleb Kersti Lepik.

2018 veebruaris on pildid üleval Harju maakonnaraamatukogus. “Kõlab uhkelt. Suvel olen ka mõne seltskonna kivimürakate juurde viinud,” rõõmustab Lepik.

Eesti kaart Raes

Kingituste kohta arvab keilalanna, et EV100 on elu andnud mitmele põnevale tegevusele. “Eks paljud oleksid ka ilma juubelita teoks saanud, aga kindlasti see võimalus innustas ka,” ütleb ta.

Rae vallas pandi toetajate ja õpilasmalevlaste abiga kasvama mägimändidest koosnev Eesti kaardi piirjooni kujutav hekk. Puud on istutatud Kolmekülaväljale, mis jääb valla kolme vanima küla ehk Pajupea, Vaskjala ja Limu vahelisele alale.

“Eesmärk on olnud teha vabariigile kingitus ühiselt ja kaasates võimalikult palju kaasalööjaid. Juunis sai istutatud Kolmekülavälja Limu küla alale 150 mägimändi, mis ei kasva väga kõrgeks, et võimaldada näha Eesti piirjooni juba maapinnalt,” on rääkinud Limu küla põline elanik ja abivallavanem Priit Põldmäe Rae Sõnumitele.

Lipumast Turbas

Parema ülevaate saamiseks on alale plaanitud vaatetorni ja arhailise loodusliku päikesekalendri ehitamist. Pargi idee tuli muusikult ning raadioajakirjanikult Jaan Elgulalt.

Nissi vallas Turbas pandi augusti alguses püsti 12-meetrine lipumast. Algatajaks korteriühistu Turba Kodu ning selle juht Sirje Baumer.

“Mast püstitati korteriühistu raha eest. Pingid on selle ümber ning Marge Müürsepa kujunduse järgi rajasime ka roosipeenrad,” ütles Baumer.

Masti avamine oli veidi enne taasiseseisvumispäeva ehk 20. augustit. “Nüüd on alevikus meeldiv koht, kus istuda, puhata ja pidulikel päevadel koos käia,” ütles Baumer.