Prangli saare tankla sai valmis

Tankler OÜ hakkas Prangli saarele väiketanklat rajama 25. juulil. “Alustamine venis, kuna aluse projekteerimine ja sadevee ärajuhtimise kooskõlastuse saamine võttis aega,” selgitas ettevõtte juhataja Argo Kukk.

“Suured probleemid, millega ei olnud arvestanud, olid kivid, kivid ja kivid. Aluse tegemine oleks pidanud tegelikult aega võtma 3-5 päeva. Läks topelt. Kuna mingil hetkel ka saarel olev kopp ütles üles, siis pidime mandrilt kopa tooma,” meenutab Kukk.

“Logistika oli raskendatud. Vahepeal ei töötanud ka laeva tõstuk jne… Eks muidugi sadevee trassi kaevamisel tuli välja plaanidele märkimata kommunikatsioone,” jätkab Kukk.

Tööde läksid maksma ca 2500 eurot rohkem kui hankega kavandatud 23 280 eurot.

Prangli tankla ehitustööd jõudsid lõpule 31. augustil. “Tahame esmaspäeval (4. septembril – A.T.) üleandmise teha,” loodab Kukk. Tankla hakkab mahutama 2,5 tonni bensiini 95 ja 2,5 tonni diislikütust, aga praegu on mahutid veel tühjad.

Kütuse organiseerimine Prangli tanklasse on Viimsi vallavalitsuse ülesanne. Valla merendusspetsialist Igor Ligema sõnul on probleemiks, et parvlaevale Wrangö võivad sõita kuni 10-tonnised masinad, kütuseautod kaaluvad aga 18 või isegi 20 tonni. Alternatiiviks oleks üks ehitusfirma, kes tarniks kütust 330 liitri kaupa, aga see kogus oleks jällegi liiga väike. Konkreetset kuupäeva, millal tankla mahutid kütusega täidetakse, Ligema seetõttu lubada ei julge.