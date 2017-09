Väike-Pakri lapsed saavad haridust Skype`i teel

1. septembril alustab Paldiskis esimest korda kooliteed 13 last. Nende hulgas on kaks õpilast Väike-Pakri saarelt, kes hakkavad koolitunde jälgima kodus läbi arvuti.

Kui õpilasi napib, siis pole mõtet ka koole pidada. Paldiski ühisgümnaasiumis ja põhikoolis õnneks neid muresid pole. Direktor Helve Mandzolo kinnitusel on laste arv viimastel aastatel stabiilne. Väike tagasilöök on küll esimese klassi õpilastega. Kui mullu alustas linnas esimest korda kooliteed 24 õpilast, siis tänavu 13. “Lasteaia rühm oli väike,” seletas Mandzolo põhjuse lahti.

Kokku on gümnaasiumis 100 ning põhikoolis veidi üle 130 õpilase. Avatud on ka õhtune õpe, mida kasutavad agaralt linnas asuva Scoutspataljoni liikmed keskhariduse omandamiseks.

Suurim uudis enne 1. septembrit on aga see, et üle mitme aastakümne ning rohkemgi on koolilapsed Paldiski linna kuuluval Väike-Pakri saarel. Sinna on kolinud kaks noort peret, kellel on kahe peale kokku viis last.

Õpetused läbi Skype`i

“Tänavu läheb kummastki perest esimesse klassi üks laps ja uuel aastal sama palju. Pered otsivad praegu abistajat, kes jälgiks kohapeal nende arengut ja aitaks. Nad ei saa ju igapäevaselt mandril koolis käia. Saarel aga kooli pole,” ütles Mandzolo.

Seaduse järgi on lubatud lastevanemate taotlusel koduõpe ning noored pered seda ka kasutavad. Ühisgümnaasium annab lastele ja peredele igakülgset abi. “Ilmselt anname põhiainetes Skype`i kaudu otse tunde. Õpetaja räägib klassile Paldiskis ning pered jälgivad seda läbi arvuti saare kodus. Meie õpetaja annavad juhiseid, et mida ja kuidas toime tulla,” ütles koolijuht.

Tulemusi kontrollib gümnaasium õppeaastal vähemalt kahel korral. Õpilased osalevad kindlasti trimestrite lõpetamistel, õppekäikudel, muuseumitundides ning kooli pidulikel üritustel. Samuti saavad nad võimalusel ka gümnaasiumi tundidest kohapeal osa võtta. “Meie jaoks uus väjakutse. Oleme palju arutanud ja õppinud, kuidas saarelastele haridust anda,” võttis Mandzolo uudise kokku.

Liikuv arvutikapp

Lisaks saarelaste esimesele koolipäevale on uus ka ühisgümnaasiumi arvutipark. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ehk HITSA kuulutas mullu 17. oktoobril välja toetusmeetme põhikoolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. Taotluse tegi ka Paldiski ning raha eraldati. Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digioskusi.

18 sülearvutit ning arvutikapp on koolis olemas. “Neid on mugav käsitleda. Kapil on rattad ning seda saab viia klassist klassi. Kapis on olemas sahtlid ning laadijad 18 Lenovo arvutile,” seletas Mandzolo.

Tema sõnul ei asenda arvutid tervenisti paberõpikuid ja töövihikuid, kuid annavad võimaluse rikastada oskusi ning saada praktikat. “Kevadel õpetajad ka HITSAs täiendkoolituse, kus õpetati digiseadmeid ning arvutit,” lisas Mandzolo.

Kooliruumidest sai suure remondi ühisgümnaasiumi esimene korrus. Seal asuvad ka linna muusikakooli ruumid. Vahetati uksed, vana elektrisüsteem ning remonditi koridorid. Lisaks tehti veel iluremont teisel korrusel ning värskendati kooli tuulekoda.

“Vene põhikoolis on remonditud garderoob. Varem olid seal vineerseintega eraldatud boksid. Nüüdsest aga tänapäevased metallvõredega seinad. Ruumis on nüüd rohkem õhku. Garderoobis vahetati ka põrandad,” ütles koolijuht.