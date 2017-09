Noor naine pani aluse edukale lastekiigeärile

Jõelähtme vallas elav 32-aastane Elis Sikk otsustas poole aasta eest lastekiikesid valmistama hakata. Praeguseks on neid Byel OÜ sildi all valminud üle saja. Tooteid ostetakse Eestis, aga ka piiri tagant.

“Siin on Byeli naturaalsed lastekiiged ja ripptoolid. Täitsa kohalik ettevõte, võib öelda, väga värske, väga edukas,” kiidab Elis oma kätetööd.

Kust tuli mõte hakata lastekiikesid ja ripptoole tootma? “Mul oli tegelikult pikalt mõte, et tahaks hakata ise midagi tegema, kuna ma olen Tallinna tehnikakõrgkoolis õmblustehnoloogiat, disaini ja rõivatööstuse juhtimist õppinud. Juba päris väiksena mulle meeldis õmmelda. Ma tahtsin midagi kangastega teha,” meenutab Elis.

Tuli leida nišš

Varem töötas Elis klienditeeninduse valdkonnas, oli Bastioni esinduspoe juhataja ning Risingsun OÜ ja Nordman OÜ projekti- ja müügijuht.

Lisaks pingutas ta eritellimustöid tegeva rätsepana. “Enamasti olid ballikleidid, pruutkleidid, lilleneiukleidid. Isegi presidendi ballile olen kleite teinud,” muheleb Elis.

“Tuli leida oma nišš. Kuna lapsi tuleb aina juurde, vanematel laste jaoks millestki kahju ei ole, siis sealt võrsuski idee, et võiks olla midagi lastele,” selgitab Elis teed Byel OÜni.

Elise toodete hulgas on nii levinumaid mudeleid kui originaalseid lahendusi. “Üle saja on vist nüüd juba,” ütleb ta enda käe all valminud kiikede ja ripptoolide koguarvuks.

“See on minu kirg. Mul tekib kohe hasart, kui ma saan kangatüki kätte. Kaob söögiisu ja kõik muud hädad. Enne, kui töö valmis ei ole, ma püsti ei tõuse,” räägib ta.

Olenevalt tootest võib kuluda kiige peale üks kuni neli tundi. On olnud juhuseid, kus eritellimustele kulub pea terve ööpäev.

“Kiiged on lina- ja puuvillasegusest kangast. Ükski asi ei ole kusagilt Hiinast ega Indiast toodud,” rõhutab naine. “Kui toode välja läheb, kontrollin millimeetri pealt kõiki õmbluseid.”

Elisel endal on lapsi kaks: 12-aastane Aaron Oliver ja 2,5-aastane Trevon. Kas lastelt on tulnud inspiratsiooni?

“Mõnes mõttes küll. Ma arvan, et see pigem andis inspiratsiooni ise midagi tegema hakata, mitte konkreetselt kiikedele. Laste kõrvalt on meeletult raske kuhugi tööle minna. Siis tuligi see suurem lüke, et nüüd tuleb hakata ise midagi tegema. Ise äri ajamine tähendab muidugi ööpäevas 24 tundi tööd, mitte viiest kaheksani,” räägib Elis.

Edasimüüjaks Facebook

Käesoleva aasta 28. märtsil asutatud Byel OÜ on praegu noore naise ainus tööandja, n-ö ühenaisefirma. Toodete üle peab ta arvestust selle järgi, palju neile on logosid kinnitatud.

Elis on müünud oma kiikesid ja ripptoole Luige laadal, Tallinna loomaaias mitmike kokkutulekul, Kostivere mõisa piknikul. “Oktoobri lõpus on tulemas Eesti käsitöö ja disaini mess,” teab ta.

Esimene toode läks väljaspoole Eesti piire maikuus. Kust tuli mõte oma kätetööd eksportima hakata? “Internetist. Tegin endale Instagrami konto, mida mul enne ei olnud,” selgitab käsitööline.

“Algselt küsiti väga palju Poolast ja neid on ka Poola läinud, aga postikulu on ostjale meeletult kallis. Kui see on pool toote hinnast, siis väga paljud loobuvad tehingust,” räägib Elis.

Juba on noor naine müünud kiikesid ka Inglismaale ja Soome. “Ma olen jätnud kõige suurema ruumi internetiturunduse peale, sest et tänapäeval see on see, mis müüb,” ütleb Elis.

“Kõige paremini toimib Facebook. Nii on. Mul on ka e-pood olemas ja on edasimüüjad. Edasimüüjad on nii interneti teel kui kauplustes, aga Facebooki kaudu on müük ikkagi kõige-kõige suurem,” selgitab naine.

Byeli Facebookis on Elise telefoninumbri juures märge: “Tavaliselt vastab tunni jooksul.” Silma hakkavad ostjate kommentaarid “ilusad kiiged, armastusega tehtud”, “väga rahul”, “ilus ja trendikas”.

Mis on Facebooki eelis? “Inimesed saavad suhelda personaalselt, sest e-poe kaudu tehakse tellimus ära ja ongi kõik. Kuna mul on palju erilahendusi pakkuda, siis neid ma e-poes edasimüüjatele ei tee, aga individuaalselt lähenedes saab kõike teha,” arvab Elis.