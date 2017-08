Saue vallavanem päästis kruiisituristi

Tallinnas kruiisilaevalt pooleks päevaks maale tulnud Jakob Heitz otsustas maanteerattaga Eestit avastada, aga eksis ära ja oli laevast maha jäämas. Vallavanem Andres Laisk märkas ameeriklase häda, võttis ta koos rattaga auto peale ning viis kiirkorras sadamasse tagasi.

8. augusti pärastlõunal kella nelja paiku oli Saue vallavanem Andres Laisk Vatsla kandis. “Tegin aega parajaks, et lapsele lasteaeda järele minna,” meenutab ta.

Enda üllatuseks kohtas vallavanem seal välismaist jalgratturit nimega Jakob Heitz, kes temalt väsinud ilmel küsis, kuidas Tallinna linna saab ja ega tal vett ei ole.

GPS vedas alt

“Selgus, et mees oli kruiisiturist Californiast, kes vanalinna nautlemise asemel oli võtnud laenutusest jalgratta ja otsustanud Keila-Joale juga nautlema sõita,” kirjutab Laisk Facebookis.

Kuidas ameeriklane vallavanemaga kohtumist mäletab? “Ma nägin kedagi auto poole jalutamas. See oli Andres Laisk. Küsisin, kuhu ta läheb ja tema küsis, et kuhu mina lähen. Ütlesin, et lähen tagasi laevale, aga mul ei ole piisavalt aega,” meenutab Jakob.

Jänki saabus 3500 kruiisituristi mahutava Norwegian Getaway’ga Tallinna sadamasse 8. augusti hommikul. Tavalisel teevad sellised reisijad pealinnas giidiga jalutuskäigu või bussitiiru, Jakob seevastu rentis Vene tänavalt CityBike’i laenutusest 30 euroga Planet X maanteeratta, et Eestit omal käel avastada.

Kuni Keila-Joani läkski kõik nagu lepase reega. “Tagasi tulles aga oli GPS ta ära eksitanud, samas selgus, et laeva väljumiseni oli veel napilt 30 minutit,” selgitab vallavanem. Norwegian Getaway graafik nimelt nägi ette, et laev lahkub Tallinnast pool viis pärastlõunal.

“Oskasin siis pakkuda, et viska ratas mulle autosse, ma viin su sadamasse,” improviseeris Laisk lahenduse. “Sõitsin oma isikliku autoga, millel on universaalkere ja seetõttu saime ratta ka kiiresti autosse mahutada. Lasime istmed alla, tõstsin lapse tooli tee äärde võõrasse hoovi ja sõit võis alata.”

Autos juttu rääkides selgus, et jänki on Šveitsis sündinud ja Austraalias hariduse omandanud IT-insener.

Annetus valimisteks

“Sõiduaega ma täpselt ei vaadanud. Antud kohast – 20 kilomeetrit Vabaduse väljakust – kesklinna jõudmiseks tavapärase liiklusega kulub autoga umbes pool tundi,” jätkab Laisk.

Nõnda jõudis Jakob kohaliku poliitiku küüdis napilt sadamasse. “Teepeal tegime aga juttu, et olen siin vallas vallavanem ja valimised tulemas jne. Vahetasime nagu kombeks kontakte,” meenutab Laisk.

“Ta viis mu õigeks ajaks tagasi laevale, mis on tõeliselt imetlusväärne,” kiidab ameeriklane vallavanemat.

“Omajagu aega läks veel sadamas, et leida üles koht, kuhu ratas tagasi anda. Helistasin selleks veel lepingul oleval telefoninumbril, et infot küsida. Selgus, et ratta tagastamine toimus otse terminali juures ja siis me ka sõbralikult lahku läksime,” kirjeldab vallavanem.

Kasuks tuli seegi, et laev väljus mõned minutid hiljem, kui graafik ette nägi. “Inimesed olid järjekorras, et laevale pääseda,” meenutab ameeriklane.

“Kui sa poleks mind aidanud laevale, poleks ma Peterburi jõudnud. Säärasel juhul oleksin ma aga boonusena veetnud kaks päeva kauem Eestis. Igal juhul – sa säästsid mind suurtest probleemidest,” kirjutas Jakob hiljem vallavanemale.

Üksnes tänusõnadega ameeriklase rõõm ei piirdunud. Kuna lähenevad kohalikud valimised, tegi jänki oma päästjale “annetuse valimiste toetuseks”, mis laekus 17. augustil vallavanema Paypali kontole. Laisk sai nõnda 99 eurot.

Vallavanema sõnul on Saue vallas mõned turismitalud, nagu Endla, söögikohana tuntud Hüüru veski, suveteatriks sobiv Hüüru mõis, Maidla paisjärv, kenad jõekäärud ja lihtsalt ilusat loodust. “Välisturistide jaoks on tegemist siiski pigem läbisõidupaigaga,” arvab ta.