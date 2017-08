Keilas uuendati pooleteise miljoniga tänavaid

Aastaga ehitati ümber Keila vaksali ümbrus, Jaama ning Aiandi tänav ning vana turuplats. Tööstusküla Tuula tee ning Ülesõidu tänavaga ühendaval Ringteel on uus asfaltkate. Kokku kulus teetaristu uuendamisele 1,67 miljonit eurot.

Suurim ehitus sai viimased viimistlustööd mõni päev tagasi raudteejaama ümbruses. Mulluse aasta lõpus alustati vana turuplatsi lammutamist ning Uue tänava äärest võeti maha vanade ning enamuses haigete puude rida. Jaama ehk söögikoha Kegel tagant kooriti maha parkimisplatsi asfalt, veetorni juures alustati pargi ning kõnniteede uuendamist.

“Ehitajaid oli seal piirkonnas kaks. Esimese etapi rajas Lemminkäinen Eesti AS ja teise etapi RTS Infraehitus OÜ. Lepingute kogumaksumus oli üle 800 000 euro, millest 16 protsenti tasub Keila linn,” ütles abilinnapea Timo Suslov.

Kogu Uue tänava, turuplatsi, Vaksali ning Jaama tänava ümberehitamise projekti rahastust taotles linn SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus erinevate liikumisviiside ühendamise meetmest. Projekti koostas Roadplan OÜ.

Esimene töödeosa ehk Lemmikäinen OÜ tehtu algas vana turuplatsiga ja ulatus jaamataguse platsi kioskini. Kioski taha ehitati jalgrataste parkla ning uuendati laste mänguväljakut. Asfaltteed asendati kiviparketiga, korrastati küüditamisohvrite mälestuskivi ümbrust ning seal on nüüdsest ka istmed.

“Parklas on ruumi sajale rattale. Praegu on neid parklas veel kümmekond. Aga ehk kogub rajatis populaarsust. Samas saab ka ratastel kumme täis puhuda,” ütleb Suslov.

Meenutab vana jaamatagust

Uue tänava turuplatsil on nüüdsest autode parkla ning ka kommertsliinide väikebusside peatus. Kunagise kaubaaida juurde püstitati varjualused, kus töötab juba mõned nädalad turg. Neljapäeva õhtupoolikul peab samas kaubakohtumisi ka Harju OTT. Uue tänava äärde on istutatud uued puud.

Ehituse teine osa ehk RTS Infraehitus OÜ rajatu asub vaksali taga, Jaama kaupluse ees, Jaama tänaval ning üle raudtee Aiandi tänaval. “Jaama ehk söögikoha Kegel taga on parketiga kaetud plats, mille keskel asuvad ümarad istmed. Ümmargune ala näitab kunagist purskkaevu ja lilleklumbi asukohta. Seda praegu küll ei tule, aga ehk kunagi tulevikus,” ütleb Suslov. Platsi laiendati ka raudteetööliste elamu suunas.

Muuhulgas lammutati vana kelder. Uuendati Jaama tänava kõnniteed, kehvas seisus Aiandi tänav sai uue asfaldi ning korrastati ka raudtee ülekäiku. Kogu vaksali ümbrus sai ka uue valgustuse.

Mis sai raudteejaama taga paljastunud ajaloolisest munakivisillutisest, mis möödunud talvel asfaldi alt välja kooriti? “Praegu ei ole need kasutuses. Keegi ei teadnud enne tööde algust täpselt, kui palju neid kive on ja millisel alal need asuvad. Projekti nende kasutamist sisse kirjutada ei saanud,” teatab Timo Suslov. Praegu asuvad kivid laoplatsil. Jaama taga asendati asfalt ja munakivid valge, halli ja punase parketiga.

Ringtee tänav oli kehv

Värskelt sai uuendatud ka Keila lõunapoolseim tänav ehk Ringtee tänav. Seda ehitasid TAVT OÜ ja KV Infra OÜ ühistööna. “Keila linn esitas taotluse “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” alusel. Taotlus rahuldati 2016. aastal ja projekti lõpptähtaeg oli tänavu oktoober. Kõik sai aga varem valmis,” lisas Suslov.

Taotluse esitas linnavalitsus 869 964 eurole. Omafinantseeringu osa on sellest 130 000 euro. Kogu uuendatud tänava pikkus on 1,6 kilomeetrit.

Ringtee tänav rajati Tuula tee ja Tööstuse tänava vahele koos Keila TERKOga 1970ndatel. Aastakümneid sõitsid ja sõidavad sellel tänaseni rasked veokid. Seepärast oli kogu asfaltkate enne tööde algust väga vilets ning auklik. “Ei aidanud enam pisiremont või -hooldus. Asfaldilapid uhuti vihmade ning ratastega teelt ära. Seepärast tuli võtta ette midagi kapitaalset,” ütles Suslov. Töödega kooriti maha kogu teekate ning ka aluskihid. Teeservadesse kaevati kraavid, ümbruses harvendati võsa ning puid. Olemas on uued liiklusmärgid ja teemärgistus.

Ringtee tänav on siiani väljaehitamata lõunapoolse ringsõidu üks osa. “Kui vaadata linna kaarti, siis on Ringtee keskel. Ühel pool peaks olema veel lõik, mis jõuab Tuula teelt üle raudtee Tallinna ringmagistraalile. Teine lõik peaks ulatuma TERKO ehk Keila Veskite tagant Haapsalu maanteele,” rääkis Suslov.

Seepärast ongi plaan ehitada välja lõik Tallinna ringteeni. “Summad ei olegi väga suured. Üle jõe asub küll Saue vald, kuid ka nemad saavad sellest kasu. TERKO tööstusküla liiklus saaks otse suurele teele ning enam ei pea kesklinnast 30 km/h kiirusega läbi sõitma,” räägib Suslov.

ARVAMUS: Kätrin Pärnaste, Joosu ja Liisu leivatoa perenaine, OTTi kaupleja

Oleme Keilas uues kohas kokku saanud nüüdseks paar korda. Uus koht on ilus ja korralik, parkimiskohti jagub kõigile.

Uuel turu platsil on eelis vast inimeste turvalisus. Kliendid ei pea sõitvate autode vahel oma sisseoste tegema. Müüjatel on oma ala, kus saab kaubelda. Inimesed ei pea üle õla vaatama ega muretsema sõitvate autode pärast. Müüjaid on iganädalaselt Harju OTTis kümne ringis.

OTTist saab kätte kõik, mis vaja: värsked juurviljad, köögiviljad, piim ja piimatooted, juust, kitsepiimajäätis, liha,suitsusink, suitsukala, leib, sai, mesi, hoidised ning suvisel ajal ka marjad. Kui ilm lubab, siis on kohal ka kalur värske kalaga.