Ühendvalla personalijuht Sju Nuuter: “Muudatused ei toimu üleöö”

Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla ühinemisel on oluline roll Sju Nuuteril, kellest sõltub, kes nelja omavalitsuse ametnikest ühendvallas tööd saavad.

Te olete õppinud Mainori kõrgkoolis ärijuhtimist ning Tallinna tehnikaülikoolis personalitööd. Millest just säärased valikud?

Tuleb tunnistada, et peale keskkooli oli neid mõtteid erinevaid ja huvid ulatusid psühholoogiast laevajuhtimiseni.

Tagantjärele on humoorikas tõdeda, et kui lõpuks otsustasin astuda Mainori kõrgkooli psühholoogia instituuti, siis lõpetasin ikkagi ärijuhtimise instituudis spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Koolil ei õnnestunud ilmselt õppekava psühholoogia nime all akrediteerida.

Tallinna tehnikaülikooli personalitöö ja- arendus tundus olevat loomulik jätk varasemalt õpitule.

Teie varasemad töökogemused pärinevad Eesti-Leedu-Saksa personaliotsingufirmast HR Factory ning Volkswagenite müügi- ja järelteenindusega tegelevast Moller Autost. Miks otsustasite kätt proovida nendes ettevõtetes, mida see Teile andis?

HR Factory oli minu päris esimene erialane töökoht ja tööle asusin sinna läbi personalitööpraktika. Ettevõttes viljeleti Eesti ettevõttele ehk mitte niivõrd omast ROWE (results only work environment) juhtimisstiili ehk tööta, kus soovid ja millal soovid, oluline on vaid tulemus. Lisaks tugevale värbamiskoolile sai arendatud ajaplaneerimise oskust ja vastutustunnet. Meeldiv stressiallikas oli headhuntingu kõnede tegemine, kus potentsiaalse kandidaadi emotsioon võis küündida tänulikkusest vihapurseteni. Rahulolu oli suur, kui õnnestus värvata kauaotsitud spetsialist.

Kui HR Factory andis väga hea kogemuse erialast kitsamas mõttes, siis kogemus Moller Autos sidus erinevad personalitööosad üheks teineteisest sõltuvaks tervikuks ja võimaldas mõista personali n-ö elutsüklit ettevõttes. Moller Autosse asusin tööle perioodil, kui toimus omanike vahetus ja ettevõttes sai osa Norra suurkorporatsioonist. Muutusterohke periood õpetas eelkõige paremini tundma inimloomust, aga andis ka personalialast enesekindlust ja oskust prioriteete seada.

Kui Te kandideerisite loomisel oleva Saue ühendvalla personalijuhiks, siis mitu inimest seda ametikohta ihaldas? Miks valik tehti just teie kasuks?

Teadupärast uudishimu ajavat härja kaevu. Huvi on olnud, aga ei ole otse küsinud…

Kuna ma esimesele vestlusringile ei saanud tulla, siis sain võimaluse esitleda end juhtgrupi koosolekul. Entusiastlikult kohtumispaika jõudes, selgus, et minu eeldus 3-4 intervjueerijast ei vastanud tõele. Ülelugemiseks mul aega ei jäänud, aga asjalikke ja ka lustlikke küsimusi esitasid intervjuul 10-11 tulevast meeskonnaliiget. Järelikult said vastused küsimusele õiged ja ka kodutöö sai edukalt lahendatud.

Mis päevast alates Te ühendvalla personalijuhi ametit peate? Kas uuel ametil on ka lõpukuupäev kirjas või on tööleping tähtajatu?

Alates 20. veebruarist 2017. Tööleping on tähtajatu.

Kui palju inimesi praegu Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla palgal kokku on? Kui paljud nendest säilitavad töökoha Saue ühendvallas?

Praegu on meil 112 palgalist meeskonnaliiget ja uue struktuuri järgselt on ametikohti 100,5.

Kui praegusi nelja omavalitsuse ametnikke töövestlusele kutsutakse, kaua säärane töövestlus tavaliselt kestab?

Ma nimetaks seda pigem koostöövestluseks, kus lisaks parimate võimaluste leidmisele räägime ka muudest tööga seotud rõõmudes ja muredest. Vestlusaeg sõltub inimesest endast ja võib kesta 45 minutist kuni kahe tunnini.

Millistele tingimustele peab inimene vastama, et saada tööd ühendvallas?

Meeskonda sobitumisel on olulisimad ikkagi ühised väärtused, sealt edasi motivatsioon, õppimisvõime ja teadmised.

Mis saab nendest omavalitsuse ametnikest, kelle jaoks ühendvallas tööd ei leita?

Teenistuskohtade täitmise planeerimisel püüame välja selgitada need teenistujad, kes ise tõenäoliselt ühel või teisel põhjusel ühendvallas jätkata ei soovi või ei saa. Eesmärk on võimaldada võimalikult palju kohti neile, kes end ühendvallas jätkamas näevad.

Kui palju inimesi võetakse Saue ühendvalla moodustamisel tööle väljastpoolt nelja ühinevat omavalitsust?

Ühinemise üks eesmärkidest on teenuste muutmine mitmekesisemaks ja kvaliteetsemaks ning see toob ühendvallas kaasa teenistujate spetsialiseerumise. Täna tegutseme selle suunas, et selgitada välja, kui palju saab loodavaid ametikohti täita olemasoleva personaliga. Uusi ametikohti on struktuuris täna 11.

Millal Teie hinnangul saab Saue ühendvalla personal täielikult komplekteeritud?

Muudatused ei toimu üleöö. Optimistlikult arvan, et personal saab komplekteeritud esimese aasta jooksul.