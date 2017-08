Jõelähtme kiriku aias avati monument neitsi Maarjale

20. augusti jumalateenistus Jõelähtme kirikus oli tavapärasest pidulikum. Esmalt pandi taasiseseisvumispäeva auks lilli Vabadussõja monumendile, lauldi ja deklameeriti Hando Runneli luulet. Jumalateenistuse järel avati kiriklas neitsi Maarjat puuskulptuur.

Miks valiti kiriku aeda kaunistama just jumalaema kuju? “Meie kihelkonna ja koguduse kaitsepühakuks on neitsi Maarja,” selgitab kirikuõpetaja Margus Kirja. See kajastub ka koguduse nimes, milleks on EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus.

Puidu kui materjali poolt rääkisid hinnakalkulatsioonid. “See on kõige odavam. Puus on ka maalähedust,” arvab Kirja.

Tellimus meili teel

Tegijate osas langes valik Karl Purga ja Ott Oleski kasuks, kellega võeti ühendust elektronposti kaudu.

Purga on Tartu kõrgema kunstikooli vilistlane skulptuuri erialal. Varasemalt on ta teinud tellimustöid eraaedadesse, kujutades elusloodust – linde ja loomi.

Eesti maaülikooli keskkonnamajanduse alal lõpetanud Olesk on töötanud OÜs Haljastuspartnerid, aga ka Ruhnu saarevahina. Oleks valmistab puidust metsloomi jänesest karuni, lisaks teeb ta mööblit.

“Minu paarimees Olesk edastas mulle meili. Ütles, kuhu see läheb. Siis ma hakkasin internetist otsima teema kohta materjali. Vaatasin, kuidas on eelnevad meistrid neitsi Maarjat kujutanud,” meenutab Purga.

“Tegin kavandeid, joonistasin, siis tegin väikse mudeli savist. See ei ole olnud kogu aeg sihukene päevast päeva tegemine. Olen teinud vahepeal midagi muud jälle ja siis siia tagasi pöördunud,” räägib Purga taiese valmimise kohta.

Esialgu plaaniti skulptuur valmistada Ruhnus, aga sellest plaanist loobuti. “Lihtsam oli teha Tartu lähedal, kus mina elan,” selgitab Purga. Kuju valmis 17. augustil.

150 kilo tammepuud

Jõelähtme neitsi Maarja Jeesuslapsega kaalub ligemale 150 kilo. Kuju kõrguseks tuli 170 sentimeetrit. See on kaetud Osmo õliga. “See on Saksa õli, mis väidetavalt on kõige parem välitingimustesse: kaitseb puitu päikese eest, et ta ei läheks halliks,” selgitab Purga.

Monumendi avamisele oli kutsutud mitmeid prominente. “Kahjuks ükski piiskop tänasel päeval tulla ei saanud. Pühitseme siis ise,” tõdes Kirja.

“Saagu siin see kuju siia kirikuaeda meenutama Maarja usaldust, usku ja ustavust, millega ta Kristust järgis kuni tema surmani ja seda lootust, mis liitis ta jüngritega pärast Kristuse ülestõusmist ja seda armastust, mida ta kandis. Nõnda siis õnnistan selle kuju kõige selle märgiks,” rääkis Kirja kuju avamisel.

Praegu paikneb kuju paekivist alusel. Vaja oleks korralikku vundamenti. “Mina soovitaks neil teha nii, et nad paneks puukuju sisse vaiad ja valaks vaiad vundamendi sisse, et vundamendi ja kuju vahele jääks mõni sentimeeter vaba ruumi, et ta oleks pinnasest eemal. See pikendab tunduvalt kuju eluiga,“ räägib Purga.

Puukuju nimelt tõmbab maast endale kogu aeg niiskust sisse. “Mitte see niiskus, mis peale sajab, ei ole halb, vaid see, mis ta tõmbab alt,” väidab Purga.