Prangli püsielanik: veoautoturism on põrgu!

4. augusti Harju Elus kirjutasime, et liiklusseadust tahetakse muuta nii, et väikesaartel saaks turiste seaduslikult veoauto kastis sõidutada. Sugugi kõik ei ole sellega päri. Ajalehega võttis ühendust Talvi Vilikivi, kes sooviks veoautode tegutsemisvabadust väikesaartel hoopis piirata.

Miks siis on Talvi veoautoturismi vastu Pranglil? “Laeva peale pääs on täiesti võimatu turistide tõttu. Näiteks mina lükkan kapteni jõuga kõrvale, et pääseda laevale,” kurdab naine, kes abiellus saarele 35 aasta eest.

“Kogu aeg on laev broneeritud. Helistasin Kihnu Veeteedesse. Nemad ei saa midagi teha, loeb ainult broneering. Aga meil on talu,vist ainuke korras talu Pranglil,” paugutab Talvi.

Kes on süüdi?

Viimsi valla merendusspetsialist Igor Ligema sõnul oli 1. juuni 2017 seisuga end Prangli elanikuks registreerinud 182 inimest, kellest aastaringselt elab seal hinnanguliselt 60.

Talvi teab Prangli kohta teistsuguseid numbreid: “Nüüd kuulsingi just, et 350 inimest on juba ennast hädaga sisse kirjutanud, et pääseda saarele.”

Kuidas probleemid alguse said? Talvi kirub motokrossisõitja Valdur Kahrot, kes hakkas Pranglile esmalt vanu mootorrattaid vedama. “Saar oli neid täis ja kõigil võeti sumbutajad ära, sest oli ju nii vägev läristada.” Veoautosid hakati saarele tooma seitsme aasta eest. Tegemist on omal ajal kolhoosidele kuulunud romudega.

Kes Pranglil veoautodega turiste sõidutavad? Talvi nimetab Mardi talu peremeest Taavi Linholmi, samuti tema venda Endel Linholmi, kellele kuulub Jaagu talu.

“Endel Linholm sai vana maja, ehitas ilma igasuguse loata selle suureks ja vägevaks. Taavi majutab turiste seal, loomulikult mingeid makse ei maksa. Eluaeg on turiste vedanud, ka veoautodega,” räägib Talvi. Turistide vedamise eest veoautoga sadamast talusse võtab Endel naise sõnul 25 eurot.

Talvi mainib veoautogiididena veel Ülesaare kämpingut pidavat endist Prangli saarevanemat Valter Puuströmi ja tema poega Royd, kes elab Elberi talus.

Valter on veebi riputanud kuulutuse: “Korraldame autoekskursioone vana veneaegse UAZiga (kastiauto). Reis kestab umbes kolm tundi ja selle ajaga külastame Prangli saare tähtsamaid vaatamisväärsusi.” Juures on tariif – “reisi hind orienteeruvalt 9.60 eurot inimene”.

Merendusspetsialist Ligema andmetel on end saarel turismikorraldajaks registreerinud aga üksnes Prangli Reisid OÜ, mille juhatusse kuuluvad Andrus Prangli ja Annika Prangli.

Tolm ja kisa

“Kui sadam oli veoautosid täis ja kõik see rahvas ronis sinna peale, kui nad siis minema hakkasid ja jalakäijad selles meeletus tolmus… Midagi hingata ei olnud. Ja see oli igapäevane lugu,” kurdab Talvi.

“Kõik külarahvas ootas, millal see põrgu lõppeb,” meenutab Talvi. Olukord paranes pisut kahe aasta eest, kui saare põhiteed pinnati, aga seda tehti vaid osaliselt. “See mürin ja rahva kiljumine on kohutav.”

Kas veoautod on ka mõne õnnetuse põhjustanud? “Hiljaaegu üks Puuströmidest pani puusse sadama lähedal. Kopteriga viidi ära,” ütleb Talvi. “Aga ega saarel midagi ei räägita. Kõik vaikitakse maha.”

“Miks on politsei üldse Pranglil? Tänu minule,” rõhutab Talvi, kes tegi möödunud aastal avalduse Viimsi konstaablijaoskonda. “Politsei käis siis reedeti saarel. Mina ütlesin politseile, et miks te käite reedel saarel. Suured joomingud on laupäeval, kus hüsteeritsetakse terve öö läbi.”

“Tänavu kevadest on politsei saarel ka laupäeval ja pühapäeval. Täielik paradiis. Öösel saab magada, on rahu maa peal. Sellest on kohutavalt palju abi olnud,” kiidab Talvi. “Kui politsei tuleb, aetakse oma romud kuskile kuuri taha ära.”

Talvi arvates piisaks Pranglile ühestainsast veoautost – nii nagu Viimsi vallavalitsuse ees seisab möödaniku meenutusena nõukaaegne retrobuss. “Ei ole mõtet politseid pehmeks rääkida ja romudele eritingimusi taotleda.”

“Kui turist tahab saare looduses liikuda, on kepikõnd selleks ideaalne. Seal on ju niivõrd väiksed vahemaad,” lisab Talvi. “Meile võiks ikka jääda inimsõbralik ökosaar.”