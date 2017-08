Saue koolilapsed hakkavad golfi õppima

Saue kooli hoolekogu liige Kristo Kokk hakkas ise golfi mängima paar aastat tagasi. „Nii mõnigi spordimees ütleb, et siin on koormust küll,“ ütleb varem korvpalliga tegelenud mees.

Kui kõik läheb nii, nagu plaanitud, algavad septembris Saue gümnaasiumi õpilastele golfitreeningud, mis hakkavad toimuma Keila lähedal Niitväljal. Esialgu on tegu huviringiga, kuid tulevikus võiks golf kuuluda ka kehalise kasvatuse tunni programmi, leiab projekti eestvedaja Kristo Kokk.

Golfiõppe idee on pärit Kuressaarest, kus sealse ühisgümnaasiumi õpilased käivad koolimaja lähedal asuval väljakul mängu harjutamas. Selle projekti algatas Saaremaal praegune Niitvälja head-pro Paul Põhi. Mandri-Eesti esimene golfiõppe projekt viiaksegi ellu Niitvälja golfikeskuse ja Saue gümnaasiumi koostöös.

Mõte on lihtne – treeningud hakkavad toimuma 3.-4. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele. Sügisel ja kevadel treenitakse lapsi Niitväljal, talvel aga lihvitakse tehnikat Sauel, võimalusel nii sees saalis kui kooli staadionil. Niitväljale viib väiksemaid lapsi kohale buss, transpordiga on lubanud projekti toetada linnavalitsus. Suuremad sõidavad kohale rongiga, mis ei tohiks samuti probleeme põhjustada, sest rongipeatus asub otse golfikeskuse kõrval.

„Kui mõlemad osapooled (kool ja golfikeskus – M.T.) tulevad kaasa, siis väiks see asi väga hästi välja tulla,“ arvab Kokk.

Grupid pole koos

Esialgu veel kõik täpselt paigas pole, sest nagu Kokk ütleb, sõltub golfiõppe algamine sellest, kas saadakse õpilastest kokku üks-kaks gruppi, grupis 20-25 last. Praegu on huvilisi olnud „näpuotsaga“, märgib ta. „Küll on mulle kirjutanud mõned õpetajad, keda oma kooliajast mäletan (Kokk on Saue gümnaasiumi vilistlane – M.T.), et nendel oleks huvi terve klassiga tulla. Vaatame, kas huvi on septembri alguses alles.“

Et infot koolis levitada, osaletakse septembri alguses gümnaasiumi huviringide tutvustamise päeval, lisaks kavatsetakse kooli korraldada nn demopäev, kus lapsed saavad proovida, mis see golf õieti on.

Saue gümnaasiumile pole peale pikaaegse koolijuhi Jaan Palumetsa pensionile minekut veel uut direktorit valitud. Kokk on enda sõnul suhelnud kooli kehalise kasvatuse õpetajatega, kellel on asja vastu huvi olemas.

Spordiala igaühele

Kokk tegeles ise pikalt korvpalliga, kuid pärast puusaoperatsiooni tuli vaadata teiste spordialade poole. „Väärtushinnagud muutusid, ka kepikõnd muutus spordiks,“ muigab ta. Paar aastat tagasi hakkas ta koos abikaasaga käima golfi mängimas ja selle spordiala juurde ta jäigi. Ka mõlemad lapsed, tütar ja poeg, tegelevad nüüd golfiga.

„Tegelikult on see lahe mäng, mida võiks lastele õpetada. Tänapäeval on lastel see lugu, et kes ei jaksa, kes ei saa ja kes ei oska. Selle mänguga saavad kõik hakkama,“ arvab Kokk. „Golf ei vaata su kehakuju või millised on su füüsilised eeldused. Kui sa selle tehnika õigesti selgeks saad, siis väike laps võib lüüa suurest inimesest palju kaugemale.“

Koka hinnagul läheks kogu projekt maksma 2000-3000 eurot. Osa sellest kaetaks treeningute kuutasuga, mis on lapse kohta 20 eurot. Selle eest saab kogu vajamineva varustuse ja nooremad transpordi Niitväljale ja tagasi.

Golfitundidest Niitväljal on väga huvitatud ka golfikeskus. „Klubi on huvitatud endale uute liikmete ja mängijate saamisest,“ ütleb Kokk.