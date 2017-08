Harkujärve kooli ümberehitus venib

3. aprillil alanud Harkujärve kooli remondi- ja laiendustööd ei püsi graafikus. Aatriumi ehitamine olemasolevasse hoonesse lükkub septembrisse, juurdeehitus võib valmida alles aastavahetusel.

Riito Ehituse AS ja Sand Ehitus OÜ võitsid kevadel ühispakkumusega Harkujärve kooli laiendustööde ehitushanke. Harku vallaga sõlmitud lepingu järgi on tööde maht käibemaksuga 1 625 733 eurot. Rekonstrueerida tuleb senine koolihoone, mis saab täienduseks 880-ruutmeetrise juurdeehituse.

Harku vallamajanduse spetsialist Mihkel Jürissoni väitel on olemasoleva koolihoone rekonstrueerimistööde tähtaeg 15. august 2017. “Lepingu järgi peab juurdeehitus olema valminud ja kasutusluba sellele väljastatud 30. novembril,” lisab Jürisson.

15. augustil Harkujärve koolimaja uurides on aga selgelt näha, et vana osa ümberehitus ei ole valmis. Objektil liikuvad töömehed suud paotada eriti ei soovi. “Mul ei ole võimalust kommenteerida. On olemas objekti juht, vot seal on kontor,” öeldakse tugeva vene aktsendiga ja rehvatakse käega soojaku poole.

Nagu punn augus

Soojakus ajab end sirgu projektijuhina tutvustav Ain Külim. Kuidas ehitamine edeneb? “No näete, normaalselt,” arvab Külim. Mis kuupäeval tööd pihta hakkasid? “Kes seda enam täpselt mäletab,” vastab mees.

Külimi sõnul andis ehitustööde tellija ehk Harku vald neile objekti üle kaks nädalat kokkulepitust hiljem. “Ilmusid välja mingid gaasitrassid seal, kus neid olla ei oleks tohtinud,” ütleb ta.

Ehitajale olid üllatuseks ka kanalisatsioonitrassid, mis tuli ümber tõsta. “See on tavaline ehitusprotsess. Selle pärast asjad viibivad,” ütleb Külim.

Mees on enda sõnul Harkujärve kooli ümberehitust koordineerinud algusest saadik. Kas õpilased saavad 1. septembril koolimajja sisse? “Ma ei saa teile mitte midagi lubada, aga ma arvan küll, et saavad,” loodab Külim.

Kui palju mehi igapäevaselt objektil töötab? “Sõltub pingelisusest, aga kahekümne ringis,” selgitab projektijuht. “Sellel nädalal lõpetatakse koolimaja vanas osas, kuhu lapsed sisse tulevad, ventilatsioonitööd. Järgmisest nädalast peaks juba ripplagesid paigaldatama. Viimistlus kõik käib. Septembrikuuga saame vana osa korda.“

Kes objekti ikkagi ehitab, Sand Ehitus OÜ või Riito Ehituse AS? “Seda ehitab Sand Ehitus,” vastab Riito särki kandev Külim. Aga kuidas on lood Riito Ehitusega? “Ma ei oska teile öelda,” keerutab projektijuht, ehkki Riito veebileht toob ta välja esimese kontaktisiku ja vastutava spetsialistina.

Kas vingerdamine Harkujärve kooliga jätkub? “Meil kahjuks selle objekti projektijuht Marek Kaseorg abiellus ja läks korraks puhkusele. See vastutav objektijuht Mihkel Kuld läks ka kaheks nädalaks puhkusele. Mina olen siin nagu punn augus,” õigustab Külim.

Alles järgmisel aastal

Harkujärve kooli direktor Külli Riistopi sõnul said õppeasutuse 224 õpilast eelmise õppeaasta rahulikult ära lõpetada. Kuidas alustatakse uut õppeaastat, mil õpilaste arv kasvab 240 peale?

“1. septembril toimub meil ainult aktus ja aktus on võimlas. See on ainukene ruum, kuhu praegu üldse lapsed siseneda saavad nii, et nad ei läbiks ehitustandrit,” väidab Riistop.

Riistop loodab, et klassiruumidesse pääsetakse 4. septembril. On see aga kindel? “Niimoodi on lubanud ehitaja kooli pidajale ja kooli pidaja mulle,” selgitab Riistop.

Direktorile andis säärase kinnituse Mihkel Jürisson, kes on vallamajanduse spetsialist ameti kõrvalt ühtlasi Harkujärve kooli hoolekogu esimees. “See ei tähenda, et remonttööd lõpevad. Aatriumi ehitus kestab kindlasti terve septembrikuu, sest katust ei jõuta praegu panna,” räägib Riistop.

Kas aatriumi ehitamine kõrvalruumide õppetööd segama ei hakka? “Kokkulepe on, et nad tohivad alustada töödega alles pärast õppetundide lõppu,” selgitab Riistop. Tunnid lõppevad pärastlõunal kella kahe või poole kolme paiku.

Kuidas on aga lood koolimaja juurdeehituse valmimisega, mida ehitusplatsil kõrguv stend lubab 31. oktoobriks 2017 ning mis Jürisson väitel valmib 30. novembril?

“Isiklikult arvan, et õppetööd võib seal alustada järgmise aasta algusest. Võib-olla eksin ja näen asju tumedates värvides,” väidab Harku valla revisjonikomisjoni esimees Sulev Roos juurdeehituse kohta.

Direktori väitel arvas ta juba kevadel, et suveks kandatud Harkujärve kooli ehitustööde maht on liiga suur ja sellega ei jõuta tõenäoliselt õigeks ajaks valmis: “Juhtisime sellele ka tähelepanu, aga ehitaja ütles, et ta saab hakkama.”

Roos loodab, et Harkujärve kooli laiendustöödega suudetakse valla poolt eraldatud summa piiresse jääda. “Ei näe veel alust kahtlusteks, et eelarves eraldatud vahenditest peaks vajaka jääma,” arvab ta.

Vallal on siiski omad hoovad ehitaja ohjeldamiseks. “Lepingus on ette nähtud sanktsioonid ehitustöödega hilinemise puhuks,” lisab Roos.

ARVAMUS: Priit Kotkas, Harku vallavolikogu liige

Ma olen aastaid üritanud Harku vallavalitsusele selgeks teha lihtsat aritmeetikat, et meie vallas on koolikohti puudu, aga meie traagika on selles, et vallavanem Kaupo Rätsepal see ettenägemise võime on kuue kuu pikkune, kindlasti mitte rohkem.

See, mis oli kolm-neli aastat tagasi üheselt mõistetavalt selge, et meil on koolikohti puudu ja meil tuleb täiendavat kooli juurde ehitada, see teadmine ei jõua vallavalitsuses kohale. Nüüd on järjekordne kriis ja enam ei ole võimalik isegi koolimajale konteinereid lisaks paigutada.

Järjekordselt on lootusetult hiljaks jäädud tööde ettevalmistamisega, ollakse ka piisavalt käpardlikud nende läbiviimisega. See ei ole niivõrd tänase päeva traagika, vaid traagika on selles olematus planeerimisvõimekuses, mis meil on.